Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Πιο ολοκληρωμένο από ποτέ

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS συνδυάζει premium ποιότητα, τεχνολογία και πρακτικότητα, με στόχο να επαναφέρει το μοντέλο στην κορυφή της κατηγορίας compact SUV.
  • Διαθέτει 4κύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρων με ήπιο υβριδικό σύστημα, αποδίδοντας 150 ίππους και μειώνοντας την κατανάλωση στα 6,5-7,5 λίτρα/100 χλμ.
  • Περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και ηχοσύστημα SONOS με 12 ηχεία, προσφέροντας άνεση και ασφάλεια.
  • Η σχεδίαση του περιλαμβάνει δυναμικές γραμμές και νέα φωτιστικά σώματα micro-LED και Digital OLED, βελτιώνοντας την αεροδυναμική.
  • Η τιμή ξεκινά από 41.980 ευρώ, προσφέροντας υψηλή αξία για την κατηγορία του.

Η κατηγορία compact premium SUV θεωρείται από τις πιο δυναμικές στην Ελλάδα. Η Audi παίζει δυνατά σε αυτή την κατηγορία με το Q3 το οποίο στη νέα του γενιά συνδυάζει premium ποιότητα, τεχνολογική πρωτοπορία και καθημερινή πρακτικότητα. Ένα μοντέλο το οποίο έχει γράψει υψηλές πωλήσεις .Μάλιστα μας παραχωρήθηκε για δοκιιμή η έκδοση  Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 ίππων που συνδυάζεται με το αποδοτικό 7άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Η νέα γενιά έχει σκοπό να επαναφέρει το Audi Q3 στην κορυφή.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Ξεκινώντας από την σχεδιάση μπροστά η δυναμική εικόνα τονίζεται από την  μεγάλη τρισδιάστατη μάσκα «Singleframe» με το τρισδιάστατο μοτίβο και τα νέα λεπτά φωτιστικάσ σώματα που διαθέτουν  την  νέα τεχνολογία micro-LED. Η κάθε μονάδα απαρτίζεται από 25.600 micro-LED με μέγεθος η κάθε μια περίπου όσο το μισό πάχος μιας τρίχας.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
Στπο πλαινό μέρος ξεχωρίζουν οι  μυώδεις «ώμοι» των φτερών ενώ οι δυναικές γραμμές σε κάνουν να νομίζεις ότι το αυτοκίνητο κινείται ακόμη και όταν είναι σταματημένο. Στοι πίσω  μέρος ξεχωρίζουν τα επίσης λεπτά φωτιστικά σώματα τεχχνοιλογίας Digital OLED τα οποία συνδεόνται με μια λεπτή λωρίιδα φωτός.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία της Audi, διατίθενται  ακουστικά κρύσταλλα μπροστά τα οποία  «φιλτράρουν» τον θόρυβο του αέρα. Οι σχεδιατικές επιλογές έχουν βελτιώσει τον συντελεστή οπισθέλκουσας (Cd) στο 0,30, από 0,32 του προηγούμενου μοντέλου. Όσον σφορά τις διαστάσεις το μήκος φτάνει τα 4,53 m, το πλάτος τα 1,86 και το ύψος τα 1,59 m, με το μεταξόνιο να παραμένει στα 2,68 m.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Περνώντας στο ποιοτικότατο εσωτερικό με την εξαιρετική συναρμογή, με την πρώτη ματιά εντοπίζεις και το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας. Μιλάμε για τις δυο οθόνες. σε ενιαίο καμπυλωτό πάνελ ιστο πάνω μέρος του ταμπλό . Για το Virtual Cockpit 11,9 ιντσών με την δυνατότητα παραμετροποιήσεων και την οθόνη αφής MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη, με την απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Το συστημα fotainment MMI με το εύχρηστο μενού είναι αναβαθμισμένο με το Android Automotive OS .Ενσωματώνει ψηφιακό βοηθό με φωνητικές εντολές με λειτουργίες Chat GPT, στα ελληνικά, ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί στον οδηγό και επιβάτες και προειδοποιεί πριν φτάσεις στα διόδια.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Πλέον υπάρχει αντι για τους κλασσικούς μοχλούς μια οριζόντια μπάρα ελέγχου . Δεξιά υπάρχουν για πρώτη φορά ς διακόπτες για τη λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων. Στα αριστερά βρίσκονται  όλες τις λειτουργίες των υαλοκαθαριστήρων, των φλας και των φώτων. Αυτές οι επιλογές αφήνουν περισσσότερο αποθηκευτιοκό χώρο  στην κενντρική κονσόλα. Με δύο ποτηροθήκες και μια θήκη για ασύρματη επιφάνεια φόρτισης κινητού, δύο θύρες Type C και μια 12βολτη.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Το Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS προσφέρει πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού ADAS μεταξύ των οποίων συνπεριλαμβάνονται : Adaptive Driving Assistant Plus με λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας και Emergency Assist.  Parking Assist Plus, με κάμερα 360° και Trained Parking για επαναλαμβανόμενους ελιγμούς. Driver Monitoring με προειδοποίηση κόπωσης/υπνηλίας και Front Assist με Evasive και Turn Assist, Rear Assist και Traffic Sign Recognition.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

ΟΙ επιβάτες βρίσκονται μέσα σε ...μέγαρο μουσικής με SONOS ηχοσύστημα με 12 ηχεία και subwoofer (420 W) με τα τέσσερα προφίλ, neutral, concert, lounge, podcast να προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του ήχου στην περίσταση. Το ambient lighting με έως 30 χρώματα και δυναμικά μοτίβα στις πόρτες αλλάζει  την ατμόσφαιρα ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Τα ανατομικά σπορ καθίίσματα του αυτοκινήτου της δοκιμής μπροστά  διέθεταν ηλεκτρικές ρυθμίσεις , αποδείχθηκαν αναπαυτικά αφήνοντας μας ξεκούραστους μετά από πολύωρα ταξίδια ενώ συγκρατούσαν το σωστά το σώμα όταν ανεβάζαμε ρυθμούς οδήγησης 

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Οι χώροι των επιβατών είναι άνετοι για τους επιβάτες  με τους πίσω να έχουν «αέρα» για τα γόνατα πλέον στα 20 εκατ. (+1,8), το πλάτος ξεπερνάει το 1,4 μ. (+1,8 εκατ.), με την απόσταση για τα κεφάλια να έχει αυξηθεί κατά 6 εκατοστά. Η  δυνατότητα της μετακίνησης της πίσω σειράς καθισμάτων κατά 15 πόντους διαμορφώνει τον χώρο αποσκευών από τα 488 λίτρα έως  τα 575 λίτρα. Με πλήρη αναδίπλωση των καθισμάτων, διαμορφώνεται επίπεδος χώρος έως 1.386 λίτρα.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Στην «καρδιά» του νέου Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid υπάρχει 4κύλινδρος αυπερτρποφοδοτούμενος βενζινοκινητήτας 1,5 λίτρων ο οποίος ειτουργεί στον θερμοδυναμικό κύκλο «Miller» με σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων και άμεσο ψεκασμό υψηλής πίεσης.Συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα Mild Hybrid 48V, με ηλεκτροκινητήρα -γεννήτρια 24,5 PS και 56 Nm ροπής που τροφοδοτείται από μια μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Το ήπιο υβριδικό σύστημα υποβοηθά στις εκκινήσεις και  στις επιταχύνσεις συνεισφέροντας και  στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών ρύπων.Συνδυάζεται με διπλοσύμπλεκτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων S tronic με 7 σχέσεις. το οποίο διαθέτει  και paddles πίθσω από το τιμόνι για μεγαλύτερη συμμετχοή στην οδήγηση.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Το μηχανικό σύνολο  αποδίδει 150 ίππους στις 5.000-6.000 σ.α.λ. με την ροπή των  250 Nm να εμφανίζεται από 1.500-3.500  σ.α.λ. Στην διάθεση μας είχαμε και  το σύστημα Audi drive select Select με τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Τα προγράμματα  Efficiency, Balanced, Comfort και Dynamic σου επιτρέπουν να προσαρμόζεις τον τρόπο οδήγησης με τον ανάλογο τρόπο. Στην πράξη το μοτέρ στο πάτημα του δεξιού πεντάλ εμφανίζεται γραμμικό, με ελαστικότητα από χαμηλά δίνοντας ικανοποιητικές τιμές . Με την επιλογή στο S τα 0–100 χλμ./ώρα  ολοκληρώνονταιι σε 9,1 δευτρόλεπτα και η τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 209 χλμ./ώρα.  

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Το μοτέρ έχει σύστημα απενεργοποίοησης δυο κυλίνδρων σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και σε ρολάρισμα ,λειτπουργία η οποία συνεοισφέρει στην μείωση της κατανάλωσης που μπορεί να πέσει ακόμη και στα 6,5 λίτρα/100χλμ. Σε κανονικές συνθήκες και με το... γκαζάκι λίγο πατημένο είδαμε ακόμη και 7,5 λίτρα ανά 100 χλμ. Εκπομπές CO2 στα 137 γρμ./χλμ.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
Η οδική συμπεριφορά τονίζεται  από την διάταξη των αναρτήσεων και το άκαμπτο πλαίσιο. Η νέα ανάρτηση διαθέτει μπροστά γόνατα Μακφέρσον με ψαλίδα βάσης και αντσιστρεπτική ράβδο. Πίσω υπάρχει διάταξη τεσσάρων συνδέσμων με αντιστρεπτική ράβδο. Το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης αυξάνει δυναμικά τη γωνία στρέψης όσο μεγαλώνει η εντολή.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Με αυτό τον τρόπο έχει σωστό βάρος προσφέρει πολύ καλή πληροφόρηση στις στροφές με τα ελαστικά χαμηλού προφίλ (255/45 R19) και έχει  σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Οδηγός και επιβάτες είναι ξεκούραστοι ακόμη και μετά από πολύωρη μετακίνηση. Η σφιχτή ρύθμιση της σπορ ανάρτησης  μειώνει  τις κλίσεις στις στροφές παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος .

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS

Όταν ξεπεράσεις τα όρια και εμφανιστεί μια ελαφριά υποστροφή, έρχεται η πλούσια ομπρέλλα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και την διορθώνει. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφς μας έδωσε την δυνατότητα να κινηθούμε και εκτός δρόμου σε ομαλούς χωματόδρομους . Εκεί αποδείχθηκε και η στιβαρότητα της όλης κατασκευής καθώς αποσίαζαν ενοχλητικοί τριγμοί. Το σύστημα πέδησης  αποδείχθηκε άμεσο και ανταποκρίθηκε με συνέπεια σε  συνεχή φρεναρίσματα και σε κατηφορικές διαδρομές.

Δοκιμάζουμε το νέο Audi Q3 1.5 TFSI Hybrid 150 PS
Σε τελική ανάλυση το νέο Audi Q3 στην έκδοση 1.5 TFSI Hybrid 150 PS η οποία ταιριάζει πολύ στην ελληνική πραγματικότητα είναι πιο ολοκληρωμένο από ποτέ. Διαθέτει δυναμική σχεδίαση, ποιότητα κατασκευής ,permium αίσθηση, υψηλή τεχνολογία άνεσης και ασφάλειας , αποδοτικό ήπια υβριδκό σύστημα , με μειωμένη κατανάλωση και ρύπους και τιμή που ξεκινά  από 41.980 ευρώ για την έκδοση Audi Q3 Advanced 1.5 TFSI MHEV 150 ίπποι. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και το κύρος της μάρκας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ   
 

AUDI
 |
AUDI Q3 1.5 TFSI HYBRID 150 PS
 |
ΔΟΚΙΜΗ
 |
TEST DRRIVE
 |
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ
