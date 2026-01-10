Συγκλονίζει ο αδερφός των κοριτσιών στην Κρήτη: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (αρχείου)
Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση ενδοοικογενειακής κακοποίησης που αποκαλύφθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης, με θύματα δύο νεαρές γυναίκες και φερόμενο δράστη τον ίδιο τους τον πατέρα. Την καταγγελία έκανε ο 23χρονος αδελφός τους, ο οποίος έχει πλέον αναλάβει την επιμέλεια των δύο κοριτσιών με εισαγγελική εντολή.

Μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά, στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8 και τον Νίκος Τσιλιπουνιδάκη, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβαιναν επί χρόνια στο σπίτι τους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδερφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος άνθρωπος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος».

Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»

Κρήτη: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση της μητέρας τους, λέγοντας: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα. Δεν μίλησε ποτέ, δεν έκανε τίποτα», αφήνοντας σαφείς αιχμές για συγκάλυψη και σιωπή, παρά τη γνώση των όσων συνέβαιναν.

Ο ίδιος τόνισε ότι προχώρησε στην καταγγελία αποκλειστικά για να προστατεύσει τις αδελφές του, αναφέροντας: «Το έκανα για να τις σώσω. Δεν άντεχα άλλο να ζω με αυτό το βάρος». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι κακοποιήσεις γίνονταν σε κλίμα φόβου, με απειλές και ψυχολογική πίεση.

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η γέννηση βρέφους, το οποίο φέρεται να είναι αποτέλεσμα της αιμομικτικής κακοποίησης. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μεταφερθεί και φιλοξενείται από ανάδοχη οικογένεια. «Στις 3 Ιανουαρίου (σ.σ: του 2025) η αδελφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας».

Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι οι αδελφές του αισθάνονται ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του, ενώ εκφράζει φόβους για ενδεχόμενες κινήσεις που θα μπορούσαν να τις επιστρέψουν στο πατρικό τους περιβάλλον. Όπως λέει: «Αν γυρίσουν πίσω, φοβάμαι ότι θα ζήσουν ξανά τα ίδια».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές και σκοτεινές υποθέσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

