Γιώργος Μαζωνάκης: Μπαίνει στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβληθεί σε χειρουργείο για πέτρες στη χολή.
  • Αρχικά επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, αλλά η κατάσταση της υγείας του απαιτεί επέμβαση.
  • Η εγχείρηση είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο και θα είναι λαπαροσκοπική.
  • Ο τραγουδιστής είχε έντονο πυρετό τις τελευταίες ημέρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.
  • Η αδιαθεσία του ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν ανέβασε υψηλό πυρετό.

Αν και ήταν να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης, τελικά θα υποβληθεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ο τραγουδιστής θα συνεχίσει να νοσηλεύεται αφού το Σάββατο θα κάνει μία επέμβαση στη χολή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Όπως ανέφερε το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News, «ο τραγουδιστής, σύμφωνα με τους γιατρούς,  έχει δύο πέτρες στη χολή, πρόκειται να κάνει μια εγχείρηση (λαπαροσκοπηκή) και μετά να λάβει το εξιτήριο. Γι’ αυτό και είχε και έντονο πυρετό όλες αυτές τις μέρες».  

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 10 Φεβρουαρίου ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα Νότια Προάστια αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και ανέβασε υψηλό πυρετό με αποτέλεσμα να καλέσει φιλικά του πρόσωπα και να τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
