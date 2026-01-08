Φρίκη στην Κρήτη: Πατέρας κακοποιούσε σεξουαλικά τις κόρες του

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η αποκάλυψη μιας φρικτής υπόθεσης οικογενειακής κακοποίησης στη Μεσσαρά της Κρήτης, όπου ένας πατέρας κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τις δύο κόρες του για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η μία από αυτές να μείνει έγκυος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τις τελευταίες ημέρες, όταν ο αδερφός των θυμάτων, που ζει σε άλλη περιφέρεια της Κρήτης, απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές κάνοντας καταγγελία κι αποκαλύπτοντας τα όσα φέρεται να βίωσαν από τον πατέρα τους, σύμφωνα με το patris.gr.

Σύμφωνα με την καταγγελία που εξετάζουν οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, η 22χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα νοητικής στέρησης, φέρεται να έμεινε έγκυος μετά από επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο της τον πατέρα. Το παιδί που γεννήθηκε δόθηκε για υιοθεσία, ενώ για το περιστατικό έχουν ασκηθεί βαριές ποινικές διώξεις.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του πατέρα έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ η μητέρα των παιδιών κατηγορείται για ενδοοικογενειακές απειλές και σωματικές βλάβες. Οι δύο γονείς συνελήφθησαν και πρόκειται να απολογηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών τις επόμενες ημέρες.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης έχει ανακινήσει εκ νέου τον δημόσιο διάλογο γύρω από την προστασία των ανηλίκων και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης της κοινωνίας και των θεσμών σε περιπτώσεις οικογενειακής βίας. Πηγή αναφέρει ότι η καταγγελία του αδερφού ήταν καθοριστική ώστε να ληφθούν υπόψη οι μαρτυρίες των θυμάτων, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση για να διαλευκάνουν πλήρως τα περιστατικά και τις διαστάσεις της κακοποίησης.