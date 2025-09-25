Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της σειράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο - Τι υποστήριξε η οδηγός
25.09.25 , 15:27 Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελενίτσα» του Ρετιρέ
25.09.25 , 15:21 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 15:11 Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
25.09.25 , 14:49 Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»
25.09.25 , 14:48 Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
25.09.25 , 14:34 Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»
25.09.25 , 14:31 Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»
25.09.25 , 14:24 O Oμπράντοβιτς βρήκε τον νέο «Ναν»
25.09.25 , 14:22 Θρήνος στη Φωκίδα: Νεκρό 5χρονο αγοράκι μετά από ίωση
25.09.25 , 14:07 Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του
25.09.25 , 14:07 Βούλγαρη για τον σύζυγό της: «Στην αρχή δεν του έδινα σημασία, δεν υπήρχε»
25.09.25 , 14:04 Slimane: Ο Γάλλος της Eurovision καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση
25.09.25 , 13:56 Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
25.09.25 , 13:56 Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελενίτσα» του Ρετιρέ
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο - Τι υποστήριξε η οδηγός
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το ρεπορτάζ του Buongiorno για την «εισβολή» του Γιώργου Χρυσοστόμου και της Ανθής Ευστρατιάδου στο Maestro
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου του Maestro συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς κι οι πρωταγωνιστές στο περιθώριό τους, ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό!

Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της Μαρίας Καβογιάννη να μας δώσει μια μικρή γεύση από το τι συμβαίνει στα παρασκήνια, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα φιλικό ανάμεσα στους συντελεστές!

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro

«Καλή μας αρχή», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της στο Instagram, ποζάροντας στην αγκαλιά του αγαπημένου της, Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καβογιάννη

Maestro:  Οι νέοι ρόλοι 

Σχετικά με τους νέους χαρακτήρες των Γιώργου Χρυσοστόμου κι Ανθής Ευστρατιάδου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των θεατών στρέφεται στο πώς οι νέοι ήρωες θα επηρεάσουν τις εξελίξεις και τις ζωές των ήδη υπάρχοντων χαρακτήρων της σειράς.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro

Η ένταξη τους στο καστ αναμένεται να προσφέρει νέες δυναμικές και ανατροπές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MAESTRO
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
 |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top