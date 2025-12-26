Χριστούγεννα στο νοσοκομείο για τον Στηβ Ντούζο - Η φωτογραφία που ανέβασε

Μια ακόμη δοκιμασία με την υγεία του φαίνεται πως βιώνει ο Στηβ Ντούζος, ο αγαπημένος ηθοποιός που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο ίδιος γνωστοποίησε μέσα από τα social media ότι τα φετινά Χριστούγεννα τον βρήκαν στο νοσοκομείο, προκαλώντας ανησυχία αλλά και κύμα αγάπης από φίλους και θαυμαστές.

Ο Στηβ Ντούζος, που έχει μείνει αξέχαστος στο κοινό μέσα από τον ρόλο του «Μπίλια» στις ταινίες «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», δημοσίευσε μια φωτογραφία από το δωμάτιο του νοσοκομείου, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα δυνατό μήνυμα ζωής. Στο κείμενό του στάθηκε στη σημασία της οικογένειας, τονίζοντας πως αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμή του σε δύσκολες στιγμές. «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Είσαστε το οξυγόνο μου», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η φωτογραφία που πόσταρε ο Στηβ Ντούζος μέσα από το νοσοκομείο

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός περνά τις γιορτές στο νοσοκομείο, καθώς και τα περσινά Χριστούγεννα τα είχε ζήσει υπό παρόμοιες συνθήκες. Όπως είχε αποκαλύψει σε τηλεοπτική του συνέντευξη, μια ίωση και στη συνέχεια ο κορονοϊός τον κράτησαν τότε μακριά από το σπίτι του, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν ουσιαστικά τη συνολική του κατάσταση. Με το γνώριμο χιούμορ και τη θετική του στάση, είχε δηλώσει πως δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει κανονικά τη ζωή του.

Αναφερόμενος στη μάχη που έχει δώσει με τον καρκίνο, ο Στηβ Ντούζος έχει τονίσει πως την αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αισιοδοξία. Ακολουθεί τις θεραπείες και τις οδηγίες των γιατρών του, χωρίς να στερείται όσα αγαπά: τις βόλτες του, τη μηχανή του και, πάνω απ’ όλα, την οικογένειά του. Με καλή διάθεση και μαχητικό πνεύμα, επιλέγει να κοιτάζει μπροστά, αποδεικνύοντας πως η δύναμη ψυχής μπορεί να κάνει τη διαφορά.