Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro

Δείτε το ρεπορτάζ του Buongiorno για την εισβολή του Γιώργου Χρυσοστόμου και της Ανθής Ευστρατιάδου στο Maestro

Η 4η σεζόν του Maestro είναι προ των πυλών με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την Κλέλια Ανδριολάτου να ανακοινώνουν στα τέλη Αυγούστου τα ευχάριστα μέσω social media.

Το απόγευμα της Τρίτης 23/9 ο δημιουργός της σειράς δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου, δίνοντας έτσι μια γεύση στο κοινό, το οποίο ανυπομονεί για τη συνέχεια.

Όπως βλέπουμε το κλίμα που επικρατεί είναι ιδιαίτερα δημιουργικό κι ευχάριστο, με τους πρωταγωνιστές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στο σετ.

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νεα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», σχολίασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάτω από τα στιγμιότυπα.

Σχετική ανάρτηση πραγματοποίησε και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Και πάλι εδώ.. μαζί».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν χθες (22/9) στην Αθήνα και θα συνεχιστούν στους μαγευτικούς Παξούς.

Εκτός από τους γνώριμους χαρακτήρες, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει εμπνευστεί δύο νέους ρόλους, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Οι ηθοποιοί που θα τους ενσαρκώσουν είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno.

Δημοσιεύματα θελουν τον 4ο κύκλο του Maestro να ξεκινά το 2026.