Αναστάσης Παπαληγούρας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το κόμμα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα. Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου».

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσιος-Πέτρος Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα.

Ήταν Έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός και εκλεχθείς επανειλημμένως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.

Ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας.

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας με την κόρη του Λένα Παπαληγούρα σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου NDP

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ).

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών / Φωτογραφία αρχείου Intime

Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990.

Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή.

Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ύστερα από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 δεν ξανά πολιτεύτηκε .

Κατά την θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση — και ειδικά για την ενδοοικογενειακή βία.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Φωτογραφία αρχείου Intime

Αναστάσης Παπαληγούρας: To συγγραφικό του έργο

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπήρξε και συγγραφέας. Είχε γράψει τα βιβλία:

The Formation of Contracts (1975)

«Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978)

«Η Ευρώπη των Δέκα» (1979)

«Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981)

«Κείμενα Αμφισβήτησης»

«Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)

«Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999)

«Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001)

«Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001)

«Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003)

«Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021)

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.[9]

