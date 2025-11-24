Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»

Θα κινηθεί νομικά εναντίον του Γκουντάρα και της Κάκκαβα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 12:18 Νέα Πέραμος: «Αν μείνω σπίτι θα τον σκοτώσω», έλεγε το θύμα για τον δράστη
24.11.25 , 12:15 Suzuki: Προσφέρει δωρεάν χειμερινό έλεγχο
24.11.25 , 12:13 Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»
24.11.25 , 12:10 Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
24.11.25 , 12:07 Kλέλια Ανδριολάτου: Με cozy street look στο κέντρο της Αθήνας
24.11.25 , 11:51 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
24.11.25 , 11:46 Ντσούνος - Κούτρας: Τα νούμερα τηλεθέασης, η Καινούργιου και ο Μαζωνάκης
24.11.25 , 11:45 Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
24.11.25 , 11:39 Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»
24.11.25 , 11:39 Γενέθλια για τον Γεροντιδάκη: Το πάρτι και η τούρτα από την Ντορέττα
24.11.25 , 11:16 Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από αύριο - Έπεσαν τα πρώτα χιόνια
24.11.25 , 11:05 Shopping Star: Τα catwalks που άφησαν εποχή!
24.11.25 , 10:56 Σοβαρή περιπέτεια υγείας για τον Τσελέντη - Έμεινε 50 μέρες στο νοσοκομείο
24.11.25 , 10:55 Σπυροπούλου: Mε leather look και μπότες Chanel σε έξοδο με τον σύζυγό της
24.11.25 , 10:13 Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Σοκαριστικό ατύχημα στη σκηνή για τον Σάκη Ρουβά
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρή κακοκαιρία από αύριο με βροχές και καταιγίδες
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Τα δάκρυα της Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δε θέλω να μιλήσω γιατί… άστο τώρα»
Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»
Κατερίνα Καινούργιου: «Αν τα παθαίνω αυτά στον 5ο, στον 9ο τι θα παθαίνω;»
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό κοριτσάκι δύο ετών
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Φουντώνει η κόντρα Καινούργιου - Γκουντάρα - Κάκκαβα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα κόντρα έχει προκύψει στον χώρο της showbiz τις τελευταίες ημέρες, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καινούργιου από τη μία πλευρά και τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλι Κάκκαβα από την άλλη πλευρά. 

Το νέο επεισόδιο αυτής της διαμάχης προέκυψε μετά τα σχόλια του ζευγαριού στην πρεμιέρα της εκπομπής τους στο OPEN, ενώ η ίδια αμέσως μετά προχώρησε σε block προς το ζευγάρι στα social media.

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Το σχόλιο χρήστη στο Χ

Το γεγονός αναζωπυρώθηκε όταν, κάτω από ανάρτηση για την εκπομπή ΕΔΩ TV το μεσημέρι της Κυριακής 23/11 στο X, ένας χρήστης έγραψε: «Έβαλα το χθεσινό να το δω στο YouTube, πιο τοξική εκπομπή δεν έχω ξαναδεί. Εγώ ντράπηκα για χάρη τους. Γλύφουν άλλους να πικάρουν Κατκεν αλλά ξεχνάνε πως ο τηλεθεατής δεν είναι χαζός και τα καταλαβαίνει όλα. Το Γκουνταροζευγάρο μεγάλη απογοήτευση...»

Η απάντηση της KatKen

Απάντηση ήρθε άμεσα από την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σχολίασε: «Υπάρχει και η νομική οδός… την οποία θα ακολουθήσω… Κατά τ’ άλλα δε θα ασχοληθώ και δεν θα επιτρέψω η προσωπική εμμονή οποιουδήποτε να με στενοχωρήσει ή να με θέσει σε κίνδυνο στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου…»

Καινούργιου VS Γκουντάρας - Κάκκαβα: Από φίλοι, «εχθροί»

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της σε δηλώσεις που είχε κάνει η παρουσιάστρια πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, σε συνέντευξή της.
Τότε είχε αναφέρει ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της για να συνεργαστεί τηλεοπτικά με τη σύζυγό του. Αυτή η αναφορά φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τη Νάταλι Κάκκαβα.

Γκουντάρας - Κάκκαβα: Τους έστειλε η Καινούργιου ευχές για «Καλή αρχή»;

Η Νάταλι Κάκκαβα απάντησε δημόσια, λέγοντας: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι ο Γρηγόρης έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα τότε, αυτό προέκυψε τρεις μήνες αργότερα. Και περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δε γνώριζε αν ο Γρηγόρης θα έχει δουλειά ή θα είναι κάπου. Να λέμε με το καλημέρα ψέματα...»

Γρηγόρης Γκουντάρας: «Το block της Καινούργιου μπορεί να ήταν παρορμητικό»

Ενώ η Νάταλι συνέχισε: «Ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα δεν ανέφερες καν το όνομά μου. Βρε Κατερίνα, έχουμε φάει μαζί, έχουμε μιλήσει μαζί, έχουμε κλάψει μαζί. Εγώ, να ξέρεις, στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι, και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα, πάντως, η νέα αυτή Κατερίνα που βλέπω τώρα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας».

Ο Γρηγόρης έκλεισε λέγοντας: «Τα καλύτερα με έναν πόνο, Κατερίνα.»

Παρά τις δηλώσεις αυτές, έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Καινούργιου σταμάτησε να ακολουθεί και μπλόκαρε τόσο τον Γρηγόρη όσο και τη Νάταλι, γεγονός που σχολιάστηκε αργότερα από το ζευγάρι. Όπως είπαν οι ίδιοι: «Όταν λες την αλήθεια, μη μετανιώνεις για τίποτα.»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μάλιστα, συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω καν τι είναι block, και αναρωτιέμαι αν αυτή η κίνηση δείχνει κάτι. Αν κάποιος ενοχλείται από κάτι, το καλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο».

To αινιγματικό post του Γρηγόρη Γκουντάρα - Απαντά στην KatKen;

To αινιγματικό post του Γρηγόρη Γκουντάρα - Απαντά στην KatKen;


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙ ΚΑΚΚΑΒΑ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top