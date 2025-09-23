Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 00:10 Πέθανε η σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Κλαούντια Καρντινάλε
23.09.25 , 23:57 Ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στη Φλόριντα ο Ράιαν Ράουθ
23.09.25 , 23:49 Αδελφοκτονία Θεσσαλονίκη: Το STAR στη γειτονιά του δράστη - «Ήταν δύσκολος»
23.09.25 , 23:45 Ένας οργισμένος άνδρας εκδικείται: Δείτε την ταινία OnDemand
23.09.25 , 23:35 Φάρμα: Ένταση στο συμβούλιο των «γαλάζιων» - Ποιος βγήκε πρώτος μονομάχος;
23.09.25 , 23:23 Κορυδαλλός: Με... «Αγκαλιές» Άρπαξαν Σταυρό Από Τον Λαιμό Ηλικιωμένης
23.09.25 , 23:19 Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Στέλιο Μάινα και τη σύζυγό του, Κάτια
23.09.25 , 23:14 Ασπρόπυργος: Εισέβαλαν Με Αυτοκίνητο Μέσα Σε Εταιρία
23.09.25 , 23:09 Νορβηγία: Έκρηξη από χειροβομβίδα στο κέντρο του Όσλο
23.09.25 , 22:52 Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
23.09.25 , 22:51 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Ανέβασε φωτογραφίες από την 4η σεζόν του Maestro
23.09.25 , 22:40 Θύμα ενδοοικογενειακής βίας: «Όταν νευρίαζε, ερχόταν & με χτυπούσε»
23.09.25 , 22:15 Φάρμα: Η πράσινη ομάδα κέρδισε την απαιτητική δοκιμασία ασυλίας
23.09.25 , 22:11 Νατάσα Θεοδωρίδου – Πέτρος Ιακωβίδης: Μια μαγική μουσική συνύπαρξη on stage
23.09.25 , 22:07 Κλήρωση Tζόκερ 23/9/25: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.400.000 ευρώ
Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
«Kαίγομαι, καίγομαι» - Ψέκασε με σπρέι πιπεριού πατέρα και 8χρονο παιδί!
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
Χανιά: Νεκρό βρέφος από ασφυξία - Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Βόλος: Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το ρεπορτάζ του Buongiorno για την εισβολή του Γιώργου Χρυσοστόμου και της Ανθής Ευστρατιάδου στο Maestro
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 4η σεζόν του Maestro είναι προ των πυλών με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και την Κλέλια Ανδριολάτου να ανακοινώνουν στα τέλη Αυγούστου τα ευχάριστα μέσω social media.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro

Το απόγευμα της Τρίτης 23/9 ο δημιουργός της σειράς δημοσίευσε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου, δίνοντας έτσι μια γεύση στο κοινό, το οποίο ανυπομονεί για τη συνέχεια. 

Όπως βλέπουμε το κλίμα που επικρατεί είναι ιδιαίτερα δημιουργικό κι ευχάριστο, με τους πρωταγωνιστές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στο σετ.

Χάρις Αλεξίου: Αυτός είναι ο φίλος που έκανε από το Maestro!

«Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νεα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες», σχολίασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κάτω από τα στιγμιότυπα. 

Σχετική ανάρτηση πραγματοποίησε και η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία έγραψε χαρακτηριστικά: «Και πάλι εδώ.. μαζί».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν χθες (22/9) στην Αθήνα και θα συνεχιστούν στους μαγευτικούς Παξούς. 

Εκτός από τους γνώριμους χαρακτήρες, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης έχει εμπνευστεί δύο νέους ρόλους, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Οι ηθοποιοί που θα τους ενσαρκώσουν είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, σύμφωνα με την εκπομπή Buongiorno. 

Δημοσιεύματα θελουν τον 4ο κύκλο του Maestro να ξεκινά το 2026.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
 |
MAESTRO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top