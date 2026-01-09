Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»

Φρικιαστικές μαρτυρίες - «Είχε ακουστεί στο χωριό ότι βίαζε τα παιδιά»

09.01.26 , 14:33 Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (9/1/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που ήρθε στο φως στην Κρήτη συνταράσσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Πατέρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο κόρες του - 23 και 14 ετών με αποτέλεσμα η μία από αυτές να μείνει έγκυος. Αξίζει να σημειωθεί πως η 23χρονη έχει νοητική υστέρηση. 

Συγγενείς της οικογένειας παραδέχονται στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά», χωρίς όμως να γνωρίζουν περισσότερα για την αποτρόπαια υπόθεση. «Άκουγα ότι τη μεγάλη κόρη τη χτυπούσαν με ξύλα» 

«Άκουγα πράγματα από γύρω-γύρω στο χωριό», λέει χαρακτηριστικά ένας εκ των αδελφών του πατέρα, για να συμπληρώσει αμέσως: «Δεν ανακατευόμουν, δεν ήθελα μπλεξίματα». «Έχω το σπίτι μου, έχω τα παιδιά μου», λέει άλλος συγγενής. «Κάποια στιγμή κάτι μου ερχόταν στα αυτιά από άλλους», παραδέχεται.

Τα αδέρφια του κατηγορούμενου πατέρα δε θέλουν να εμπλακούν. «Δεν ανακατευόμουν με αυτούς», λέει ένας, εξηγώντας πως έβλεπε τα παιδιά μόνο περιστασιακά: «Τα συναντούσα κάποια φορά, ένα γεια σου και τίποτα άλλο». Παρότι «ακούστηκε στο χωριό ότι κακοποιούσε σεξουαλικά, λεκτικά και σωματικά τις κόρες του», η αντίδραση ήταν ανύπαρκτη. Στην ερώτηση γιατί δεν έγινε κάτι, η απάντηση ήταν η εξής: «Και να με μπλέξουν εμένα; Να τρέχω;».

Πιο κάτω, οι ίδιοι λένε: «Δε θέλαμε καμία επαφή με τον κατηγορούμενο, τον φοβόμασταν»

«Δε μου είπαν ποτέ τα παιδιά τέτοια πράγματα», λέει ο ένας αδελφός, συμπληρώνοντας ότι «τα άκουγα από γύρω-γύρω στο χωριό»

«Νιώθω τύψεις που δεν πήγα», λέει γυναίκα συγγενής, αλλά αμέσως προσθέτει: «Έτσι αισθάνεται ο κόσμος, ότι και να πας να μιλήσεις δε γίνεται τίποτα».

Παράλληλα, όπως αποκαλύπτουν, ο αδελφός τους είχε μπει φυλακή στο παρελθόν. 

Την ώρα που το μωρό που γέννησε η 23χρονη έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια στη βόρεια Ελλάδα, ο πατέρας αρνείται όλες τις κατηγορίες και ζητά να γίνει άμεσα τεστ DNA. 

Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας η μητέρα, ενώ τη Δευτέρα θα ακολουθήσει η απολογία του πατέρα. Το ζευγάρι αρνείται κατηγορηματικά τις εις βάρος του κατηγορίες. Οι συνήγοροι υπεράσπισης τονίζουν πως στη δικογραφία περιλαμβάνονται σημαντικά στοιχεία, καθώς και μαρτυρικές καταθέσεις, που θα αποδείξουν την αθωότητα των εντολέων τους. 

Κρήτη: Ο γιος της οικογένειας συνόδευσε τις αδελφές του στις αρχές 

Ανήμερα των Φώτων, ο γιος πολύτεκνης οικογένειας από το Ηράκλειο συνόδευσε τις δύο αδερφές του, ηλικίας 23 και 14 ετών, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου, παρουσία ψυχολόγου, προχώρησαν σε σοβαρές καταγγελίες.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, ο 54χρονος πατέρας φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά και τις δύο κόρες. Παράλληλα, εξετάζεται ο ισχυρισμός της ενήλικης κοπέλας ότι ο πατέρας του βρέφους που γέννησε το καλοκαίρι είναι ο 54χρονος. Η εγκυμοσύνη, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύφθηκε πρόσφατα, ενώ το παιδί δόθηκε σε αναδοχή, παρά την αντίθετη επιθυμία του κατηγορούμενου.

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΕΣΑΡΑ
