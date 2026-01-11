Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»

Στη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη αλλά και στο έναυσμα που την έκανε να ξεκινήσει ψυχανάλυση αναφέρθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη σε νέα της συνέντευξη.

«Έκανα ψυχανάλυση πάρα πολλά χρόνια. Το έναυσμα ήταν εφηβεία μου, η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σκληρή και αυτοκαταστροφική. Όμως η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο για να ζητήσω βοήθεια και αυτό σε μια εποχή όπου οι ψυχολόγοι και οι ψυχαναλυτές ήταν ταμπού. Όχι ότι τώρα δεν είναι. Κατάλαβα από νωρίς ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια πάρα πολύ καλή εκπαίδευση για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τεράστιο δώρο για όλους, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Και ξεκίνησα με αυτή την παρότρυνση και με αυτή την αφορμή με δική μου άρνηση στην αρχή και σιγά σιγά, όσο ενηλικιωνόμουν και άρχισα να πατώ στα πόδια μου και να παίρνω την ευθύνη της ζωής μου και του εαυτού μου, αυτό εξελίχθηκε σε μια προσωπική πλέον ανάγκη, σχέση και διαδικασία που τη διατηρώ μέχρι σήμερα πια σαν εκπαίδευση», εξομολογήθηκε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Όταν η δημοσιογράφος Μικαέλα Θεοφίλου από το περιοδικό Vita, τη ρώτησε τι έχει πάρει από τη διάσημη μητέρα της Λίλα Καφαντάρη, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση, η Ηλιάνα Μαυρομάτη είπε:

«Εμφανισιακά νομίζω ότι μοιάζω και στους δυο γονείς μου. Από τον χαρακτήρα της μαμάς μου αναρωτιέμαι τι δεν έχω πάρει. Γιατί με μεγάλωσε μόνη της η μανούλα μου, οπότε εκείνη με διαμόρφωσε. Όσο περνούν τα χρόνια, συνειδητοποιώ σε πόσα πράγματα της μοιάζω και χωρίς να το θέλω. Πολλές φορές εκνευρίζομαι κιόλας. Νομίζω ότι το βασικότερο που κρατάω και συνειδητά προσπαθώ να κρατήσω – είναι το αξιακό της σύστημα. Το πόσο σημαντικό ήταν πάντα, για εκείνη προσωπικά αλλά και στον τρόπο που με μεγάλωσε, να είμαι ένας δίκαιος άνθρωπος, να είμαι χρήσιμη για την κοινωνία μέσα στην οποία ζω και υπάρχω, να είμαι χρήσιμη και θετική για τους γύρω μου, να υπερασπίζομαι τον αδύναμο, τον καταπιεσμένο, αυτόν που έχει ανάγκη υπεράσπισης, να μη φοβάμαι επίσης να υπερασπιστώ τον εαυτό μου όταν χρειάζεται, να μη δέχομαι και προσωπικά την αδικία όταν την υφίσταμαι».

Ηλιάνα Μαυρομάτη - Λίλα Καφαντάρη

Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»

Η ηθοποιός η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Λίτσα.Com και πρωταγωνιστεί στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” ως «Μιρέλα» και στην παράσταση ''Barcelona'' είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Η Ηλιάνα είναι κόρη του σπουδαίου ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου Βασίλη Μαυρομάτη και της ηθοποιού Λίλας Καφαντάρη, η οποία πρωταγωνίστησε τη δεκαετία του ‘90 στη σειρά “Καληνύχτα Μαμά”.

«Όταν συνέβη αυτό, δηλαδή όταν χώρισαν οι γονείς μου, ήμουν πέντε χρονών, οπότε δεν είχα πολλά περιθώρια συνείδησης, ανάλυσης και ερμηνείας των γεγονότων. Θυμάμαι ωστόσο αυτόν τον κλονισμό του ότι η ζωή από δω και πέρα δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ήξερα μέχρι τότε. Ευτυχώς δεν τους έχασα τους γονείς μου. Ήταν και οι δυο παρόντες, ειδικά τα πρώτα χρόνια και εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι πιο πολύ σε αυτή τη διαδικασία με τραυμάτισε η δική τους κακή σχέση μετά το διαζύγιο παρά το ίδιο το διαζύγιο. Δεν χώρισαν καλά, δεν ήταν σε συμφωνία και αυτό δεν είχε να κάνει με μένα αλλά καθαρά με τη δική τους σχέση» είχε δηλώσει η ηθοποιός.

«Ένα ακόμα μάθημα που πήρα από τον χωρισμό τους είναι ότι η ζωή προχωράει και ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται ξανά, αγαπούν ξανά, χωρίς να παύουν να αγαπούν τους ανθρώπους που έχουν ήδη υπάρξει στη ζωή τους. Μεγαλώνοντας λοιπόν σε μια μη συντηρητική πυρηνική οικογένεια, αντιλήφθηκα ότι δεν χρειάζεται να αναπαραγάγω ένα τέτοιο μοντέλο και αυτό κάπως με απελευθέρωσε.

Έγινε ξεκάθαρο για μένα ότι δεν είναι απαραίτητο να παντρευτώ έναν άνθρωπο και να μείνω μαζί του για πάντα ούτε, αν θέλω να είμαι για πάντα με έναν άνθρωπο, να τον παντρευτώ ή να κάνω παιδί μαζί του, όπως δεν είναι απαραίτητο, αν κάνω παιδί μαζί του, να μείνω για πάντα με αυτόν τον άνθρωπο» είχε εξηγήσει η ίδια.