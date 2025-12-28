ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργου Μπότα

Σε εξέλιξη βρίσκεται εισαγγελική έρευνα για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων που αφορά τον αγροτοσυνδικαλιστή Γιώργο Μπότα, μέλος συνδικαλιστικών κύκλων του μπλόκου των Μαλγάρων. Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), ο Μπότας φέρεται να έχει εισπράξει συνολικά περισσότερα από 126.000 ευρώ από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για εκτάσεις που, όπως διαπιστώθηκε, δεν αντιστοιχούν σε πραγματική ιδιοκτησία.

Πώς ήρθε στο φως η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από στοχευμένους ελέγχους στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπέβαλε ο 55χρονος κατά τα έτη 2019-2024. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι 17 αγροτεμάχια τα οποία εμφανίζονταν ως μισθωμένα και δηλώνονταν για επιδότηση δεν υπήρχαν καταχωρημένα στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων (Ε9) των φερόμενων ιδιοκτητών – συνολικά 22 φυσικών προσώπων και ενός ιερού ναού – με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεκμηριωθεί η πίστη νομιμότητα των μισθώσεων.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι μόνο για τις εκτάσεις που χαρακτηρίστηκαν «φαντάσματα» ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε στον Μπότα 49.021,14 €, ενώ το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που εισέπραξε μέσα στην πενταετία ξεπερνά τα 126.448 €. Τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνουν και ενισχύσεις για άλλες δηλωμένες εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες επίσης εξετάζονται για ανακρίβειες.

Ένα από τα στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα είναι ότι για το 2025 ο Μπότας υπέβαλε νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία επανεμφάνισε 15 χωράφια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με εκείνα που είχαν ήδη κριθεί ως ψευδώς δηλωμένα σε προηγούμενες περιόδους. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία των ίδιων εκτάσεων εγείρει υποψίες για συστηματική πρακτική παράνομης δήλωσης και όχι απλώς μεμονωμένο λάθος.

Δεσμεύθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του αγροτισυνδικαλιστή Μπότα

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του αγροτοσυνδικαλιστή, στοχεύοντας να διασφαλίσουν τα συμφέροντα του Δημοσίου. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, με έμφαση στην αξιολόγηση τυχόν ποινικών ευθυνών αλλά και στην εκτίμηση για την επιστροφή των ποσών που φέρεται να εισπράχθηκαν υπό αμφισβητούμενες συνθήκες.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής για τις πληρωμές των κοινοτικών και εθνικών ενισχύσεων, καθώς πολλαπλές έρευνες έχουν αναδείξει προβλήματα διαφάνειας και ελέγχων στον αγροτικό τομέα τα τελευταία χρόνια.

«Μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, να μπει ένα τέλος» - Τι απαντά ο ίδιος

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας απαντά με έντονο ύφος στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε καν τον λόγο που δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και ότι βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με τις κατηγορίες χωρίς προειδοποίηση.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, «Από το μεσημέρι της Παρασκευής ζω μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ανακάλυψα εντελώς τυχαία ότι έχουν κατασχεθεί οι λογαριασμοί μου… χωρίς να έχει έρθει στα χέρια μου κάποιο επίσημο έγγραφο… ότι έχω 17 αγροτεμάχια-φαντάσματα και έχω λάβει επιδοτήσεις ύψους 126.000 € από το 2019 έως σήμερα».

«Αν δεν είναι αυτό ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπό μου, τότε τι άλλο να σκεφτώ. Ζω έναν κανιβαλισμό από προχθές. Εγώ δεν γνωρίζω τον λόγο που έχουν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μου».

Παράλληλα, ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εκτάσεις που δηλώνει είναι πραγματικές και τις μισθώνει νόμιμα, αλλά η απουσία ταυτοποίησής τους στο Ε9 ή στο Κτηματολόγιο πιθανώς οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα των αρχών: «Εγώ δηλώνω αγροτεμάχια 17 και περισσότερα κάθε χρόνο, τα οποία τα νοικιάζω… Τώρα προφανώς, δεν υπάρχει ταυτοποίηση του Ε9… δηλαδή οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων ίσως έχουν παραλείψει να κάνουν δήλωση… και μου πετάει τη δήλωση ως φάντασμα».

Τέλος, εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεργαστεί με τις αρχές και να υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο: «Εγώ να πω ότι μακάρι να γίνει ένας έλεγχος, να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Αν κάπου φταίω να πληρώσω γιατί αυτό το μπλοκάρισμα είναι καταστροφή για μένα».