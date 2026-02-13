Παύλος Ντε Γκρες: «Δε θέλω να γίνω βασιλιάς. Με ενδιαφέρει η πολιτική»

Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου Παύλος Ντε Γκρες παραχώρησε τηλεοπτική συνέντευξη, απαντώντας σε προσωπικές ερωτήσεις, αλλά και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την πολιτική.

Στην έναρξη της εκπομπής Ενώπιος Ενωπίω, ο Παύλος Ντε Γκρες απάντησε για το όνομά του και τη σχέση που έχει με τον κόσμο.

«Το όνομα αυτό ήταν χρησιμοποιημένο από τον θείο μου. Το είχε περάσει και είχε πάρει δύο διαβατήρια μάλιστα και η κόρη του είχε πάρει αυτό το όνομα. Οπότε δεν ήταν κάτι καινούργιο που βγάλαμε, υπήρχε. Και οπότε μας έδενε με την οικογένεια και έγινε δεκτό. Οπότε δεν υπάρχει θέμα τώρα, άμα κάποιος νομίζει ότι δείχνει για τίτλο, δεν είναι. Και νομίζω έτσι θα μείνει. Είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει που πηγαίναμε χωρίς επίθετο. Το ότι ήμασταν πρίγκιπες και ότι δεν είχαμε επίθετο ήταν πολύ δύσκολο να κυκλοφορεί κανείς, να σας πω την αλήθεια».

«Κανείς δεν έχει διστάσει να έρθει να με χαιρετήσει. Όλοι ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Εμένα μου αρέσει το όνομα Ντε Γκρες. Είναι ένα όνομα το οποίο μου πάει και είναι ένα όνομα, το οποίο το χρησιμοποιούσε ο θείος μου, ο συγχωρεμένος, ο Μιχαήλ. Όπως μπορεί να ξέρετε, αυτός έζησε πολλά χρόνια στην Γαλλία, η μάνα του ήταν Γαλλίδα και έτσι του πήγαινε το Ντε Γκρες», εξήγησε.

Παύλος Ντε Γκρες / Φωτογραφία αρχείου NDP

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δε με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς»

Αναφερόμενος στον πατέρα του, τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο, είπε: «Ο πατέρας μου δε με μεγάλωσε ποτέ σαν ο διάδοχός του για να γίνει βασιλιάς. Αυτός μεγάλωσε ως διάδοχος. Ο πατέρας του ήταν βασιλιάς και βέβαια πέρασα όλη αυτή τη ζωή μέσα στην Ελλάδα και τον ετοιμάσανε. Καθότανε συχνά δίπλα στο γραφείο στον πατέρα του όταν είχε υπουργούς και πρωθυπουργούς, για να έχει μια αίσθηση πως γίνονται τα πράγματα. Με εμένα δεν ήταν έτσι.

Εμένα με μεγάλωσε με τις αρχές που πίστευε ότι πρέπει να έχουμε, οι οποίες ήταν κλασσικέ: αγάπη για την πατρίδα σου, οικογενειακή παράδοση, να είμαστε σωστοί με τη θρησκεία μας, με τις παραδόσεις μας και βέβαια, ένα σημαντικό που νομίζω δεν το κάνει κανένας άλλος, είναι να μην έχουμε την πίκρα. Ζούσαμε σε μια περίοδο που ήταν όλα ενάντια σε εμάς. Αν έχεις πίκρα, δεν μπορείς να πας πουθενά».

Σε ερώτηση για το εάν θα επιδίωκε να επιστρέψει στον θρόνο, είπε: «Έχουν περάσει 50 χρόνια. Νομίζω πως η Δημοκρατία της Ελλάδας και το Σύνταγμα είναι πολύ σίγουρα. Τώρα, με ρωτάτε αυτή την ερώτηση… Ίσως επειδή όλοι θέλουν να ξέρουν ότι είμαι γιος ενός βασιλιά. Πλέον έχουμε 2026. Η Δημοκρατία συνεχίζει και δυνατά. Το Σύνταγμα είναι δυνατό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα καθόλου.

Εγώ έχω πάρει την ελληνική υπηκοότητα με το όνομά μου και ζω εδώ, κοντά σας. Είμαι ένας Έλληνας που μεγάλωσε στο εξωτερικό και έχει επιστρέψει. Αφήστε με να ζήσω τη ζωή μου. Θέλω να προσφέρω στη χώρα μου. Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου. Δε ζητώ κάτι διαφορετικό».

Ο Παύλος Ντε Γκρες στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφία αρχείου NDP

Παύλος Ντε Γκρες: Tι είπε για τη σύζυγό του, Μαρί Σαντάλ

Ο Παύλος Ντε Γκρες μίλησε και για τη σύζυγό του Μαρί Σαντάλ: «Είμαστε 30 χρόνια μαζί! Έτυχε να πάω σε ένα πάρτι στη Νέα Ορλεάνη στο οποίο ήμασταν και οι δύο καλεσμένοι. Την γνώρισα εκεί και έμεινα ξερός. Θυμάμαι όταν είχαμε αρραβωνιαστεί και τα media ήρθαν για δηλώσεις, μας ρώτησαν πόσα παιδιά θα κάνουμε, εγώ είπα τρία και εκείνη είπε πέντε και την κοίταξα… Πέντε είπε και πέντε παιδιά έχουμε. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να έχει κανείς, τα αγαπάω πάρα πολύ.

Για να κάνεις καλή οικογένεια, πρέπει να έχεις ιδέες που συμπίπτουν. Όταν έχεις παιδιά, βοηθάει αυτό γιατί κρατάς την οικογένεια μαζί.

Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η σύζυγός μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, έχει δικιά της εταιρία. Πολύ καλή μητέρα και αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχουμε μια ενωμένη οικογένεια, κάτι που έμαθα και από τους γονείς μου», ανέφερε ακόμα ο Παύλος Ντε Γκρες.

Παύλος Ντε Γκρες - Μαρί Σαντάλ / Φωτογραφία αρχείου NDP

Παύλος Ντε Γκρες: Τι είπε για πιθανή εμπλοκή του στην πολιτική

Απαντώντας για το εάν θα κατέβαινε στον στίβο της πολιτικής, ο Παύλος Ντε Γκρες δήλωσε:

«Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας. Η ζωή μου αλλάζει συνεχώς λόγω της πολιτικής. Σπούδασα διεθνείς σχέσεις στην Αμερική, οπότε είναι ένα θέμα που είναι στο αίμα μου, αν θέλετε, αλλά… δεν είμαι πολιτικός.

Η πολιτική είναι σαν μία τέχνη, η οποία λύνει τα προβλήματα μιας κοινωνίας. Εγώ προσπαθώ να βρω δικούς μου τρόπους για να βοηθήσω την κοινωνία. Έχω παιδιά, σαν τα δικά σας, σε αρκετά μεγάλη ηλικία, που είναι το μέλλον της χώρας μας. Επομένως, η άμεση ανάμειξη στην πολιτική δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει να είμαι χρήσιμος και να μπορέσω να κάνω κάτι καλό για τη χώρα μου.

Η σχέση μου με άλλες χώρες είναι πολύ δυνατή. Και με άλλους ανθρώπους, με εταιρείες κ.λπ., οι οποίοι μπορεί να είναι χρήσιμοι στη χώρα. Επομένως, αν υπάρχει τρόπος να τους φέρω για να βοηθήσουν σε ό,τι θέλουμε, βεβαίως θα το κάνω».

Παύλος Ντε Γκρες: Το σχόλιο για την πολιτική, την Κυβέρνηση και το μεταναστατευτικό

«Είναι μεγάλη μου χαρά να ζω στην Ελλάδα σαν πολίτης. Και τώρα που το λέτε, σε 1,5 χρόνο θα έχω το δικαίωμα να ψηφίσω για πρώτη φορά. Στα 50 χρόνια που έχουν περάσει δε νομίζω ότι κανένας από του προέδρους κόμματος που δεν ήθελε να αφήσει τη χώρα του σε καλύτερο επίπεδο από όταν την είχε πάρει.

Η κυβέρνηση που έχει τώρα 7 χρόνια, τα πρώτα 4, οι πρώτες δύσκολες στιγμές τους ήταν με τους μετανάστες στον Έβρο. Κλείσαμε τα δικά μας σύνορα. Όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και της Ευρώπης. Δεύτερον έγινε η πανδημία, ο κορωνοϊός, όλος ο κόσμος τρελάθηκε… Όμως η κυβέρνηση είχε καλή επικοινωνία. Φέτος ανέβηκε η οικονομία της Ελλάδος, κλείσαμε το χρηματιστήριο σαν ένα από τα πιο δυνατά χρηματιστήρια της Ευρώπης, αλλά πού είμαστε τώρα. Έχουμε άλλες δυσκολίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του. Και αυτό δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, το έχουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική το βλέπουμε αυτό. Ότι αν δεν μπορείς να βάλεις φαγητό στο τραπέζι σου, αν δεν μπορείς να πληρώσεις τα νοίκια σου, σου δίνει μια αίσθηση ότι δεν είσαι σίγουρος. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να δουλέψει τώρα. Και νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορούνε να καταφέρουνε».

«Όταν το κράτος τους προστατεύει, τότε θα νιώθουν ότι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν με όποια κυβέρνηση και αν είναι. Όταν δε λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, χάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους και του κόσμου. Οι θεσμοί είναι αξιοκρατία, διαφάνεια, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Και όταν αυτά δε λειτουργούν μαζί, τότε δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έχουμε δει παρατάξεις που έρχονται τώρα από άκρα αριστερά και άκρα δεξιά. Αυτά γιατί γίνονται; Γιατί όταν κάποιος δε νιώθει σίγουρος, αυτοί έρχονται και “τρώνε” λίγο από αυτούς, για να τους φέρουν στη μεριά τους.

Το πρόβλημα με τους μετανάστες έχει δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε όλες τις χώρες που είχαν δεχθεί πάρα πολλούς. Και έχει αλλάξει η νοοτροπία μέσα στις χώρες τους, γιατί έχουν έρθει τόσοι πολλοί.

Η Ελλάδα είναι πιο καλά. Να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Εμείς εδώ έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έχει πάει τώρα και στην Αμερική και είναι σαν τη σημαία μας στο εξωτερικό. Εγώ, άμα ήμουν αρχηγός κράτους, στη μητέρα του θα της είχα δώσει ένα βραβείο, γιατί μεγάλωσε παιδιά να είναι Έλληνες και να αγαπούν την πατρίδα τους. Είναι όμως μετανάστες. Αυτός ο μετανάστης είναι αυτός που θέλουμε.

Εγώ έζησα σαν μετανάστης, αν θέλετε, σε πολλές χώρες. Αγγλία, βασικά, και Αμερική. Δεν προσπαθώ να δείξω ότι δεν μ’ αρέσει η χώρα τους ή ότι θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό».

Παύλος Ντε Γκρες: Τι είπε για τα γεγονότα του 1976

Ερωτηθείς για τα γεγονότα του 1967 και την αντίδραση του πατέρα του στο καθεστώς της 21ης Απριλίου υποστήριξε: «Ήταν νέος βασιλιάς. Εάν δεν ήταν τόσο νέος, εάν δεν είχαν φέρει τανκς για να τον περικυκλώσουν στο Τατόι, εάν δεν είχε χάσει δίπλα του ανθρώπους που είχαν μπει στη φυλακή κι άλλους που είχαν πάει εναντίον του, εάν δούλευαν τα ραδιόφωνα και όλες οι άλλες επικοινωνίες που θα μπορούσε να έχει, ίσως να είχε δράσει με άλλο τρόπο. Ήταν μόνος του. Δεν είχε τίποτ’ άλλο κοντά του.

Είχε μία σύζυγο, είχε μία κόρη και περίμενε εμένα, που θα ερχόμουν σε έναν μήνα, και ξαφνικά έβλεπε την πατρίδα του, τη χώρα που είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια, να καταρρέει μέσα από αυτό το πρόβλημα. Του είχε μιλήσει ο πατέρας του, ο βασιλιάς Παύλος, όταν ήταν 18 χρονών και του είχε πει: “Πρέπει να ξέρεις ότι ο βασιλεύς πρέπει να πονέσει πρώτος και όχι ο λαός. Να προστατέψεις τη χώρα σου, να μην υπάρξει αιματοχυσία, να μην υπάρχουν διχασμοί μεταξύ Ελλήνων.” Αυτό ήταν το μόνο που τον κράτησε στη θέση του και οι αποφάσεις που πήρε, τις πήρε με αυτή την όψη στον νου του. Και, βέβαια, όπως ξέρετε, προσπάθησε να κάνει το αντικίνημα αργότερα. Ήταν ο μόνος και ο πρώτος που έκανε κίνηση εναντίον της χούντας. Όλα αυτά όμως είναι στο “εάν”. Ποτέ δεν είχε πει ότι είχε χειριστεί λάθος την κατάσταση. Το μόνο πράγμα που είχε λάθος ήταν όταν είχε γράψει τα γράμματα στον Γεώργιο Παπανδρέου. Όταν όμως ήρθε η χούντα στις 21 Απριλίου, εκεί έπραξε με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε ο ίδιος».

«Η απόφαση ήταν ότι ο Καραμανλής θα επιστρέψει και όταν επιστρέψει θα αναλάβει την κυβέρνηση και θα ζητήσει από τον βασιλιά να γυρίσει. Αυτό δεν έγινε, όπως ξέρετε ποτέ… Ίσως να ήταν λάθος να εμπιστευτεί αυτή την προσωπικότητα. Εκεί, βλέπεις πώς άλλαξε η νοοτροπία της χώρας μας και γενικώς της πολιτικής, διότι από εκείνη την στιγμή κι έπειτα δε θέλουν να βλέπουν μπροστά τους την οικογένειά μου. Αλλά, όπως είδατε, ποτέ δε γύρισε ο πατέρας μου να δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση, γιατί ήθελε να αφήσει την δημοκρατία να συνεχίσει να είναι δυνατή».