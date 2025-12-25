Euroleague: Το σχέδιο Μυστακίδη που φέρνει τον ΠΑΟΚ στη διοργάνωση

Ο επιχειρηματίας θέλει να βάλει τους ασπρόμαυρους στην κορυφαία διοργάνωση

Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία: InTime
Αριστοτέλης Μυστακίδης
Η Βιλερμπάν φέρεται έτοιμη να αποχωρήσει από τη Euroleague, ψάχνοντας άλλον σύλλογο ώστε να πουλήσει τις μετοχές της στη διοργάνωση. Η είδηση αυτή δεν είναι φρέσκια, καθώς την είχαμε ακούσει πριν λίγο καιρό στην εκπομπή "Strong Side" από τον δημοσιογράφο Σωτήρη Βετάκη, ο οποίος είχε επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχει ήδη ενδιαφερόμενη ομάδα για να αγοράσει τις μετοχές και δεν είναι άλλη από τη Μονακό!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
