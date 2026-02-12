Βιολάντα: Άνοιξαν ξανά τα υποκαταστήματα σε Τρίκαλα & Λάρισα

Μητέρα θύματος στο Star - «Θέλω μόνο δικαιοσύνη»

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα για την επαναλειτουργία της Βιολάντα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα υποκαταστήματα της Βιολάντα σε Τρίκαλα και Λάρισα άνοιξαν ξανά μετά την φονική έκρηξη.
  • Οι εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, αλλά η ψυχολογία τους είναι βαριά λόγω της τραγωδίας.
  • Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη, επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα στην επιχείρηση.
  • Οι υπεύθυνοι δήλωσαν ότι έγιναν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις πριν την επανέναρξη λειτουργίας.
  • Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν δικαιοσύνη και αναζητούν την αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη φονική έκρηξη που συγκλόνισε και με την έρευνα να είναι σε πλήρη εξέλιξη, το εργοστάσιο «Βιολάντα» προσπαθεί να επανέλθει σε τροχιά λειτουργίας. Οι πόρτες στα δύο υποκαταστήματα της Θεσσαλίας άνοιξαν ξανά και οι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις θέσεις τους, χωρίς όμως να έχουν ξεκινήσει δουλειά στην κατεστραμμένη μονάδα.

Έκρηξη Βιολάντα: Αποκάλυψη Star για τριπλή διαρροή προπανίου

Η σκιά της τραγωδίας είναι βαριά πάνω από τα υποκαταστήματα της «Βιολάντα» που επιχειρούν επανεκκίνηση.

Βιολάντα: Με σκυμμένο το κεφάλι και μουδιασμένοι οι εργαζόμενοι που γύρισαν στο εργοστάσιο 

Εκτός από το κατεστραμμένο εργοστάσιο, τα άλλα δύο υποκαταστήματα σε Λάρισα και Τρίκαλα ξεκίνησαν να λειτουργούν από τη Δευτέρα. Όπως καταγράφεται στα πλάνα που κατέγραψε το Star, εργαζόμενοι δειλά – δειλά επιστρέφουν. Η επόμενη μέρα όμως δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Δε δουλεύει κανείς με την ίδια ψυχολογία.

Βιολάντα: Με σκυμμένο το κεφάλι και μουδιασμένοι οι εργαζόμενοι που γύρισαν στο εργοστάσιο 

Και πώς αλλιώς; Πέντε συναδέλφισσες χάθηκαν με τον πιο φρικτό τρόπο. Μπορεί να ήταν εκείνοι στη θέση τους, μπορεί να είχαν εκείνοι βάρδια…Η επόμενη μέρα δεν θα είναι ποτέ ξανά όπως πριν.

«Από τη Δευτέρα έχουμε γυρίσει. Δισταγμό όχι, απλώς αγχωμένες πιο πολύ», λέει εργαζόμενη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Πριν οι πόρτες των υποκαταστημάτων ανοίξουν, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης είπαν στους εργαζόμενους ότι έγιναν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Βιολάντα: Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη διαρροή στον σωλήνα

«Έχουν ελεγχθεί όλα πλέον για να μπούμε μέσα, γι’ αυτό και έχουμε αργήσει λίγο. Κάποιοι έλεγχοι, τυπικά πράγματα. Έχουμε μιλήσει, έχουμε κάνει συζητήσεις και όλα καλά». 

Βιολάντα: Μητέρα θύματος στο Star - «Θέλω μόνο δικαιοσύνη»

Βιολάντα: Μητέρα θύματος στο Star - «Θέλω μόνο δικαιοσύνη»

Στη μία εικόνα η καθημερινότητα που προσπαθεί να βρει ρυθμούς. Στην άλλη, ο χρόνος έχει σταματήσει στα αποκαΐδια, τα χαμένα βλέμματα και τη σκληρή απώλεια.

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη

Η μητέρα της άτυχης Ελένης Κατσαρού, η γιαγιά που για το 14 ετών εγγονάκι της σφίγγει τα δόντια, στέκεται ακόμα όρθια και ψελλίζει δυο κουβέντες. «Το παιδί μου μπορείτε να μου το φέρετε πίσω; Μόνο δικαιοσύνη». 

Η δικαίωση θα έρθει για τις οικογένειες όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τα αίτια της τραγωδίας. Αυτήν αναζητούν τα στελέχη της ΔΑΕΕ που επέστρεψαν στο διαλυμμένο εργοστάσιο για να πάρουν συμπληρωματικές καταθέσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΒΙΟΛΑΝΤΑ
 |
ΕΚΡΗΞΗ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
