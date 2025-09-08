Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro

Η φωτογραφία μαζί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Κλέλια Ανδριολάτου: Πρόσφατη συνέντευξή της στο Happy Day, 30/5/25
Την 4η σεζόν του Maestro ανακοίνωσε η Κλέλια Ανδριολάτου το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Μετά από αρκετές συζητήσεις, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποφάσισε το Maestro να συνεχιστεί και για τέταρτη σεζόν, προκαλώντας ανυπομονησία στους φαν.

«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

