Προφητική η τελευταία ανάρτηση του άτυχου κυνηγού στην Κρήτη

Δραματικό τέλος είχε η πτώση ενός νεαρού κυνηγού σε χαράδρα στην Κρήτη. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης που στήθηκε στην περιοχή Καστρί της Βιάννου, δυστυχώς ο 27χρονος ανασύρθηκε νεκρός. Προφητική ήταν η τελευταία ανάρτηση του άτυχου κυνηγού.

«Μια αστραπή ειν' η ζωή και στ' άναμα που κάνει ό,τι προλάβει ο άνθρωπος... τα υπόλοιπα τα χάνει», ήταν η τελευταία μαντινάδα που εμφανίζεται στον λογαριασμό του άτυχου Στέλιου στο Facebook.

Ο 27χρονος ξεκίνησε το πρωί Σαββάτου για το χόμπι του, τη μεγάλη του αγάπη, το κυνήγι, σε μέρη που γνώριζε καλά στη Βιάννου της Κρήτης, σε ορεινή περιοχή πάνω από το Καστρί, μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 30 μέτρων. Αμέσως, σήμανε συναγερμός.

Πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές έσπευσαν στο σημείο. Τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, αλλά δυστυχώς ηταν αργά. Σε σοκ βρίσκονται οι άνθρωποί του που δεν μπορουν να πιστέψουν πώς το κυνήγι, η μεγάλη αγάπη του Στέλιου, στάθηκε η αιτία για να χάσει τη ζωή του.