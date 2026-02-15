Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ: Μπάρες και χρονοχρέωση

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Σούπερ μάρκετ: Τέλος το δωρεάν πάρκινγκ - Πλέον επί πληρωμή/ Action 24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, με εφαρμογή νέου μοντέλου.
  • Οι αλυσίδες λιανικής επιβάλλουν χρονοχρέωση και μπάρες για την είσοδο στα πάρκινγκ.
  • Οδηγοί παραλαμβάνουν εισιτήριο για δωρεάν στάθμευση έως δύο ώρες, εφόσον κάνουν αγορές.
  • Η επικύρωση του εισιτηρίου στο ταμείο είναι απαραίτητη για δωρεάν έξοδο.
  • Αν δεν ψωνίσουν ή υπερβούν τον χρόνο, θα πληρώνουν ανάλογα με τον τιμοκατάλογο.

Τέλος στο δωρεάν πάρκινγκ των σούπερ μάρκετ που είχαμε μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προχωρούν πλέον στη λήψη δραστικών μέτρων θωρακίζοντας τους ιδιόκτητους χώρους τους, υποχρεώνοντας όσους σταθμεύουν εκεί σε αγορές από το κατάστημά τους. 

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο κορεσμός στους δρόμους και η έλλειψη ελεύθερων χώρων στάθμευσης αναγκάζουν πολλούς πολίτες να αφήνουν τα οχήματά τους στα σούπερ μάρκετ για να διεκπεραιώσουν άλλες δουλειές στα πέριξ. Αυτή η πρακτική όμως στερούσε θέσεις από τους πραγματικούς καταναλωτές των καταστημάτων αυτών, δημιουργώντας συχνά εντάσεις και ταλαιπωρία.

Τέλος Στο Δωρεάν Πάρκινγκ Των Σούπερ Μάρκετ

Τι αλλάζει 

Το νέο μοντέλο που εφαρμόζεται πλέον ευρέως βασίζεται στη λογική «πρώτα ο πελάτης». Κατά την είσοδο στο πάρκινγκ, ο οδηγός παραλαμβάνει ειδικό εισιτήριο. Αυτό του εξασφαλίζει δωρεάν παραμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ορίζεται στις δύο ώρες.

Για να σηκωθεί η μπάρα στην έξοδο χωρίς χρέωση, το εισιτήριο πρέπει να έχει επικυρωθεί στο ταμείο του καταστήματος. Η επικύρωση αυτή αποτελεί την απόδειξη ότι ο οδηγός πραγματοποίησε αγορές. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβεί τον δωρεάν χρόνο ή δεν ψωνίσει από το κατάστημα, καλείται να πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο βάσει τιμοκαταλόγου για να αποχωρήσει από το πάρκινγκ.

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
 |
ΠΑΡΚΙΝΓΚ
