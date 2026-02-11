Μακελειό στον Καναδά: Η ταυτότητα του δράστη που σκόρπισε τον θάνατο

Εννέα νεκροί - Ανάμεσά τους και ο μακελάρης

Κοσμος
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/2/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά με τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 27 τραυματίες από πυρά 17χρονου τρανς δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε.
  • Ο δράστης, Τζέσσε Στρανγκ, είχε ιστορικό βίαιων τάσεων και μεγάλωσε σε οικογένεια που εκτιμούσε το κυνήγι.
  • Δύο επιπλέον πτώματα βρέθηκαν σε κοντινό σπίτι, πιθανώς της μητέρας και της αδελφής του δράστη.
  • Μαθητές περιγράφουν σκηνές τρόμου και αγωνίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
  • Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε συγκλονισμένος και ακύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία.

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τα πυρά ενόπλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένας 17χρονος τρανς που στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Άλλοι 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που μαθητές του σχολείου στην μικρή πόλη Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά βγαίνουν έξω με τα χέρια τους ψηλά. Προηγουμένως ο 17χρονος τρανς Τζέσσε Στρανγκ είχε ανοίξει αδιακρίτως πυρ σκοτώνοντας και τραυματίζοντας όποιον έβρισκε μπροστά του. Μαθητές περιγράφουν τις στιγμές τρόμου και αγωνίας που έζησαν για περισσότερες από δυο ώρες.

Μακελειό σε σχολείο του Καναδά με 11 νεκρούς και 25 τραυματίες 

Μακελειό στον Καναδά: «Οχυρώσαμε τις πόρτες με σιδερένια τραπέζια»

Μακελειό στον Καναδά: «Οχυρώσαμε τις πόρτες με σιδερένια τραπέζια»

«Oχυρώσαμε τις πόρτες με μερικά σιδερένια τραπέζια και μείναμε σε αυτήν την αίθουσα για περίπου δυο ώρες. Ήμουν στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου όλη την ώρα... Οι αστυνομικοί μπήκαν μέσα, μας είπαν να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια και μας συνόδευσαν όλους έξω από το κτίριο», αναφέρει ο μαθητής Ντάριαν Κουίστ. 

Μακελειό στον Καναδά: «Οχυρώσαμε τις πόρτες με σιδερένια τραπέζια»

Ο τρανς δράστης μεγάλωσε σε μια οικογένεια που εκτιμούσε το κυνήγι και άρχισε να μαθαίνει πώς να πυροβολεί με τουφέκια από τότε που ήταν ακόμα παιδί. Πολλά όπλα φυλάσσονταν στην κατοικία της οικογένειας. Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook δείχνουν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων βίαιων τάσεων, από πολύ μικρή ηλικία. 

Τραγικός απολογισμός επτά νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες μέσα στο σχολείο. Άλλα δυο πτώματα βρέθηκαν σε κοντινό σπίτι... Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρές ήταν η μητέρα και την αδελφή του.

«Έχουμε λοιπόν δύο σκηνές, έχουμε το σχολείο και μετά βρήκαμε δύο άλλα άτομα νεκρά σε μια κατοικία στο Τάμπλερ Ριτζ», τονίζει ο επιθεωρητής της Καναδικής αστυνομίας, Κεν Φλόιντ. 

Μακελειό στον Καναδά: «Ήταν ντυμένος γυναίκα»

Μακελειό στον Καναδά: «Ήταν ντυμένος γυναίκα»

Από την πρώτη στιγμή, οι πληροφορίες έκαναν λόγο ότι ο δράστης ήταν γυναίκα. 

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «συγκλονισμένος» από την επίθεση και ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το ταξίδι του στη Γερμανία, όπου θα συμμετείχε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.       

