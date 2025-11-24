Καινούργιου: «Δεν επιτρέπω να με θέτουν σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή»

Μια νέα κόντρα έχει προκύψει στον χώρο της showbiz τις τελευταίες ημέρες, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καινούργιου από τη μία πλευρά και τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλι Κάκκαβα από την άλλη πλευρά.

Το νέο επεισόδιο αυτής της διαμάχης προέκυψε μετά τα σχόλια του ζευγαριού στην πρεμιέρα της εκπομπής τους στο OPEN, ενώ η ίδια αμέσως μετά προχώρησε σε block προς το ζευγάρι στα social media.

Το γεγονός αναζωπυρώθηκε όταν, κάτω από ανάρτηση για την εκπομπή ΕΔΩ TV το μεσημέρι της Κυριακής 23/11 στο X, ένας χρήστης έγραψε: «Έβαλα το χθεσινό να το δω στο YouTube, πιο τοξική εκπομπή δεν έχω ξαναδεί. Εγώ ντράπηκα για χάρη τους. Γλύφουν άλλους να πικάρουν Κατκεν αλλά ξεχνάνε πως ο τηλεθεατής δεν είναι χαζός και τα καταλαβαίνει όλα. Το Γκουνταροζευγάρο μεγάλη απογοήτευση...»

Απάντηση ήρθε άμεσα από την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σχολίασε: «Υπάρχει και η νομική οδός… την οποία θα ακολουθήσω… Κατά τ’ άλλα δε θα ασχοληθώ και δεν θα επιτρέψω η προσωπική εμμονή οποιουδήποτε να με στενοχωρήσει ή να με θέσει σε κίνδυνο στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου…»

Καινούργιου VS Γκουντάρας - Κάκκαβα: Από φίλοι, «εχθροί»

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έχει τις ρίζες της σε δηλώσεις που είχε κάνει η παρουσιάστρια πριν την έναρξη της φετινής σεζόν, σε συνέντευξή της.

Τότε είχε αναφέρει ότι ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποχώρησε από την εκπομπή της για να συνεργαστεί τηλεοπτικά με τη σύζυγό του. Αυτή η αναφορά φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τη Νάταλι Κάκκαβα.

Η Νάταλι Κάκκαβα απάντησε δημόσια, λέγοντας: «Θέλω να πω κι εγώ ένα παράπονο. Έδωσες μια συνέντευξη και όταν σε ρώτησαν για τον Γρηγόρη, είπες ψέματα, Κατερίνα. Είπες ότι ο Γρηγόρης έφυγε επειδή το ζητούμενό του ήταν να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα τότε, αυτό προέκυψε τρεις μήνες αργότερα. Και περάσαμε ένα καλοκαίρι που κανείς δε γνώριζε αν ο Γρηγόρης θα έχει δουλειά ή θα είναι κάπου. Να λέμε με το καλημέρα ψέματα...»

Ενώ η Νάταλι συνέχισε: «Ότι ο Γρηγόρης έφυγε για να κάνει εκπομπή με τη γυναίκα του και μάλιστα δεν ανέφερες καν το όνομά μου. Βρε Κατερίνα, έχουμε φάει μαζί, έχουμε μιλήσει μαζί, έχουμε κλάψει μαζί. Εγώ, να ξέρεις, στην καρδιά μου θα είσαι πάντα η Κατερίνα, το καλό και δοτικό κορίτσι, και σου εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Θα ήθελα, πάντως, η νέα αυτή Κατερίνα που βλέπω τώρα να είναι πιο ειλικρινής σε αυτά που λέει. Τίποτα άλλο, την αγάπη μας».

Ο Γρηγόρης έκλεισε λέγοντας: «Τα καλύτερα με έναν πόνο, Κατερίνα.»

Παρά τις δηλώσεις αυτές, έγινε γνωστό ότι η Κατερίνα Καινούργιου σταμάτησε να ακολουθεί και μπλόκαρε τόσο τον Γρηγόρη όσο και τη Νάταλι, γεγονός που σχολιάστηκε αργότερα από το ζευγάρι. Όπως είπαν οι ίδιοι: «Όταν λες την αλήθεια, μη μετανιώνεις για τίποτα.»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, μάλιστα, συμπλήρωσε: «Δεν ξέρω καν τι είναι block, και αναρωτιέμαι αν αυτή η κίνηση δείχνει κάτι. Αν κάποιος ενοχλείται από κάτι, το καλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο».

To αινιγματικό post του Γρηγόρη Γκουντάρα - Απαντά στην KatKen;



