Την Τρίτη η απολογία του ιδιοκτήτη της Βιολάντα - Κινδυνεύει με ισόβεια

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, για τις συνθήκες που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη, με την κατηγορία του εμπρησμού να έχει αναβαθμιστεί πλέον σε κακούργημα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες: έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, που είναι κακούργημα, και ανθρωποκτονία από αμέλεια, που είναι πλημμέλημα. Κινδυνεύει ακόμα και με ισόβεια κάθειρξη.

Η έρευνα σύμφωνα με το Mega, αποκαλύπτει σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια του εργοστασίου και στην υποδομή, ενώ νέες πληροφορίες ενισχύουν την υπόθεση ότι η διαρροή προπανίου ήταν γνωστή από τον Ιούνιο, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως καθώς υπήρξε διαφωνία στα οικονομικά για τη διόρθωση της διαρροής.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

ΙNTIME NEWS / ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Από πλημμέλημα σε κακούργημα

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα είναι το τελευταίο επεισόδιο μιας πολύπλοκης υπόθεσης. Η Εισαγγελία Τρικάλων αποφάσισε να μετατρέψει την κατηγορία από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, μετά από νέες αποκαλύψεις και στοιχεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις των εμπειρογνωμόνων και των εργαζομένων στο εργοστάσιο.

Στην πρώτη φάση της έρευνας, η κατηγορία αφορούσε αμέλεια για την έκρηξη που σκότωσε πέντε γυναίκες. Ωστόσο, με τα νέα δεδομένα που ήρθαν στο φως, η κατηγορία επεκτάθηκε, ενσωματώνοντας τον ενδεχόμενο δόλο, καθώς οι ελλείψεις στην ασφάλεια και η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής προπανίου καθιστούν την υπόθεση πολύ πιο σοβαρή.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΔΑΕΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΛΑΝΤΑ/ ΙΝΤΙΜΕ

Με την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη και μεταφέρθηκε στη φυλακή για προσωρινή κράτηση, περιμένοντας να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη το πρωί.

Η κατάθεση του υδραυλικού που «καίει» τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έπαιξε η κατάθεση υδραυλικού που είχε εγκαταστήσει την υπόγεια σωλήνωση στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, επρόκειτο για προχειροδουλειά, χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές και υπό πίεση.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος ο υδραυλικός, όταν αντέδρασε και ζήτησε να γίνει η σωστή εγκατάσταση στο εργοστάσιο, ο ιδιοκτήτης του είπε «εγώ πληρώνω, κάνε ό,τι σου λέω». Η κατάθεση του υδραυλικού έβαλε τέλος σε όσα λέγονταν για άγνοια του ιδιοκτήτη. «Ο ιδιοκτήτης δε γνώριζε καθώς τον ξεγέλασαν οι υδραυλικοί, οι τεχνικοί, οι άνθρωποι που είχε στο πλευρό του» ήταν λόγια ανθρώπων για το συμβάν.