Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση

Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ που είχαμε μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προχωρούν πλέον στη λήψη δραστικών μέτρων θωρακίζοντας τους ιδιόκτητους χώρους τους, υποχρεώνοντας όσους σταθμεύουν εκεί σε αγορές από το κατάστημά τους.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο κορεσμός στους δρόμους και η έλλειψη ελεύθερων χώρων στάθμευσης αναγκάζουν πολλούς πολίτες να αφήνουν τα οχήματά τους στα σούπερ μάρκετ για να διεκπεραιώσουν άλλες δουλειές στα πέριξ. Αυτή η πρακτική όμως στερούσε θέσεις από τους πραγματικούς καταναλωτές των καταστημάτων αυτών, δημιουργώντας συχνά εντάσεις και ταλαιπωρία.

Τι αλλάζει

Το νέο μοντέλο που εφαρμόζεται πλέον ευρέως βασίζεται στη λογική «πρώτα ο πελάτης». Κατά την είσοδο στο πάρκινγκ, ο οδηγός παραλαμβάνει ειδικό εισιτήριο. Αυτό του εξασφαλίζει δωρεάν παραμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ορίζεται στις δύο ώρες.

Για να σηκωθεί η μπάρα στην έξοδο χωρίς χρέωση, το εισιτήριο πρέπει να έχει επικυρωθεί στο ταμείο του καταστήματος. Η επικύρωση αυτή αποτελεί την απόδειξη ότι ο οδηγός πραγματοποίησε αγορές. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβεί τον δωρεάν χρόνο ή δεν ψωνίσει από το κατάστημα, καλείται να πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο βάσει τιμοκαταλόγου για να αποχωρήσει από το πάρκινγκ.