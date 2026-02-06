Υπόθεση υπεξαίρεσης: Τα ποσά στους λογαριασμούς του δημοσιογράφου

Τι λέει το περιβάλλον του δημοσιογράφου της ΕΡΤ για την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων με τον Γιάννη Παναγόπουλο κι άλλα πέντε πρόσωπα/ βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα

Ένα από τα έξι πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων μαζί με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, είναι κι ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ.

Πρόκειται για γνωστό δημοσιογράφο, που μπαίνει καθημερινά στα σπίτια των τηλεθεατών, όπως είπε η δημοσιογράφος Ρούλα Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ έχουν δεσμευτεί από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που είχε από το φιλικό του περιβάλλον, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ ενημερώθηκε για την «εμπλοκή» του ονόματός του από δικαστικούς συντάκτες- συναδέλφους του.

Ο ίδιος φέρεται να διαπίστωσε ότι είχαν δεσμευτεί οι λογαριασμοί του όταν πριν από δύο μέρες, προσπάθησε να τους χρησιμοποιήσει και δεν έχει πρόσβαση σε αυτούς.

«Δεν είχε καμία ενημέρωση, δηλαδή, για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που είχε διαταχθεί. Τα ποσά που φέρεται να υπάρχουν σε αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι γύρω στις 2.000 – 2.500 ευρώ στον έναν λογαριασμό και γύρω στα 200 ευρώ στον άλλο λογαριασμό», μετέδωσε η Ρούλα Κουσκουρή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της, ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος:

είχε νόμιμες συμβάσεις όπου εργαζόταν

είχε και νόμιμη σύμβαση με τη ΓΕΣΕΕ

δεν έχει καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κατάρτισης

δεν έχει ο ίδιος οποιαδήποτε εμπλοκή με οποιοδήποτε ΚΕΚ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στο σημείο αυτό, ο δημοσιογράφος της εκπομπής Μάριος Αραβαντινός, επισήμανε ότι προφανώς, η δέσμευση στους λογαριασμούς του έγινε «επειδή κάποια εταιρεία συμφερόντων του εμφανίζεται να έχει πάρει χρήματα μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία ή μια απευθείας ανάθεση, γιατί αυτό γινόταν πρακτικά, δίνονταν χρήματα και καλείτο η ΓΣΕΕ να κάνει ένα διαγωνισμό».

Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ έχει ζητήσει ολιγοήμερη άδεια, «προκειμένου να συλλέξει όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και αφορούν στις μισθοδοσίες του, τα τιμολόγια που ενδεχομένως έχει κόψει κτλ. προκειμένου να τα δώσει στις Αρχές» πρόσθεσε η Ρούλα Κουσκουρή, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος ελέγχεται για πιθανή εμπλοκή.

Ο δικηγόρος, Παύλος Σαράκης, αποσαφήνισε επίσης ότι «η Αρχή δεν ασκεί ποινικές διώξεις, παίρνει προληπτικά μέτρα με τη δέσμευση των λογαριασμών, διαβιβάζει στην Εισαγγελία τις σαφείς ενδείξεις. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι θέμα της Εισαγγελίας να αξιολογήσει τα δεδομένα, για το αν θα ασκήσει ποινικές διώξεις ή όχι. Αυτό πρέπει να το διασαφηνίσουμε. Tα επτά πρόσωπα που ελέγχονται δεν είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή».