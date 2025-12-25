Τσάρλι Τσάπλιν: Η ζωή του κωμικού που δεν πήρε ποτέ Όσκαρ

Τσάρλι Τσάπλιν: Η προσωπική ζωή, οι γάμοι με ανήλικες, τα 10 παιδιά και η γυναίκα που του αφοσιώθηκε / Βίντεο: Mega

Σαν σήμερα, 25 Δεκεμβρίου του 1977, πέθανε chaο «μεγάλος» Τσάρλι Τσάπλιν ή «Σαρλό», όπως έγινε γνωστός λόγω του χαρακτήρα που ενσάρκωνε στις πρώτες ταινίες του.

Ο Τσάπλιν ήταν παιδί χωρισμένων γονιών με πατέρα αλκοολικό, που πέθανε όταν ο ίδιος ήταν 10 ετών, και μητέρα έγκλειστη σε άσυλο ανιάτων ψυχικών νοσημάτων.

Τα πρώτα βήματα του Τσάρλι Τσάπλιν

Βγήκε για πρώτη φορά στη σκηνή στην ηλικία των πέντε ετών, όταν ακόμα η μητέρα του δεν είχε εγκαταλείψει την καριέρα της, για να την αντικαταστήσει ένα βράδυ που ήταν άρρωστη, εκτελώντας με κωμικό τρόπο ένα τραγούδι-σουξέ μέσα σε καταιγισμό χειροκροτημάτων.

Οι παλιές γνωριμίες των γονιών του τον βοήθησαν, ωστόσο να βρει μία κανονική δουλειά στον παιδικό χορευτικό θίασο των «Eight Lancashire Lads». Σε ηλικία οκτώ ετών ήταν ήδη επαγγελματίας ηθοποιός, που ερμήνευε παιδικούς ρόλους σε παραστάσεις στο Λονδίνο και στα 17 του έγινε μέλος του επιτυχημένου τότε θιάσου του Φρεντ Κάρνο, με τον οποίον έκανε δύο περιοδείες στην Αμερική.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν / Φωτογραφία: Ap Images

Φθάνοντας στο Λος Άντζελες, τον Δεκέμβριο του 1913, ήταν ήδη αποφασισμένος να μη γυρίσει πίσω στην Αγγλία. Η πρώτη ταινία του «Making a living» (1914) δεν ενθουσίασε τους παραγωγούς του εκκολαπτόμενου τότε Χόλιγουντ, οι οποίοι όμως διέκριναν στον Άγγλο κωμικό με το αστείο περπάτημα ένα ξεχωριστό ταλέντο. Ο Τσάπλιν ήθελε να κατακτήσει το καινούργιο μαζικό είδος διασκέδασης, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη όλη την εμπειρία του πλανόδιου θεατρίνου.

Όταν ήρθε η καταξίωση για τον Τσάπλιν

Η παγκόσμια καταξίωση ήρθε μέσα από τις μεγάλου μήκους ταινίες του, όπως οι Μοντέρνοι Καιροί, Ο Μεγάλος Δικτάτωρ, Τα Φώτα της Πόλης, Ο Κύριος Βερντού.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν / Φωτογραφία: Ap Images

Το 1952 στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου και της Μαύρης Λίστας, έπεσε σε δυσμένεια λόγω των αριστερών πολιτικών φρονημάτων του.

Ενώ ταξίδευε προς το Λονδίνο, έμαθε την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης να πάρει τη βίζα του και επομένως το δικαίωμα επιστροφής.

Μετά από αυτό το γεγονός παρέμεινε οριστικά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Βεβέ της Ελβετίας, όπου πέθανε στις 25 Δεκεμβρίου του 1977.