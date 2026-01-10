Θρήνος για τον νεαρό Στέλιο στην Κρήτη: Πήγε για κυνήγι & έπεσε σε χαράδρα

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την κοινότητα της Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης μετά τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο ενός 25χρονου άνδρα, που έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε εξόρμηση για κυνήγι. Το πρωί του Σαββάτου 10/1, οι Αρχές ενημερώθηκαν για την πτώση του νεαρού σε απόκρημνη χαράδρα στην περιοχή Καστρί, σε ένα από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία της ενδοχώρας.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του για κυνηγετική εξόρμηση, όπως συνηθίζουν πολλές οικογένειες στην Κρήτη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, φαίνεται πως έχασε την ισορροπία του σε ένα απότομο σημείο του εδάφους και έπεσε στη χαράδρα, που σύμφωνα με εκτιμήσεις φτάνει τα 30 μέτρα βάθος.

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός / neakriti.gr

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, καθώς και αστυνομικοί και εθελοντές από τις γύρω περιοχές, που συμμετείχαν στις προσπάθειες για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του άτυχου άνδρα. Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση και την εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης, δυστυχώς ο 25χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί θανάσιμα τραύματα από την πτώση.

Η είδηση του θανάτου έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση και σοκ στους κατοίκους της Βιάννου, όπου ο νεαρός ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός. Εκτός από την οικογένεια του, πολλοί φίλοι και συγγενείς εκφράζουν την οδύνη τους, τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν δραστήριο και αγαπητό νέο, που ήταν ενεργός στην τοπική κοινωνία και εργαζόταν ως μάγειρας στο Ηράκλειο.

Πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης / neakriti.gr

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό.