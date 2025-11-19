Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Στο απόλυτο παιχνίδι μόδας και ομορφιάς που παρουσίαζε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν μάθαμε μόνο χρήσιμες συμβουλές μόδας και styling για όλες τις περιστάσεις αλλά είδαμε και κάποια catwalks που μας τράβηξαν την προσοχή.

Ποιος άλλωστε δεν θυμάται τη Βαρβάρα που αγόρασε ρούχα και αξεσουάρ με σκοπό να είναι λουσάτη στο beach party που είναι καλεσμένη;

Η διαγωνιζόμενη ήταν τόσο ενθουσιασμένη που έπαιρνε μέρος στο Shopping Star που έκανε πασαρέλα χορεύοντας.

Ξεκίνησε με break dance και η Ηλιάνα εκτός από τον χορό βρήκε εξαιρετικό και το σύνολό της.

Λουσάτη εμφάνιση στο beach πάρτι προσπάθησε να είναι και η Ευαγγελία η οποία έβαλε γυαλιστερό ρούχο και παρεό.

Και η 53χρονη όμως Αγγελική είχε ενθουσιάσει την Ηλιάνα ως “παρουσιάστρια σε διαγωνισμό ομορφιάς” με το εντυπωσιακό της φόρεμα.

«Αγγελική μου, το φόρεμα που διάλεξες είναι καταπληκτικό! Έχει χρώμα, έχει λάμψη, υπέροχψο πατρόν που αγκαλιάζει τη σιλουέτα σου. Έχεις υπερβάλει λίγο στα κοσμήματα, αρχικά είναι λάθος, δε συνδυάζεται αυτό το κολιέ με αυτά τα σκουλαρίκια, ήθελες κάτι πιο απλό στα αυτιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η ειδικός της μόδας.

«Με το στόμα ανοιχτό» έμεινε η fashion expert όταν είδε και τη Σοφία η οποία επίσης προσπάθησε να είναι λαμπερή ως παρουσιάστρια.

Η διαγωνιζόμενη επέλεξε λαμπερό φόρεμα, ωραία παπούτσια και τα μαλλιά της ήταν στην “πένα”.

«Ρούχα λαμπερό. Σου πηγαίνει τέλεια, σύγχρονο πατρόν. Ωραία και τα παπούτσια και τα μαλλιά που είναι κολλημένα. Το μόνο που μου λείπει από την εμφάνισή σου είναι το κραγιόν» σχολίασε η ειδικός της μόδας.

Στιλάτη το βράδυ της Ανάστασης φορώντας ένα υπέροχο ανοιξιάτικο σύνολο ήταν η Σταυρούλα η οποία αποκόμισε θετικές κριτικές από την Ηλιάνα.

«Σταυρούλα μου πολύ ωραίο χρώμα, ανοιξιάτικο. Μου αρέσει και ο συνδυασμός που έκανες με το μαύρο τοπ και τα μαύρα αξεσουάρ. Αν και είναι βαριά η τσάντα συνδυάζεται με την όλη εμφάνιση. Το μακιγιάζ είναι καταπληκτικό και η προσπάθειά σου καλή» επεσήμανε η ειδικός της μόδας.

Αέρινη στις διακοπές της έβαλε τα δυνατά της για να είναι η Κριστιάνα, και η Ηλιάνα χαρακτήρισε το σετ της “υπέροχο”.

Την εμφάνισή της “απογείωσε” η ψάθινη τσάντα και τα κοσμήματα.

«Υπέροχο το σετ, και καταπληκτικός ο συνδυασμός με την τσάντα την ψάθινη. Μου αρέσει το μακιγιάζ σου που είναι έντονο στα χείλη και δίνει τόνο στην εικόνα. Τέλεια τα μαλλιά σου πιασμένα. Θα άλλαζα μόνο τα κοσμήματα. Το κολιέ και τα σκουλαρίκια είναι και τα δύο πολύ ογκώδη. Κατά τ’ άλλα τα πήγες εξαιρετικά» σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Αποκαλυπτική με έξω την πλάτη» ήταν στο Shopping Star η Βιβέττα η οποία επέλεξε ένα φόρεμα-φωτιά!

"Βιβέττα μου είσαι εξαιρετική, είσαι πανέμορφη, θεά, αποκαλυπτική με έξω την πλάτη, με ένα συγκλονιστικό φόρεμα, με ωραίο ασύμμετρο πατρόν! Μ' αρέσουν πάρα πολύ το μακιγιάζ σου, τα μαλλιά, τα σκουλαρίκια και η τσάντα, είναι όλα εξαιρετικά!».

Εξώπλατο φόρεμα έβαλε και η Φλορίνα της οποίας την προσπάθεια επιβράβευσε η Ηλιάνα.

«Φλορίνα μου είσαι κούκλα και πολύ αποκαλυπτική. Μου αρέσουν πολύ και τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Τα πέδιλα που επέλεξες είναι λίγο πιο κλασικά για τη δική σου εμφάνιση όμως ταιριάζει πολύ το χρυσό χρώμα» τόνισε.



