Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον Στηβ Ντούζο - Η φωτογραφία που ανέβασε

«Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.12.25 , 14:47 Ο NBAer που συζητά παράλληλα με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
26.12.25 , 14:45 Αφέθηκε ελεύθερος ο Μουγκοπέτρος: «Η σύζυγός του αισθάνθηκε ότι απειλείται»
26.12.25 , 13:56 Βαρδούσια Όρη: Αγνοούνται τρεις ορειβάτες από το πρωί των Χριστουγέννων
26.12.25 , 13:11 Ιωάννα Σιαμπάνη: Ανακοίνωσε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της
26.12.25 , 12:57 Υπόθεση Ε. Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία στο Κολωνάκι
26.12.25 , 12:17 Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους
26.12.25 , 12:09 Τουβαλού: Η πρώτη χώρα που εκκενώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής
26.12.25 , 11:28 Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στα μπλόκα - Αύριο το μεσημέρι σύσκεψη στη Νίκαια
26.12.25 , 11:18 Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον Στηβ Ντούζο - Η φωτογραφία που ανέβασε
26.12.25 , 10:52 Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
26.12.25 , 10:41 Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία και ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο
26.12.25 , 10:39 Καληφώνη: Η τρυφερή φωτογραφία με τον Μάστορα ανήμερα της γιορτής του
26.12.25 , 10:15 Τα Baby Boom του 2025 - Επώνυμες που έγιναν μανούλες αυτή τη χρονιά
26.12.25 , 10:06 Ελένη Φουρέιρα: Φωτογραφίζει τον Αλμπέρτο Μποτία με τον μικρό Ερμή
26.12.25 , 09:59 Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρό παιδί 7 ετών μετά από φωτιά σε σπίτι
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Κολυδάς: Με τι καιρό θα αλλάξουμε χρόνο
Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Παντζόπουλο στέλνει ευχές για τα Χριστούγεννα
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της
Ανθή Βούλγαρη: Απαθανατίζει τον 9 μηνών γιο της κάτω από το δέντρο
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Ανδρέας Γεωργίου: Ταΐζει την 4 μηνών κόρη του μπροστά στο στολισμένο δέντρο
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Στηβ Ντούζος: Όσα είχε δηλώσει στο Πρωινό την πρώτη φορά που νοσηλεύτηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ακόμη δοκιμασία με την υγεία του φαίνεται πως βιώνει ο Στηβ Ντούζος, ο αγαπημένος ηθοποιός που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι τα φετινά Χριστούγεννα τον βρήκαν στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία αλλά και κύμα αγάπης από φίλους και θαυμαστές.

Στηβ Ντούζος: Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός- «Είχα λίγο δύσπνοια, λαχάνιαζα...»

Ο Στηβ Ντούζος, που έχει μείνει αξέχαστος στο κοινό μέσα από τον ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα ζωής. Στο κείμενό του στάθηκε στη σημασία της οικογένειας, τονίζοντας πως αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμή του σε δύσκολες στιγμές. «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Είσαστε το οξυγόνο μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Στηβ Ντούζος μέσα από το νοσοκομείο

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Στηβ Ντούζος μέσα από το νοσοκομείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός περνά τις γιορτές στο νοσοκομείο, καθώς και τα περσινά Χριστούγεννα τα είχε ζήσει υπό παρόμοιες συνθήκες. Όπως είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του συνέντευξη, μια ίωση και στη συνέχεια ο κορονοϊός τον κράτησαν τότε μακριά από το σπίτι του, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική του κατάσταση. Με το γνώριμο χιούμορ και τη θετική του στάση, είχε δηλώσει πως δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

Έλληνας ηθοποιός: «Έχω πεθάνει τέσσερις φορές»

Αναφερόμενος στη μάχη που έχει δώσει με τον καρκίνο, ο Στηβ Ντούζος έχει τονίσει πως την αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αισιοδοξία. Ακολουθεί τις θεραπείες και τις οδηγίες των γιατρών του, χωρίς να στερείται όσα αγαπά: τις βόλτες του, τη μηχανή του και, πάνω απ’ όλα, την οικογένειά του. Με καλή διάθεση και μαχητικό πνεύμα, επιλέγει να κοιτάζει μπροστά, αποδεικνύοντας πως η δύναμη ψυχής μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΗΒ ΝΤΟΥΖΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top