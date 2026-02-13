Άση Μπήλιου: Πώς θα κυλήσει η Ημέρα των Ερωτευμένων για τα ζώδια

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και για ολόκληρο το Παρασκευοσαββατοκύριακο.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Το κύριο θέμα αυτού του Παρασκευοσαββατοκύριακου δεν είναι άλλο από την είσοδο και την εγκατάσταση του Κρόνου στο ζώδιο του Κριού», εξήγησε και συνέχισε: «Ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι από σας, όσοι εκπροσωπείτε τα ζώδια των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων, το περιμένετε αυτό το Σαββατοκύριακο πιο πολύ κι απ' τον Άγιο Βαλεντίνο. Ποιος Άγιος Βαλεντίνος; Όταν φεύγει ο Κρόνος μετά από τρία χρόνια που μας αποστράγγιξε, μας ζόρισε».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star την Παρασκεύη 13/2, με τον Ερμή και την Αφροδίτη στους Ιχθείς ευνοούνται περισσότερο τα ζώδια του Νερού, ενώ η Σελήνη στον Αιγόκερω μάς παρακινεί να αποδείξουμε την αγάπη μας με πράξεις.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

«Να πω ότι με τον Ερμή και την Αφροδίτη στους Ιχθείς, αβαντάρονται περισσότερο τα ζώδια του Νερού, δηλαδή Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες, σε επίπεδο εκδήλωσης συναισθημάτων. Η Σελήνη στον Αιγόκερω βέβαια, που θα έχουμε σήμερα και αύριο, λέει ότι πιο πολύ μετράνε οι πράξεις παρά τα λόγια. Άρα δεν είναι απλά να πείτε σ' αγαπώ, είναι να το δείχνετε στην καθημερινότητά σας και όχι μόνο μία μέρα φυσικά».

«Από την Κυριακή η Σελήνη περνά στον Υδροχόο. Όπως είπαμε, έχουμε την έκλειψη την Τρίτη. Από την Κυριακή λοιπόν το πρωί αρχίζει να υπάρχει μια πιο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι προετοιμαστείτε λίγο περισσότερο, εσάς αφορά πιο πολύ αυτή η έκλειψη», κατέληξε η Άση Μπήλιου για την επιρροή της έκλειψης, την οποία θα αισθανθούμε νωρίτερα από την ερχόμενη Τρίτη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star