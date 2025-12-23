Υπόθεση Πελικό στη Βρετανία: Νάρκωνε και βίαζε την πρώην του επί 13 χρόνια

Κατηγορούνται μαζί του άλλοι πέντε άνδρες

Κοσμος
Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση Πελικό, η τρίτη κατά σειρά, αυτή τη φορά στη Βρετανία. Ένας 49χρονος κατηγορείται ότι επί 13 χρόνια νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του μαζί με ακόμα πέντε άνδρες. Οι βρετανικές αρχές του αποδίδουν συνολικά 56 σεξουαλικά αδικήματα. 

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: 61χρονος νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα σεξουαλικά εγκλήματα του Φίλιπ Γιανγκ σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν, διαπράχθηκαν από το 2010 έως το 2023. Δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε το ζευγάρι πήρε διαζύγιο.

Ο Φίλιπ Γιανγκ κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί πέντε ακόμα άνδρες 

Ο Φίλιπ Γιανγκ κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε επί 13 χρόνια την πρώην σύζυγό του μαζί πέντε ακόμα άνδρες 

Ο 49χρονος, μεταξύ άλλων, κατηγορείται για χορήγηση ουσίας στην πρώην σύζυγό του με σκοπό την αναισθητοποίησή της και την υποταγή της, ώστε να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις. Επίσης κατηγορείται για ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και ακραίου πορνογραφικού υλικού. 

Ζιζέλ Πελικό: Άλλαξε επίθετο και ζει απομονωμένη - Σε ρήξη με την κόρη της

Ο Γιανγκ αναμένεται να καθίσει σήμερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, μαζί με πέντε ακόμα άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για συνολικά 56 σεξουαλικά εγκλήματα. 

Πρόκειται για τους Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, Ντιν Χάμιλτον, 46 ετών, Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών. Όλοι κατηγορούνται για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική διείσδυση, σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Η πρώτη αντίδραση της Ζιζέλ Πελικό: «Δε μετάνιωσα ποτέ για τη δημόσια δίκη»

Η Τζοάν Γιανγκ παραιτήθηκε του δικαιώματός της στην ανωνυμία και ζητά την τιμωρία του πρώην σύζύγου της

Η Τζοάν Γιανγκ παραιτήθηκε του δικαιώματός της στην ανωνυμία και ζητά την τιμωρία του πρώην σύζύγου της

Ειδικότερα, ο Μακσόνι, κάτοικος Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για έναν βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Ο Χάμιλτον, χωρίς μόνιμη κατοικία, κατηγορείται για έναν βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής. Ο Σάντερσον Ντόιλ, από το Σουίντον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή. Ο Γουίλκινς κατηγορείται για έναν βιασμό και σεξουαλική επαφή, ενώ ο Χασάν για σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

Η Τζοάν παραιτήθηκε το δικαιώματος της ανωνυμίας

Το 48χρονο θύμα, όπως είχε κάνει και η Ζιζέλ Πελικό, παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας και υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς όλο αυτό το διάστημα, από όταν αποκαλύφθηκαν τα διεστραμμένα εγκλήματα του πρώην της σε βάρος της. 

Ζιζέλ Πελικό: Στη φυλακή για 20 χρόνια ο βιαστής σύζυγός της

Ο ειδικός εισαγγελέας της Crown Prosecution Service, Τζέιμς Φόστερ, δήλωσε ότι η Εισαγγελία ενέκρινε την άσκηση ποινικής δίωξης έπειτα από εκτενή αστυνομική έρευνα για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό και σαφές δημόσιο συμφέρον για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο επικεφαλής της έρευνας, ανώτερος αξιωματικός Τζεφ Σμιθ, έκανε λόγο για «σημαντική εξέλιξη σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη έρευνα», σημειώνοντας ότι το θύμα έλαβε την απόφαση να αποκαλύψει την ταυτότητά του έπειτα από πολλαπλές συζητήσεις με τις Αρχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Γαλλία: Αυτοί είναι οι βιαστές της Ζιζέλ Πελικό

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Νέα υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της στο Μαζάν της Γαλλίας από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, αφού προηγουμένως τη νάρκωνε.

«Είμαι βιαστής, όπως όλοι σ’ αυτήν την αίθουσα» - Ένοχος δήλωσε ο Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό αναδείχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, της χημικής υποταγής και της μη συγκατάθεσης.

Αρνήθηκε να διεξαχθεί η δίκη των βιαστών της κεκλεισμένων των θυρών και να μην αποκαλυφθεί το όνομά της με σκοπό, όπως είπε, «να αλλάξει στρατόπεδο η ντροπή».

