Ποια είναι η κατάλληλη ώρα της ημέρας για ένα ντους - Πρωί ή βράδυ;

Σας αρέσει να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα αναζωογονητικό ντους ή να κάνετε μπάνιο λίγο πριν πέσετε για ύπνο; Όποια συνήθεια και εάν ακολουθείτε, οι ειδικοί υγείας τονίζουν ότι τα καθαρά σεντόνια παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη σωματική υγιεινή.

Για αρκετούς από εμάς, το πρωινό ντους λειτουργεί σαν «κουμπί εκκίνησης», αφού μας ξυπνά και μας τονώνει, προσφέροντας αναζωογόνηση και μια αίσθηση ετοιμότητας για τη μέρα.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και εκείνοι που ακολουθούν την τελετουργία του βραδινού ντους, αφού δεν μπορούν να ξαπλώσουν δίχως να απομακρύνουν από πάνω τους τη σκόνη, τον ιδρώτα και την ένταση της κουραστικής μέρας που πέρασε.

Ντους και καθαρά σεντόνια: Ο συνδυασμός που «σκοτώνει» μύκητες και βακτήρια

Το ντους αποβάλλει ρύπους και σμήγμα από το δέρμα, μαζί με γύρη και μικροσωματίδια που μεταφέρουμε από τον αέρα. Όλα τα παραπάνω, μπορούν να παραμείνουν στα σεντόνια και τα μαξιλάρια μας ακόμη και βδομάδες. Επιπρόσθετα, η ανθρώπινη επιδερμίδα φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες βακτήρια σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό, που τρέφονται από τον ιδρώτα και το σμήγμα. Από αυτήν την άποψη, το βραδινό ντους μοιάζει η πιο «καθαρή» επιλογή. Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες συνιστούν να αλλάζουμε τα σεντόνια μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αφού ως επι το πλείστον αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος να «ξεφορτωθούμε» τα αλλεργιογόνα και τα βακτήρια που κάνουν... πάρτι στο κρεβάτι μας.

Όπως εξηγεί η μικροβιολόγος Πρίμροουζ Φρίστοουν από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ: «Όσο καθαροί κι αν πάμε στο κρεβάτι, το σώμα ιδρώνει στη διάρκεια της νύχτας. Ακόμα και σε κρύο περιβάλλον, μπορεί να παραχθεί έως και μισό λίτρο ιδρώτα, ενώ πάνω από 50.000 νεκρά κύτταρα δέρματος εναποτίθενται στο κρεβάτι μας κάθε βράδυ». Αυτό σημαίνει ότι η καθαριότητα δεν εξαρτάται μόνο από το πότε κάνουμε μπάνιο, αλλά και από το πόσο συχνά αλλάζουμε τα λευκά μας είδη. Συμπερασματικά, ένα ντους χωρίς φρεσκοπλυμένα σεντόνια «χάνει» μεγάλο κομμάτι της αξίας του.

Αλλεργιογόνα και κίνδυνοι

Τα βακτήρια και οι μύκητες έχουν την τάση να επιβιώνουν σε μαξιλάρια και παπλώματα για εβδομάδες. Όσοι έχουν γερό ανοσοποιητικό, ίσως αυτό να μην είναι μεγάλο πρόβλημα. Όμως σε άτομα που ταλαιπωρούνται από άσθμα, φυματίωση ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, η συσσώρευση αυτή μπορεί να προκαλέσει έξαρση αλλεργιών ή ακόμη και επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Όπως αναφέρει η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Χαλ, Χόλι Γουίλκινσον: «Το πιο σημαντικό ίσως δεν είναι αν κάνεις ντους βράδυ ή πρωί, αλλά αν αλλάζεις συχνά τα σεντόνια σου. Αν κοιμάσαι για εβδομάδες στα ίδια σεντόνια, τότε ακόμη και το πιο επιμελές ντους δε θα σε γλιτώσει από τη βρωμιά και τα μικρόβια».

Βραδινό μπάνιο και ποιότητα ύπνου

Γενικότερα, το βραδινό μπάνιο βοηθά στον ύπνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι ένα ζεστό ντους περίπου μία ώρα πριν τον ύπνο μπορεί να μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκοιμηθούμε. Η τεχνητή άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος, ακολουθούμενη από την πτώση της, λειτουργεί σαν σήμα στο κιρκαδικό μας ρολόι ότι έρχεται η ώρα της ανάπαυσης. Το αποτέλεσμα είναι ταχύτερη μετάβαση στον ύπνο και καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης.