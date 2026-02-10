Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου

Διατηρείται το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
10.02.26 , 10:36 Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
10.02.26 , 10:34 Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου
10.02.26 , 10:19 Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγέλιες σε βάρος του αδερφού του
10.02.26 , 10:09 «Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας
10.02.26 , 10:07 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της
10.02.26 , 10:05 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»
10.02.26 , 09:45 Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ αναισθησιολόγος- Έκοβε αποδείξεις ακόμη και...10 €
10.02.26 , 09:41 Ορέστης Τζιόβας: «Δεν έστειλα βιογραφικό για την ταινία του Μπραντ Πιτ»
10.02.26 , 09:31 Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς
10.02.26 , 09:28 Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της
10.02.26 , 09:26 Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
10.02.26 , 09:19 Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία
10.02.26 , 09:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ανεξαρτητοποιήθηκε η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανεξαρτητοποιήθηκε, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, από την Πλεύση Ελευθερίας, η βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Έλενα Καραγεωργοπούλου.

Σχετική επιστολή της, προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια του Σώματος. Η βουλευτής Ανατολικής Αττικής θα παραμείνει ανεξάρτητη.

Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας μειώνεται από έξι σε πέντε βουλευτές, ωστόσο, διατηρείται το «στάτους» του κοινοβουλευτικού κόμματος αφού συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε διάφορα επαγγέλματα με τη βοήθεια του ΑΙ

Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της βουλευτού, η κ. Καραγεωργοπούλου είχε ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για την απόφασή της και την είχε ευχαριστήσει για την ευκαιρία που της είχε δώσει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανεξαρτητοποίησή της αποτέλεσε συνειδητή απόφαση που οφείλεται κυρίως σε «διάσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη». Επίσης, η βουλευτής αισθάνεται ότι έχει ωριμάσει πλέον πολιτικά και πρόθεσή της είναι να συνεχίσει να ασκεί αντιπολίτευση στη ΝΔ.

Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας

Μετά την παραίτηση Καραγεωργοπούλου, η κοινοβουλευτική δύναμη της Πλεύσης Ελευθερίας, εκτός από την πρόεδρο του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαρτίζεται από τους Σπύρο Μπιμπίλα,  Αλέξανδρο Καζαμία, Τζώρτζια Κεφαλά και Έλλη Ρούσσου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top