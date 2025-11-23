Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Όταν χώρισαν οι γονείς μου ταρακουνήθηκε ο κόσμος μου»

«Με την απώλεια του πατέρα μου ένιωσα ότι ενηλικιώνομαι»

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
H συνέντευξη της Ηλιάνας Μαυρομάτη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» / Βίντεο: ΕΡΤ
Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», παραχωρώντας μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Η 36χρονη ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για τον χωρισμό των γονιών της όταν εκείνη ήταν μόλις 5 χρόνων, καθώς και πώς διαχειρίστηκε μετέπειτα την απώλεια του πατέρα της.

Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Full in love στην Ικαρία!

 

 

Όπως εξομολογήθηκε για το διαζύγιο των γονιών της: «Θυμάμαι τη  μέρα που οι γονείς μου, μου ανακοίνωσαν ότι θα πάρουν διαζύγιο, ήμουν πέντε χρόνων. Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος, φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου τους και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα».

Ενώ αποκάλυψε ότι ο θάνατος του πατέρα της ήταν το πιο καθοριστικό γεγονός της ζωής της: «Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάτι πιο καθοριστικό για μένα, από την απώλεια του πατέρα μου. Ήταν μια μετακίνηση σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής μου, ένιωσα ότι ενηλικιώνομαι».

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Barcelona» - Το θεατρικό έργο που πρωταγωνιστεί

 

 

Επιπρόσθετα, η Ηλιάνα Μαυρομάτη εξήγησε ότι ακολούθησε την υποκριτική επηρεασμένη από τους γονείς της. «Πήρα το μικρόβιο της ηθοποιίας από τους γονείς μου, το αρνητικό του επαγγέλματος είναι ότι δεν υπάρχει διασφάλιση για το μέλλον. Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα, θεωρούσαν ότι μπορώ να κάνω καλά πολλά πράγματα. Για εμένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν».

 

 

Θυμίζουμε πως η Ηλιάνα Μαυρομάτη είναι κόρη της Λίλας Καφαντάρη και του Βασίλη Μαυρομάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2017.

 

 

Η 36χρονη ηθοποιός, διατηρεί σχέση με τον επίσης ηθοποιό, Στάθη Κόικα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» και πλέον μοιράζεται την ίδια στέγη στο κέντρο της Αθήνας.

