Καναδάς: Τα παιδιά που έπεσαν νεκρά στο σχολείο από τα πυρά της 18χρονης

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 18χρονη Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό της πριν επιτεθεί στο σχολείο Τάμπλερ Ριτζ, σκοτώνοντας έξι μαθητές και αυτοκτονώντας.
  • Τα θύματα περιλαμβάνουν την 12χρονη Κάιλι Σμιθ, τον 12χρονο Άμπελ Μουάνσα και τη 12χρονη Ζόι Μπενουά, με τις οικογένειές τους να εκφράζουν θλίψη.
  • Η 12χρονη Μάγια Γκεμπάλα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο του Βανκούβερ.
  • Η επίθεση είναι μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία του Καναδά, όπου οι μαζικές επιθέσεις είναι σπάνιες.
  • Η τοπική κοινότητα προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ, με αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το σχολείο.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στο σχολείο Τάμπλερ Ριτζ στον Καναδά, δόθηκαν στη δημοσιότητα. Μαθητές που είχαν πάει στο σχολείο τους, όπως κάθε μέρα έπεσαν νεκροί από τα πυρά της 18χρονη τρανς Τζέσι Βαν Ρούτσελαρ. 

Καναδάς: H 18χρονη σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό της πριν το μακελειό

Η Βαν Ρούτσελαρ σκότωσε πρώτα τη μητέρα και τον αδελφό της μέσα στο σπίτι τους. Η 39χρονη Τζένιφερ Τζέικομπς και ο μόλις 11 ετών Έμετ έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες της 18χρονης. 

Τζένιφερ Τζέικομπς

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του 2015, η μητέρα με τα παιδιά της μετακόμιζαν σε διάφορες περιοχές του Καναδά και ζούσαν μια σχεδόν νομαδική ζωή μεταξύ Νιουφάουντλαντ, Γκραντ Κας, Πάουελ Ρίβερ και Βρετανικής Κολομβίας για περισσότερα από πέντε χρόνια. Τότε λοιπόν το δικαστήριο έδωσε εντολή στη μητέρα να επιστρέψουν στη Βρετανική Κολομβία. 

Μακελειό στον Καναδά: Η ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο

Έμετ Τζέικομπς

Στη συνέχεια η 18χρονη κατευθύνθηκε προς το Γυμνάσιο του Τάμπλερ Ρίτζ, όπου σκότωσε έξι μαθητές και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της. 

Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 9 νεκρούς και 25 τραυματίες

Μεταξύ των θυμάτων στο σχολείο είναι και η 12χρονη Κάιλι Σμιθ. 

Κάιλι Σμιθ

«Η Κάιλι ήταν το φως της οικογένειάς μας. Αγαπούσε την οικογένειά της, τους φίλους της και το σχολείο», ανέφερε η οικογένειά της σε μήνυμα που κοινοποιήθηκε από την αστυνομία.

«Ήταν ταλαντούχα καλλιτέχνης και ονειρευόταν να σπουδάσει σε σχολή καλών τεχνών στη μεγάλη πόλη του Τορόντο. Αναπαύσου στον παράδεισο, γλυκό μας κορίτσι. Η οικογένειά μας δε θα είναι ποτέ ξανά η ίδια χωρίς εσένα», συνέχισαν οι γονείς της.

Ο 12χρονος Άμπελ Μουάνσα είναι ένα ακόμα από τα θύματα της τραγωδίας. Ήταν ένα χαμογελαστό παιδί με μεγάλη αγάπη για τις επιστήμες. Σύμφωνα με τον προπονητή του ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό μέσα στο γήπεδο. 

Άμπελ Μουάνσα

Ο πατέρας του, ο οποίος είναι πάστορας, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

«Αν είχα τη δύναμη να δώσω ζωή, θα σε έφερνα πίσω μαζί με τα άλλα παιδιά που σκοτώθηκαν. Αλλά η δύναμή μου είναι περιορισμένη και το να βλέπεις το παιδί σου δολοφονημένο σε αυτή την ηλικία είναι σπαρακτικό».

Θρήνος και για τη 12χρονη Ζόι Μπενουά που άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο σχολείο της. 

Ζόι Μπενουά

Σύμφωνα με την οικογένειά της ήταν δυνατή, έξυπνη, στοργική, που με την παρουσία της έφερνε το γέλιο και τα χαμόγελα. 

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη, αλλά θα κρατάμε τις αναμνήσεις της για πάντα στην καρδιά μας», ανέφεραν οι γονείς της σε ανακοίνωσή τους.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και η 39χρονης Σάντα Αβιουγκάνα Ντουράν, εκπαιδευτικός στο σχολείο και μέλος του συνδικάτου BC General Employees Union (BCGEU).

Σε ανακοίνωση εκφράστηκαν βαθιά συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι στα θύματα της 18χρονης είναι η 12χρονη Τικάρια Λάμπερτ και ο 13χρονος Εζεκίελ Σκόφιλντ, μαθητές και αυτοί του σχολείου. 

Τικάρια Λάμπερτ

Τικάρια Λάμπερτ

Εζεκίελ Σόφιλντ

Εζεκίελ Σόφιλντ

Τέλος μάχη για τη ζωή της δίνει η 12χρονη Μάγια Γκεμπάλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά της δράστιδος. 

Μάγια Γκεμπάλα

Η Μάγια διακομίστηκε αεροπορικώς σε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Βανκούβερ, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με τραύματα στο κεφάλι και στον λαιμό. 

Οι κάτοικοι στην μικρή πόλη Τάμπλερ Ρίτζ προσπαθούν να διαχειριστούν το σοκ μετά από την επίθεση. 

Ένα αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το σχολείο γέμισε με λουλούδια, κεριά και λούτρινα αρκουδάκια στη μνήμη των θυμάτων.

Το περιστατικό συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θανατηφόρων μαζικών επιθέσεων στην ιστορία του Καναδά, όπου τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες.

