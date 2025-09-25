Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Δείτε το ρεπορτάζ του Buongiorno για την «εισβολή» του Γιώργου Χρυσοστόμου και της Ανθής Ευστρατιάδου στο Maestro

Τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου του Maestro συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς κι οι πρωταγωνιστές στο περιθώριό τους, ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό!

Αυτή τη φορά, ήταν η σειρά της Μαρίας Καβογιάννη να μας δώσει μια μικρή γεύση από το τι συμβαίνει στα παρασκήνια, με το κλίμα να παραμένει ιδιαίτερα φιλικό ανάμεσα στους συντελεστές!

«Καλή μας αρχή», έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της στο Instagram, ποζάροντας στην αγκαλιά του αγαπημένου της, Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καβογιάννη

Maestro: Οι νέοι ρόλοι

Σχετικά με τους νέους χαρακτήρες των Γιώργου Χρυσοστόμου κι Ανθής Ευστρατιάδου, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες. Ωστόσο, το ενδιαφέρον των θεατών στρέφεται στο πώς οι νέοι ήρωες θα επηρεάσουν τις εξελίξεις και τις ζωές των ήδη υπάρχοντων χαρακτήρων της σειράς.

Η ένταξη τους στο καστ αναμένεται να προσφέρει νέες δυναμικές και ανατροπές που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.