Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας για τον επιτυχημένο δημιουργό

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκαλύπτει πότε ολοκληρώνεται τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν του Maestro
Χριστούγεννα μακριά από προβολείς και επαγγελματικά άγχη επέλεξε να περάσει φέτος ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένεια και στους ανθρώπους που αποτελούν τη σταθερά της ζωής του.

Μαρκουλάκης για Παπακαλιάτη: «Δεν έχουμε ξαναβρεθεί. Υπήρχε ευγενής άμιλλα»

Ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και δημιουργός της επιτυχημένης σειράς Maestro άφησε για λίγο στην άκρη τα γυρίσματα και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και βρέθηκε στο πλευρό των πιο δικών του ανθρώπων, απολαμβάνοντας τη μαγεία των γιορτών σε ζεστό, οικογενειακό κλίμα.

Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από τις γιορτινές ημέρες. Στις φωτογραφίες που ανήρτησε, τον βλέπουμε χαμογελαστό και χαλαρό, πλαισιωμένο από τα τρία αδέλφια του και κουμπάρους του. 

 

 

Οι εικόνες αυτές δεν άργησαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες likes και σχόλια, με τους θαυμαστές του να σχολιάζουν τη σπάνια αυτή προσωπική στιγμή του δημιουργού.

Ο Φίλιππος και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είναι αδέλφια από τον πρώτο γάμο του πατέρα τους, Μανώλη Παπακαλιάτη, με τη Βίλλυ Μαλάμη. Λίγα χρόνια αργότερα, ο πατέρας τους δημιούργησε ξανά οικογένεια, αποκτώντας ακόμη δύο παιδιά, τον Στέφανο και τη Νάρα, από τον δεύτερο γάμο του με τη Σουζάνα. Παρότι τα τέσσερα αδέλφια προέρχονται από διαφορετικούς γάμους, ο δεσμός που τα ενώνει παραμένει ιδιαίτερα ισχυρός και αδιάσπαστος.

Η σχέση τους βασίζεται στην αγάπη, την αλληλοστήριξη και τον σεβασμό, κάτι που γίνεται εμφανές τόσο στις κοινές τους εμφανίσεις όσο και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν ο ένας για τον άλλον. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, άλλωστε, δεν έχει κρύψει ποτέ τη σημασία που έχει η οικογένεια στη ζωή του, τονίζοντας συχνά πως αποτελεί το ασφαλές του καταφύγιο.

Προερχόμενος από μια μεγάλη και δεμένη οικογένεια, ο επιτυχημένος δημιουργός φροντίζει να διατηρεί στενή επαφή με τα αδέλφια του, ακόμα και όταν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις είναι αυξημένες.

Τα φετινά Χριστούγεννα ήταν άλλη μία απόδειξη πως, για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, οι πιο πολύτιμες στιγμές είναι αυτές που μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπά πραγματικά.

.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
