Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

Αν και ήταν να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, τελικά θα υποβληθεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ο τραγουδιστής θα συνεχίσει να νοσηλεύεται αφού το Σάββατο θα κάνει μία επέμβαση στη χολή.

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, «ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει δύο πέτρες στη χολή, πρόκειται να κάνει μια εγχείρηση (λαπαροσκοπηκή) και μετά να λάβει το εξιτήριο. Γι’ αυτό και είχε και έντονο πυρετό όλες αυτές τις μέρες».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 Φεβρουαρίου ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα Νότια Προάστια αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και ανέβασε υψηλό πυρετό με αποτέλεσμα να καλέσει φιλικά του πρόσωπα και να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.