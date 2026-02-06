Έκρηξη Βιολάντα: Αποκάλυψη Star για τριπλή διαρροή προπανίου

Νέες αποκαλύψεις για τη διαρροή προπανίου και τις έρευνες στον εργοστασιακό χώρο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες, φέρνουν στο φως οι «Αλήθειες με τη Ζήνα». Φωτογραφικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν διαρροή προπανίου σε τρία διαφορετικά σημεία σωληνώσεων.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Κρικόρ Τσακιτζιάν, μίλησε αρχικά για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι έρευνες σχετικά με τη διαρροή προπανίου, ενώ εξήγησε πως ο χώρος είναι σφραγισμένος και χωρισμένος σε τρεις ζώνες: την «καυτή», τη «θερμή» και την «ψυχρή» ζώνη. Δεν μπορεί να περάσει κανείς μέσα, παρά μόνον οι ειδικοί και όσοι έχουν επιφορτιστεί με ρόλο στις έρευνες. Η ηλεκτροδότηση στον εργοστασιακό χώρο έχει διακοπεί πλήρως λόγω του κινδύνου νέας έκρηξης, αφού υπάρχει μεγάλο φορτίο από προπάνιο στο υπέδαφος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι έρευνες γίνονται παρουσία εννέα πραγματογνωμόνων: Πέντε πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από το κράτος, τρεις από την επιχείρηση και ένας πραγματογνώμονας των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας, Αγάπης Μπουνόβα και Αναστασίας Νάσιου. Επί τόπου βρίσκονται στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που παρακολουθούν τα πάντα.

Στη συνέχεια, ο Κρικόρ Τσακιτζιάν, αποκάλυψε τα πρώτα φωτογραφικά ντοκουμέντα της χθεσινής αυτοψίας.

Όπως είπε, η τροφοδοσία προπανίου από τις δεξαμενές διεκόπη, και πέρασαν από τους σωλήνες νερό με χρώμα, προκειμένου οι ειδικοί να δούν πού θα βγει το υγρό αυτό.

Διαπιστώθηκαν τρεις ρωγμές σε τρία διαφορετικά σημεία αγωγού.

Σημείο από το οποίο υπήρχε διαρροή προπανίου / Αλήθειες με τη Ζήνα

Σημείο από το οποίο υπήρχε διαρροή προπανίου / Αλήθειες με τη Ζήνα

Άλλο ένα σημείο από το οποίο υπήρχε διαρροή προπανίου. Στη φωτογραφία διακρίνεται ένας κίτρινος σωλήνας τροφοδοσίας νερού, ενώ η διαρροή προπανίου διαπιστώθηκε στον μπλε σωλήνα. Ο συγκεκριμένος σωλήνας ξεκινούσε από τις δεξαμενές προπανίου και τροφοδοτούσε τους φούρνους του εργοστασίου

Οι ειδικοί θα ψάξουν στη συνέχεια να βρουν ποια «δίοδο» ακολουθούσε το προπάνιο, «ποτίζοντας» όχι μόνο τα συγκεκριμένα σημεία αλλά, τελικά, και τον υπόγειο χώρο που ανατινάχτηκε.

Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν αποκάλυψε εξάλλου, ότι οι ειδικοί πήραν δείγμα προπανίου και από τις δεξαμενές, προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα του καυσίμου, καθώς σε περίπτωση νοθείας από τον μεταπωλητή, το νοθευμένο καύσιμο ενδεχομένως να προκάλεσε φθορά στους σωλήνες.

Στη φωτογραφία αποτυπώνεται μία άδεια φιάλη υγραερίου δίπλα στη δεξαμενή προπανίου. Οι ειδικοί εγκατέστησαν την άδεια φιάλη υγραερίου προκειμένου να πάρουν δείγμα προπανίου. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ελήφθησαν δείγματα και από τις τρεις δεξαμενές / Αλήθειες με τη Ζήνα

Όπως σημείωσε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, τα πρώτα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να εξαχθούν από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, είναι πρώτον, πως υπήρχε δομικό πρόβλημα διάβρωσης στο σωλήνα και δεύτερον, ότι όπως αποκαλύπτεται στην πράξη, δεν είχαν ληφθεί αντιδιαβρωτικά μέτρα προστασίας.

Τι θα εξεταστεί για τα αίτια που προκάλεσαν τη διαρροή

Η εκπομπή παρουσίασε επίσης τι θα εξεταστεί από δω και πέρα για το τι προκάλεσε αυτή τη διαρροή:

Τα έργα ασφαλτόστρωσης που έγιναν στις περιοχές από όπου περνούσαν οι σωλήνες

Οι πλημμύρες από την κακοκαιρία «Ντάνιελ»

Το ενδεχόμενο κακής ποιότητας καυσίμου που μπορεί να προκάλεσε φθορές στις σωληνώσεις

Σημειώνεται πως το περασμένο καλοκαίρι χρησιμοποιήθηκαν βαρέα οχήματα για να γίνει ασφαλτόστρωση πάνω από το σημείο που περνούσαν οι συγκεκριμένοι σωλήνες.

Τι ρόλο έπαιξε η κακοκαιρία «Ντάνιελ»

Το μοιραίο υπόγειο στη Βιολάντα είχε πλημμυρίσει στην κακοκαιρία «Ντάνιελ» / Αλήθειες με τη Ζήνα

Αναφορικά με την καταστροφή του «Ντάνιελ», φωτογραφικά ντοκουμέντα του πραγματογνώμονα της Πυροσβεστικής, που έφερε στο φως η εκπομπή, αποκαλύπτουν τι είχε συμβεί στο διπλανό εργοστάσιο και καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφικής πλημμύρας που είχε πλήξει όλη την περιοχή.

Τι είχε συμβεί στο διπλανό εργοστάσιο από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» - Φωτογραφικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφικής πλημμύρας στην περιοχή / Αλήθειες με τη Ζήνα

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της εκπομπής και του Αλέξανδρου Καλαφάτη, το μοιραίο υπόγειο στη Βιολάντα είχε πλημμυρίσει στην κακοκαιρία «Ντάνιελ». Παρόλο που από το υπόγειο δεν περνούσαν σωληνώσεις προπανίου, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο το συγκεκριμένο εργοστάσιο φρόντισε να ελέγξει τις σωληνώσεις μετά τις πλημμύρες για τον κίνδυνο διάβρωσής τους.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα