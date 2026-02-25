Πατησίων: Βίντεο ντοκουμέντο από άγριο καβγά οδηγών για την προτεραιότητα

Ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, που μετέδωσε και βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό, δύο άνδρες 51 και 70 ετών πιάστηκαν στα χέρια μες στη μέση του δρόμου και ο λόγος ήταν ποιος από τους δύο είχε προτεραιότητα.

Στο βίντεο φαίνεται ο 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας να πιάνεται στα χέρια με τον 70χρονο οδηγό αυτοκινήτου. Μάλιστα ακούγεται να του λέει «πήγες να με σκοτώσεις». Λίγο αργότερα φαίνεται να σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών και να κοιτάζει το αριστερό του μπράτσο, καθώς είχε τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο άνδρας δέχθηκε μαχαιριά στο αριστερό του χέρι, αλλά ευτυχώς το τραύμα του δεν ήταν σοβαρό.

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να ανταλλάζουν γροθιές.

Ο 70χρονος οδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 9 εκατοστών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.