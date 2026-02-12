Αναστάσης Παπαληγούρας: Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ

Η ανακοίνωση του κόμματος για τον θάνατό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.02.26 , 11:28 3+1 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
12.02.26 , 11:24 O Mεντιλίμπαρ ψάχνει λύσεις
12.02.26 , 11:12 Sing for Greece: Όσα δεν ξέρουμε για τη stand up comedian, Κατερίνα Βρανά
12.02.26 , 10:56 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο μητέρα με το 10χρονο παιδί της μετά από τροχαίο
12.02.26 , 10:50 Αρναούτογλου: Εμφανίστηκε ως Πυθία στο Αλ Τσαντίρι κι «έπαθε σεντόνι»
12.02.26 , 10:29 Δασμός 3 ευρώ για κάθε κατηγορία αντικειμένου από Shein ή Temu - Παράδειγμα
12.02.26 , 10:22 Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
12.02.26 , 10:06 Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές
12.02.26 , 10:05 Ξεχνάτε συχνά; Τι είναι το «doorway amnesia» και πώς να το αποφύγεις
12.02.26 , 10:00 Κυριάκος Κυανός: «Έσκασε η σκωληκοειδίτιδα της κόρης μου. Ήταν επικίνδυνο»
12.02.26 , 09:48 Θρήνος στην Κρήτη: Πέθανε ξαφνικά 28χρονος δάσκαλος
12.02.26 , 09:39 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Το τσίκνισαν με σουβλάκια και καγκέλια
12.02.26 , 09:33 Σοβαρό τροχαίο στη Συγγρού: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό
12.02.26 , 09:11 Ford Explorer και Capri: Με αυτονομία έως και 627 χιλιόμετρα
12.02.26 , 09:03 Γεωργία Βασιλειάδου: Ο κεραυνοβόλος έρωτας με τον σύζυγό της & ο θάνατος
Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρυσι ήμουν 57 κιλά. Μια σταλίτσα»
«Μόνο ένας υποστήριζε την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1»
Τάσος Ιορδανίδης: H Φιλοσοφική, το Εθνικό και τα 17 χρόνια με τη Ματίκα
Τσαβαλιά: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο της και οι ευχές για τη γιορτή του
Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
MasterChef: Η απουσία του Σωτήρη Κοντιζά και η ατάκα του Κουτσόπουλου
Σίσσυ Χρηστίδου: Στη θέση της Δέσποινας Βανδή ως guest κριτής στο J2US
Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές
Sing for Greece 2026: Αποθέωθηκε ο Akylas στην πρώτη παρουσίαση του «Ferto»
Μαρία Αναστασοπούλου: Η σχέση με τον πρώην σύντροφό της και ο νέος έρωτας!
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου ΝDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας.
  • Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα.
  • Διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση.
  • Εκλέγονταν βουλευτής Κορινθίας από το 1981, εκτός από τις εκλογές του 1989 και 1990.
  • Ήταν συγγραφέας και δώρισε τη συλλογή νομισμάτων του στο Νομισματικό Μουσείο το 2019.

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το κόμμα, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε.

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Κορινθίας και Υπουργό Αναστάση Παπαληγούρα. Γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ήταν γιος του πολιτικού της ΕΡΕ και της ΝΔ Παναγή Παπαληγούρα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και στην ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου».

Ποιος ήταν ο Αναστάσης Παπαληγούρας

  • Ο Αναστάσιος-Πέτρος Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα.
  • Ήταν Έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός και εκλεχθείς επανειλημμένως βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
  • Ήταν γιος του πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα και της Δέσποινας. 
  • Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Αναστάσης Παπαληγούρας - Λένα Παπαληγούρα

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας με την κόρη του Λένα Παπαληγούρα σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση / Φωτογραφία αρχείου NDP
  • Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, πάνω στο συγκριτικό ευρωπαϊκό δίκαιο με ειδίκευση στο δίκαιο της κοινής αγοράς, στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
  • Την περίοδο 1976-1977 ήταν αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ).

Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών / Φωτογραφία αρχείου Intime
  • Από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής στην περιφέρεια του νομού Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου και του Νοεμβρίου του 1989 και του 1990.
  • Την περίοδο 2002-2004 διατέλεσε αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και από το 2004 μέχρι το 2007 ήταν υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή.
  • Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ύστερα από τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 δεν ξανά πολιτεύτηκε .
  • Κατά την θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης υπήρξε ο πρώτος στην Ελλάδα που θέσπισε ρητό και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την κακοποίηση — και ειδικά για την ενδοοικογενειακή βία. 

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Αναστάσης Παπαληγούρας

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Φωτογραφία αρχείου Intime

Αναστάσης Παπαληγούρας: To συγγραφικό του έργο

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας υπήρξε και συγγραφέας. Είχε γράψει τα βιβλία:

  • The Formation of Contracts (1975)
  • «Η Κατάρτιση των Συμβάσεων κατά τα Ευρωπαϊκά Δίκαια» (1978)
  • «Η Ευρώπη των Δέκα» (1979)
  • «Με την Παράδοση στην Ανανέωση» (1981)
  • «Κείμενα Αμφισβήτησης»
  • «Η Πρόκληση του 1992» (συλλογική έκδοση, 1989)
  • «Οδοιπορικό στην Κορινθία» (1999)
  • «Μαρτυρίες Μνήμης για τον Παναγή Παπαληγούρα» (2001)
  • «Περί Διαφθοράς ή η Χαμένη Τιμή της Πολιτικής» (2001)
  • «Μια νέα πολιτική Μεταφορών-Επικοινωνιών» (2003)
  • «Τα Νεοκλασικά Ακροκέραμα και η εποχή τους 1830-1930» (2021)

Το 2019 δώρισε στο Νομισματικό Μουσείο τη συλλογή νομισμάτων του. Η συλλογή, η οποία καλύπτει ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα, αποτελείται από 3.745 νομίσματα αρχαίων ελληνικών, ελληνορωμαϊκών, ρωμαϊκών, υστερορρωμαϊκών, βυζαντινών και μεσαιωνικών χρόνων. Το 2023, με την ολοκλήρωση της ταύτισης, της καταγραφής και της φωτογραφικής τεκμηρίωσης των νομισμάτων, επιλέχθηκαν 99 αντιπροσωπευτικά δείγματα των ιστορικών περιόδων — χρυσά και αργυρά νομίσματα, καθώς και ένα αρχαίο δελφινόσχημο — τα οποία εκτίθενται.[9]

Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και έχει μια κόρη, την ηθοποιό Λένα Παπαληγούρα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
 |
ΝΔ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top