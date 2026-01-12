Καιρός: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω χιονιά

Στα λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες το βράδυ τη χώρα, κι έτσι αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Επίσης σε κάποιες περιοχές, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, τα σχολεία θα ανοίξουν αργότερα.

Συγκεκριμένα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών θα μείνουν κλειστά τα σχολεία στο νομό Φλώρινα, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα είναι επίσης τα σχολεία στους εξής δήμους:

Αμυνταίου

Πρεσπών

Αμφίπολης

Παγγαίου

Δυρφύων – Μεσσαπίων

Δομοκού (μόνο τα Γυμνάσια και τα Λύκεια)

Βισαλτίας

Νέα Ζίχνης

Άνδρου

Νευροκοπίου

Σιντίκης

Στο Σουφλί, τα σχολεία στους οικισμούς Μεγάλου Δέρειου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.

Αρκετά σχολεία θα παραμείνουν σήμερα 12/01 κλειστά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα - φωτ. αρχείου Eurokinissi

Στο Δήμο Λαγκαδά, κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές Ενότητες Σοχού, Βερτίσκου και Λαχανά.

Καιρός: Ποια σχολεία θα ανοίξουν αργότερα

Σε αρκετούς δήμους έχει αποφασιστεί η αλλαγή του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Καστοριάς, όλες οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ., ενώ οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και στον Δήμο Δεσκάτης, όπου το μάθημα αρχίζει μια ώρα αργότερα λόγω παγετού.

Στον Πολύγυρο και στις Δημοτικές Ενότητες Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων (Δήμος Πολυγύρου), τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ.

Αντίστοιχα, στο Δήμο Νεστορίου το σχολικό ωράριο ξεκινά στις 9:00 π.μ., ενώ στα σχολεία του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας η έναρξη καθυστερεί έως τις 10:00 π.μ.

Οι σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ., με τους παιδικούς σταθμούς να λειτουργούν κανονικά.

Στους Δήμους Γρεβενών και Σερβίων, η λειτουργία αρχίζει επίσης με καθυστέρηση περίπου μίας ώρας, ενώ οι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους.

Τέλος, στον Δήμο Βελβεντού, όλα τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ.