Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας των brands Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά, η O&J Automotive Ελλάς προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα: Η Κατερίνα Σταυροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Product & Marketing έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική κατεύθυνση των προϊόντων και του marketing. Μέχρι πρόσφατα, κατείχε τον ρόλο της Υπεύθυνης Προϊόντος και Στρατηγικής, έχοντας παράλληλα ενεργή συμμετοχή σε έργα marketing για τα brands Omoda & Jaecoo. Η πορεία της στον οργανισμό ξεκίνησε το 2003, όταν εντάχθηκε στη Mercedes-Benz Ελλάς, όπου δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας έως το 2012. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη θέση της smart Business Development Manager για το brand smart, ενώ αργότερα διετέλεσε Υπεύθυνη Προϊόντος και Στρατηγικής για τα μοντέλα της Mercedes-Benz. Το 2025 εντάχθηκε στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, φέρνοντας μαζί της πολυετή της εμπειρία στην αγορά αυτοκινήτου.

Η Μαρία Γιατρά αναλαμβάνει τη θέση της Product Manager, εστιάζοντας στη διαχείριση και ανάπτυξη της γκάμας των μοντέλων της μάρκας. Η Μαρία Γιατρά βρίσκεται στον οργανισμό από το 2006 και έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία ρόλους στους τομείς των Οικονομικών, της Ανάπτυξης Δικτύου, του Marketing & Επικοινωνίας, του Sales Planning & Market Analysis, καθώς και του Financial & Insurance Sales Area Management.

Η Χαρά Γιαννάτου αναλαμβάνει την θέση Marketing Lead, με κύριο άξονα ευθύνης τον στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας των δύο νέων brands στην ελληνική αγορά. Η Χαρά αποτελεί νέα προσθήκη στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, προερχόμενη από τον χώρο των Media. Με 26 χρόνια εμπειρίας στις κορυφαίες εταιρίες Μedia & Επικοινωνίας στην Ελλάδα, Tempo Omd , Mindshare και Initiative, εντάσσεται στον Όμιλο Emil Frey φέρνοντας μαζί της την μακρόχρονη εμπειρία της στην επικοινωνία & την αγάπη της προς το αυτοκίνητο.

Τέλος, τα θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας υποστηρίζονται πλέον από την Αλεξάνδρα Χρυσού, η οποία αναλαμβάνει τις Δημόσιες Σχέσεις και για την Omoda & Jaecoo διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο της στις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Επικοινωνία για τις μάρκες Mercedes-Benz και smart. Στο νέο αυτό πλαίσιο, λειτουργεί ως βασικό σημείο επαφής με τα Μέσα Ενημέρωσης για όλες τις μάρκες που εισάγει ο Όμιλος Emil Frey στη χώρα και συμβάλλει στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής παρουσίας των Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά.