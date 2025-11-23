Σου αρέσει το cheesecake; Δες μερικές διαφορετικές συνταγές

Αν σας αρέσει το cheesecake και ψάχνετε πολλές και διαφορετικές συνταγές να φτιάξετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, εμείς μαζέψαμε κάποιες και σας τις παρουσιάζουμε.

Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι- Μία συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Υλικά για Βάσκικο Cheesecake



• 400 γρ. τυρί κρέμα

• 200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

• 200 γρ. ζάχαρη

• 4 αυγά

• 1 κ.σ. κορν φλάουρ

• 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• Ξύσμα από ½ λεμόνι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C (πάνω-κάτω). 2. Στρώσε τη φόρμα με λαδόκολλα, αφήνοντάς την να προεξέχει (είναι χαρακτηριστικό του βασκικού). 3. Σε ένα μπολ, χτύπα το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. 4. Πρόσθεσε τα αυγά ένα-ένα, ανακατεύοντας απαλά. 5. Ρίξε το γιαούρτι, τη βανίλια, το ξύσμα λεμονιού και το κορν φλάουρ. 6. Τέλος, πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος και ανακάτεψε μέχρι να έχεις ομοιόμορφο, λείο μείγμα. 7. Άδειασε το μείγμα στη φόρμα. 8. Ψήσε για 35–45 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να σκουρύνει αρκετά (αυτό δίνει την καραμελωμένη γεύση). 9. Άφησέ το να κρυώσει τελείως και μετά βάλ’ το στο ψυγείο για 5-6 ώρες (ή όλη νύχτα).

Cheesecake λευκής σοκολάτας με φυστίκι Αιγίνης- Μία συνταγή του Χρήστου Μοίρα



Υλικά της Συνταγής

• 200 γρ. μπισκότα

• 100 γρ. βούτυρο λιωμένο

• 400 γρ. τυρί κρέμα

• 100 γρ. ζάχαρη άχνη

• 300 γρ. λευκή σοκολάτα

• 200 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)

• 1 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας

• 100 γρ. φυστικοβούτυρο

• 50 γρ. ψιλοκομμένα φυστίκια Αιγίνης (για διακόσμηση)

• 100 γρ. λευκή σοκολάτα λιωμένη (για την επικάλυψη)

• Λίγα φυστίκια Αιγίνης (για τη διακόσμηση)

Εκτέλεση της Συνταγής

Ξεκινάμε σπάζοντας τα μπισκότα σε σκόνη, είτε χρησιμοποιώντας πολυκόφτη είτε τοποθετώντας τα σε σακουλάκι και χτυπώντας τα με τα χέρια μας.

Στη συνέχεια, ανακατεύουμε τα μπισκότα με το λιωμένο βούτυρο μέχρι να ενωθούν καλά. Απλώνουμε το μείγμα στον πάτο μιας φόρμας με αποσπώμενα τοιχώματα (διαμέτρου περίπου 22-24 εκ.) και πιέζουμε καλά με ένα κουτάλι για να δημιουργηθεί μια συμπαγής βάση. Βάζουμε τη βάση (για να σφίξει) στο ψυγείο για 20-30 λεπτά.



Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στο φούρνο μικροκυμάτων και την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά.

Σ’ ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να γίνει αφράτο. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τη λιωμένη λευκή σοκολάτα και το φυστικοβούτυρο, συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.



Σ’ ένα ξεχωριστό μπολ, χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει αφράτη σαντιγί. Ανακατεύουμε απαλά τη σαντιγί στο μείγμα τυριού, προσέχοντας να μην χάσουμε τον όγκο.



Ρίχνουμε τη γέμιση πάνω στη βάση μπισκότου και ισιώνουμε την επιφάνεια με μια σπάτουλα. Τοποθετούμε το cheesecake στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή ιδανικά όλη τη νύχτα για να σταθεροποιηθεί.



Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα και τη ρίχνουμε πάνω από το cheesecake δημιουργώντας όμορφα σχέδια. Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένα φυστίκια Αιγίνης. Αφού το cheesecake σταθεροποιηθεί, το αφαιρούμε από τη φόρμα και σερβίρουμε σε κομμάτια.

Cheesecake με ανθότυρο- Μία συνταγή του Χρήστου Βαρθαλίτη

Υλικά για τη βάση

· 300 γρ. μπισκότα τύπου Digestive

· 150 γρ. βούτυρο λιωμένο

Υλικά για τη κρέμα

· 700 γρ. ανθότυρο νωπό, ανάλατο

· 180 γρ. ζάχαρη άχνη

· 4 αυγά μεσαία

· 150 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

· Ξύσμα από 1 λεμόνι

Υλικά για τη μαρμελάδα φράουλα



· 200 γρ. Φράουλες

· 100 γρ. Ζάχαρη κρυσταλλική

· Χυμό από 1 λεμόνι

· 2-3 φυλλα δυόσμο

Εκτέλεση για τη μαρμελάδα φράουλας

· Σε μία κατσαρόλα προσθέτουμε όλα τα υλικά για τη μαρμελάδα, πολτοποιούμε μερικές από τις φράουλες με μία ξύλινη κουτάλα και βράζουμε για 8-10 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, ανακατεύοντας τακτικά.

· Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και αφαιρούμε το δυόσμο.

· Μεταφέρουμε τη μαρμελάδα σε ένα βαζάκι και βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά, να κρυώσει.

Εκτέλεση για τη βάση

· Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στον αέρα στους 150 βαθμούς.

· Στο κάδο του μπλέντερ προσθέτουμε σε δύο δόσεις τα μπισκότα, χτυπάμε μέχρι να θρυμματιστούν και να αποκτήσουν υφή σκόνης και μεταφέρουμε σε ένα μπολ.

· Σε μία κατσαρόλα προσθέτουμε το βούτυρο σε κομμάτια και αφήνουμε να λιώσει, σε μέτρια φωτιά.

· Περιχύνουμε τα θρυμματισμένα μπισκότα με το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

· Σε μία στρογγυλή φόρμα 25 εκ. με αποσπώμενη βάση τοποθετούμε λαδόκολλα στο κάτω μέρος και ασφαλίζουμε.

· Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και απλώνουμε ομοιόμορφα. Ιδανικά πιέζουμε το τριμμένο μπισκότο με τη βάση ενός ποτηριού.

· Μεταφέρουμε τη φόρμα στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση.

Εκτέλεση για τη κρέμα

· Στο κάδο του μίξερ με το σύρμα χτυπάμε όλα τα υλικά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα και να έχουμε λεία υφή. Το αδειάζουμε μέσα στη φόρμα, πάνω από τη βάση των μπισκότων.

· Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα.

· Αφαιρούμε από το φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

Εκτέλεση για το σερβίρισμα

· Ξεφορμάρουμε το cheesecake με ανθότυρο και απλώνουμε ομοιόμορφα από πάνω τη μαρμελάδα φράουλα που ετοιμάσαμε και κόβουμε σε κομμάτια και απολαμβάνουμε.

