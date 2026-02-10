Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς

Ποια είναι τα νέα πρόσωπα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
10.02.26 , 10:36 Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
10.02.26 , 10:34 Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου
10.02.26 , 10:19 Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγέλιες σε βάρος του αδερφού του
10.02.26 , 10:09 «Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας
10.02.26 , 10:07 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της
10.02.26 , 10:05 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»
10.02.26 , 09:45 Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ αναισθησιολόγος- Έκοβε αποδείξεις ακόμη και...10 €
10.02.26 , 09:41 Ορέστης Τζιόβας: «Δεν έστειλα βιογραφικό για την ταινία του Μπραντ Πιτ»
10.02.26 , 09:31 Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς
10.02.26 , 09:28 Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της
10.02.26 , 09:26 Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
10.02.26 , 09:19 Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία
10.02.26 , 09:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση της παρουσίας των brands Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά, η O&J Automotive Ελλάς προχώρησε σε οργανωτικές αλλαγές.

Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς 

Πιο συγκεκριμένα: Η Κατερίνα Σταυροπούλου αναλαμβάνει καθήκοντα Head of Product & Marketing έχοντας την ευθύνη για τη στρατηγική κατεύθυνση των προϊόντων και του marketing. Μέχρι πρόσφατα, κατείχε τον ρόλο της Υπεύθυνης Προϊόντος και Στρατηγικής, έχοντας παράλληλα ενεργή συμμετοχή σε έργα marketing για τα brands Omoda & Jaecoo. Η πορεία της στον οργανισμό ξεκίνησε το 2003, όταν εντάχθηκε στη Mercedes-Benz Ελλάς, όπου δραστηριοποιήθηκε στον τομέα του Marketing και της Επικοινωνίας έως το 2012. Στη συνέχεια, ανέλαβε τη θέση της smart Business Development Manager για το brand smart, ενώ αργότερα διετέλεσε Υπεύθυνη Προϊόντος και Στρατηγικής για τα μοντέλα της Mercedes-Benz. Το 2025 εντάχθηκε στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, φέρνοντας μαζί της πολυετή της εμπειρία στην αγορά αυτοκινήτου. 

Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς 

Η Μαρία Γιατρά αναλαμβάνει τη θέση της Product Manager, εστιάζοντας στη διαχείριση και ανάπτυξη της γκάμας των μοντέλων της μάρκας. Η Μαρία Γιατρά βρίσκεται στον οργανισμό από το 2006 και έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία, έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία ρόλους στους τομείς των Οικονομικών, της Ανάπτυξης Δικτύου, του Marketing & Επικοινωνίας, του Sales Planning & Market Analysis, καθώς και του Financial & Insurance Sales Area Management. 

Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς 

Η Χαρά Γιαννάτου αναλαμβάνει την θέση Marketing Lead, με κύριο άξονα ευθύνης τον στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας των δύο νέων brands στην ελληνική αγορά.  Η Χαρά αποτελεί νέα προσθήκη στην ομάδα της Omoda & Jaecoo, προερχόμενη από τον χώρο των Media. Με 26 χρόνια εμπειρίας στις κορυφαίες εταιρίες Μedia & Επικοινωνίας στην Ελλάδα, Tempo Omd , Mindshare και Initiative, εντάσσεται στον Όμιλο Emil Frey φέρνοντας μαζί της την μακρόχρονη εμπειρία της στην επικοινωνία & την αγάπη της προς το αυτοκίνητο.   

Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς 

Τέλος, τα θέματα Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Επικοινωνίας υποστηρίζονται πλέον από την Αλεξάνδρα Χρυσού, η οποία αναλαμβάνει τις Δημόσιες Σχέσεις και για την Omoda & Jaecoo διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο της στις Δημόσιες Σχέσεις και την Εταιρική Επικοινωνία για τις μάρκες Mercedes-Benz και smart. Στο νέο αυτό πλαίσιο, λειτουργεί ως βασικό σημείο επαφής με τα Μέσα Ενημέρωσης για όλες τις μάρκες που εισάγει ο Όμιλος Emil Frey στη χώρα και συμβάλλει στη διαμόρφωση της επικοινωνιακής παρουσίας των Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
O&J AUTOMOTIVE ΕΛΛΑΣ
 |
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top