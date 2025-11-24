Ρία Ελληνίδου: Η απάντηση για την προσωπική της ζωή

Η τραγουδίστρια μίλησε στο Buongiorno και αποκάλυψε πώς βιώνει τη φάση που

Η Ρία Ελληνίδου βρίσκεται σε μία από τις πιο δημιουργικές και φωτεινές περιόδους της καριέρας της, κάτι που φαίνεται τόσο μέσα από τις επαγγελματικές της επιλογές όσο και από τη διάθεση με την οποία εμφανίζεται δημόσια.

Με αφορμή την επερχόμενη συμμετοχή της στο MadWalk 2025, η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και στη Φαίη Σκορδά, αποκαλύπτοντας πώς είναι πραγματικά η ζωή της αυτή την περίοδο.

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή, η Ρία Ελληνίδου δεν έκρυψε πως τα πράγματα κυλούν όμορφα και ισορροπημένα. «Σίγουρα είναι μια ευχάριστη περίοδος στη ζωή μου», παραδέχθηκε με χαμόγελο, χωρίς όμως να επιθυμεί να μπει σε παραπάνω λεπτομέρειες.

Η διακριτικότητα είναι κάτι που χαρακτηρίζει τη δημοφιλή καλλιτέχνιδα τα τελευταία χρόνια, καθώς προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να δίνει χώρο στη μουσική της να μιλάει πρώτη.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τα μεγάλα όνειρα που κάνει για την καλλιτεχνική της πορεία. Με ενθουσιασμό και αφοπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε πως δεν θεωρεί ότι τα όνειρα ενός καλλιτέχνη έχουν όρια:

«Δεν νομίζω ότι ο στόχος ενός καλλιτέχνη έχει ταβάνι. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω όλο τον κόσμο να τραγουδάει στα ελληνικά. Όχι μόνο εδώ, παντού», είπε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη δήλωση αναδεικνύει τη φιλοδοξία της να εκπροσωπήσει την ελληνική μουσική σε ένα ευρύτερο κοινό, ακολουθώντας το παράδειγμα καλλιτεχνών που έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν σύνορα και γλώσσες. «Όπως το έχουν καταφέρει πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Εντάξει, τα όνειρα επιτρέπονται», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Σε επαγγελματικό επίπεδο, η συμμετοχή της στο MadWalk 2025 αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανοδική της πορεία. Η παρουσία της στη σκηνή της διοργάνωσης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς η Ρία Ελληνίδου έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο ύφος, τη σκηνική της ενέργεια και την καθαρή ταυτότητα που δίνει στη μουσική της.

Έχοντας αφήσει να εννοηθεί ότι προσωπικά βρίσκεται σε μια όμορφη και ισορροπημένη κατάσταση, και επαγγελματικά γεμάτη φιλοδοξίες και δημιουργικότητα, η Ρία Ελληνίδου δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για το επόμενο μεγάλο της βήμα.

Οι βόλτες με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η επίσκεψη στο μαγαζί του

Πρόσφατα είδαμε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στην Πεντέλη, όπου επισκέφθηκαν γνωστό μαγαζί για βάφλες μαζί με μεγάλη παρέα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας βρισκόταν εκεί με τον γιο του, Πάρη, ντυμένος casual και ιδιαίτερα χαλαρός.

