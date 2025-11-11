Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε διάφορα επαγγέλματα με τη βοήθεια του ΑΙ

Παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, με πρωταγωνίστρια την ίδια

Περισσότερα

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με τη βοήθεια του ΑΙ
Το πρόγραμμα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Τεχνόπολη, χθες το απόγευμα.

Παρουσίαση προγράμματος Πλεύσης Ελευθερίας από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Παρουσίαση προγράμματος Πλεύσης Ελευθερίας από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Με σύνθημα «Δεν κοιτάμε δεξιά, δεν κοιτάμε αριστερά. Κοιτάμε μπροστά» και «ο Άνθρωπος Μπροστά», η πρόεδρος του κόμματος έκανε μια ιδιαίτερη παρουσίαση, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη γιατρός με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη γιατρός με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Την ώρα δηλαδή που παρουσίαζε τους άξονες του προγράμματος του κόμματος της, στο videowall εμφανιζόταν η ίδια σε διάφορους ρόλους. Έτσι, για παράδειγμα  όταν μιλούσε για τον τομέα της υγείας στο videowall ήταν ντυμένη γιατρός, όταν μιλούσε για την παιδεία εμφανιζόταν ως παιδί σε μια σχολική αίθουσα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως παιδί σε σχολική αίθουσα με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παιδική ηλικία σε σχολική αίθουσα, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η πρωταγωνίστρια Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη βοήθεια του ΑΙ άλλαξε διάφορα επαγγέλματα και την είδαμε ακόμη ως πυροσβέστη, μητέρα, αγρότισσα, γιατρό, δικαστή, οικονομολόγο κ.ά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη δασοπυροσβέστης με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη δασοπυροσβέστης με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη αγρότισσα με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη αγρότισσα με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε διάφορα επαγγέλματα με τη βοήθεια του ΑΙ

 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη λιμενικός με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ντυμένη λιμενικός με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κρατώντας αγκαλιά μια γάτα, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κρατώντας αγκαλιά μια γάτα, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αθλήτρια, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αθλήτρια, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε διάφορα επαγγέλματα με τη βοήθεια του ΑΙ

 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ρόλο δικαστή, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ρόλο δικαστή, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ρόλο οικονομολόγου, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ρόλο οικονομολόγου, με τη βοήθεια του ΑΙ/ ΙΝΤΙΜΕ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
