Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ: Προσφορά αγάπης και αλληλεγγύης

Μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη άνοιξαν αυτές τις Άγιες Ημέρες το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» και το Ίδρυμα «Μαριάννα  Β. Βαρδινογιάννη».

Τιμητικό Βραβείο στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Είδη πρώτης ανάγκης και αγαθά για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι εστάλησαν και φέτος σε χιλιάδες συνανθρώπους μας.

«Δέματα αγάπης» για χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, τα «δέματα αγάπης» μοιράστηκαν σε  πολλές άπορες οικογένειες από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, Αλέξιο.

Εξάλλου, όπως κάθε χρόνο το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ», με ευαισθησία απέναντι στις ανάγκες των ευάλωτων συμπολιτών μας, προσέφερε πακέτα αγάπης σε οικογένειες που έχουν περισσότερη ανάγκη στον Δήμο Κηφισιάς.

Καύσιμα για την μετακίνηση των οχημάτων που μοιράζουν καθημερινά συσσίτια σε άπορους συνανθρώπους μας σε 85 ορεινά χωριά των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου εστάλησαν στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. 

ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β.ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ
