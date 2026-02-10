Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου

Ανεξαρτητοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Έλενα Καραγεωργοπούλου.

Σχετική επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια του Σώματος. Η βουλευτής Ανατολικής Αττικής θα παραμείνει ανεξάρτητη.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές, ωστόσο, διατηρείται το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος αφού συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Μετά την παραίτηση Καραγεωργοπούλου, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας, εκτός από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαρτίζεται από τους Σπύρο Μπιμπίλα, Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.