Ρία Ελληνίδου: «Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο»

«Αν μπορώ να το κάνω με φόρμα στην παραλία και σουβλάκι, μια χαρά»

Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή/ Buongiorno
«Δεν ψήνομαι γενικά για γάμο» λέει κατηγορηματικά η Ρία Ελληνίδου. Η τραγουδίστρια  ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Xmas Stars» του Κλικ FM Κύπρου με τον Κώστα Καρνάκη και μία από τις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει αφορούσε στο ενδεχόμενο γάμου κάποια στιγμή στο μέλλον με τη Ρία να απαντά κάτι που - ίσως- δεν περιμέναμε. Θα προτιμούσε, λέει, να παντρευτεί στην παραλία με φόρμα και σουβλάκια!

Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

«Φαντάσου λοιπόν αν παντρευτώ, πόσο πολύ θα εκτιμώ τον άνθρωπο. Αν το δεις ποτέ… που δεν ψήνομαι να το κάνω γενικά. Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ.

Έλα στη θέση τη δική μου που κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάνω φτιασίδι νύφης για να βγω να τραγουδήσω. Πιστεύεις ότι θέλω να το κάνω άλλη μια ημέρα για να το ζήσω; Τι να ζήσω;

Δεν το ζω όπως μία άλλη γυναίκα που έχει όνειρο να τη βάψουν, να την ντύσουν και να τη φτιάξουν. Δεν πρόκειται να τα κάνω καν τα προσκλητήρια και καλεσμένους», είπε χαρακτηριστικά η Ρία Ελληνίδου.

 

 

«Μια από τις συμφωνίες θα είναι να μην ασχοληθώ με όλα αυτά. Αν μπορώ να το κάνω και με φόρμα στην παραλία. Παραλία, σουβλάκι και μια χαρά είσαι», δήλωσε η γνωστή τραγουδίστρια.

Δες όσα είπε για τον γάμο η Ρία Ελληνίδου:

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου

Την Τρίτη 9/12 ο  Δημήτρης Αλεξάνδρου σε μια σπάνια εξομολόγηση στην Κατερίνα Καινούργιου,  μίλησε για την προσωπική του ζωή και παραδέχτηκε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου. Το ζευγάρι είναι μαζί τους τελευταίους μήνες. 

«Εσύ γιατί κρύβεσαι παιδί μου; Αφού τα έχετε. Το λέω εγώ. Μα σας έχει δει το σύμπαν, να λέμε την αλήθεια», είπε η Κατερίνα Καινούργιου, προκαλώντας τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μιλήσει για τη νέα του σχέση, 10 μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ιωάννα Τούνη. 

Ο ίδιος, με διακριτικότητα, εξήγησε: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δε με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι έχουμε σχέση; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα».

Η εκπομπή Buongiorno εξασφάλισε σχετικά στιγμιότυπα από την έξοδο της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Πεντέλη

Η εκπομπή Buongiorno εξασφάλισε σχετικά στιγμιότυπα από την έξοδο της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Πεντέλη
 

Όταν η παρουσιάστρια του «Super Kατερίνα» ανέφερε συγκεκριμένα το όνομα της Ρίας Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τόνισε ότι προτιμά να κρατά τη σχέση του προστατευμένη: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…», είπε.

