Euroleague: Το σχέδιο Μυστακίδη που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση

Η Βιλερμπάν φέρεται έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague, ψάχνοντας άλλον σύλλογο ώστε να πουλήσει τις μετοχές της στη διοργάνωση. Η είδηση αυτή δεν είναι φρέσκια, καθώς την είχαμε ακούσει πριν λίγο καιρό στην εκπομπή "Strong Side" από τον δημοσιογράφο Σωτήρη Βετάκη, ο οποίος είχε επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχει ήδη ενδιαφερόμενη ομάδα για να αγοράσει τις μετοχές και δεν είναι άλλη από τη Μονακό!
