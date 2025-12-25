Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του

Tον είχε μηνύσει για ενδοοικογενειακή απειλή

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Instagram
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από μήνυση της συζύγου του / MEGA
Συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος, στην Τρίπολη, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Άρης Μουγκοπέτρος - Έδειξε το τεχνητό μέλος: «Θα επιστρέψω στη δουλειά μου»

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου που έχασε δάχτυλά του στο περιστατικό με την κροτίδα το περασμένο Πάσχα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα το τελευταίο διάστημα στη σχέση του με τη σύζυγό του, με το ζευγάρι να είναι σε διάσταση.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στο αστυνομικό τμήμα Τρίπολης για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος ήταν να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο ίδιος στο MEGA.

Ο γνωστός μουσικός κρατείται στο Α.Τ. Τρίπολης και αύριο, Παρασκευή (26/12/25), αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα

 

