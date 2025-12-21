Κώστας Ανεστίδης: Όλα είναι νόμιμα, θέλουν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους άνω των 120.000 ευρώ φέρεται να βρίσκεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης του μπλόκου των Μαλγάρων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και ότι στο πρόσωπό του προσπαθεί η κυβέρνηση να χτυπήσει το αγροτικό κίνημα. 

Κώστας Ανεστίδης: «Δέχομαι λάσπη», λέει για τον έλεγχο εις βάρος του

«Είμαι αθώος, είμαι καθαρός σαν αστραπή και η αστραπή θα πέσει στο κεφάλι τους. Δεν υπάρχει τίποτα».

Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, σχετικά με την έρευνα που φέρεται να διενεργείται μετά από εισαγγελική παραγγελία, στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. 

«Μέσα από το πρόσωπο μου προσπαθούν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, δε θα σιωπήσω. Θα είμαι εδώ, δεν θα εξαφανιστώ, δεν θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής και θα φωνάζω ακόμα πιο δυνατά».

ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έλαβε κανονικά τις επιδοτήσεις του το προηγούμενο διάστημα, κάτι που δε θα συνέβαινε εάν ελεγχόταν το ΑΦΜ του.   

Ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

«Κύμα» συμπαράστασης αγροτών στον Κώστα Ανεστίδη

Κώστας Ανεστίδης: Όλα είναι νόμιμα, θέλουν να χτυπήσουν το αγροτικό κίνημα

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι αγρότες στα μπλόκα φαίνεται πως συσπειρώνονται ακόμη περισσότερο, όπως μετέδωσε από τα Μάλγαρα η Ραλλιώ Λεπίδου. Όπως είπε η δημοσιογράφος του Star, στο μπλόκο των Μαλγάρων έφτασαν πολλοί αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία για να στηρίξουν τον Κώστα Ανεστίδη, πιστεύοντας πως όλα αυτά είναι «λάσπες» και συκοφαντίες, με στόχο να σπάσει το μπλόκο των Μαλγάρων που είναι ένα από τα δυναμικότερα της χώρας.

Ο κ. Ανεστίδης φέρεται να έχει εισπράξει πάνω από 122.000 ευρώ από 16 αγροτεμάχια στα οποία φαίνεται να υπήρχε αναντιστοιχία μεταξύ κτηματογράφησης και δηλωθείσας ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, ο δικηγόρος του κ. Κώστα Ανεστίδη, υποστήριξε, μιλώντας στο Star, πως δεν υπάρχει αναντιστοιχία, διότι καλλιεργητής είναι ο κ. Ανεστίδης και τα χρήματα τα πήρε νόμιμα. 

