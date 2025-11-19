Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Πώς είχε σχολιάσει τις εμφανίσεις η Ηλιάνα Παπαγεωργίου;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.11.25 , 13:11 Γνωστή ηθοποιός: «Κατέληξα στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό στον δρόμο»
19.11.25 , 12:58 Τηλεφωνικές απάτες: Ελεύθερη υπό όρους η πρώην αθλήτρια
19.11.25 , 12:52 Λένα Δροσάκη: Στο πλευρό της ο Μπουρδούμης στη θεατρική πρεμιέρα της
19.11.25 , 12:50 Ανάδρομος Ερμής & νέα Σελήνη: Η Άση Μπήλιου προβλέπει… απρόοπτα
19.11.25 , 12:43 Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
19.11.25 , 12:40 Δημήτρης Παπανικολάου: Όσα είπε για τον ρόλο του Παύλου Μαρκόπουλου
19.11.25 , 12:39 Φάρμα: «Ζωή, θες να γιορτάσεις τα γενέθλια μέσα ή έξω από τη Φάρμα;»
19.11.25 , 12:36 Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων: Οι κίνδυνοι για την υγεία μας
19.11.25 , 12:35 Χριστουγεννιάτικα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
19.11.25 , 12:31 Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
19.11.25 , 12:27 Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
19.11.25 , 12:17 Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία
19.11.25 , 12:03 Απίστευτο, αλλά ένα ολόκληρο κάρο έρχεται στο Cash or Trash!
19.11.25 , 11:56 Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
19.11.25 , 11:47 TractioN: Έρχεται ξανά στο STAR με περισσότερο... γκάζι από ποτέ
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»
Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας
Μαριέττα Χρουσαλά: Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Πλούταρχος: Η stalker μιλά για πρώτη φορά μετά την καταδίκη της
Καιρός: Σε πέντε περιοχές έρχονται «εμμονικές κι επικίνδυνες καταιγίδες»
Προστασία ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό - Τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο απόλυτο παιχνίδι μόδας και ομορφιάς που παρουσίαζε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν μάθαμε μόνο χρήσιμες συμβουλές μόδας και styling για όλες τις περιστάσεις αλλά είδαμε και κάποια catwalks που μας τράβηξαν την προσοχή.

Shopping Star: Το τρικ με το παρεό για να φαίνεστε κορμάρα

 Ποιος άλλωστε δεν θυμάται τη Βαρβάρα που αγόρασε ρούχα και αξεσουάρ με σκοπό να είναι λουσάτη στο beach party που είναι καλεσμένη; 

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Η διαγωνιζόμενη ήταν τόσο ενθουσιασμένη που έπαιρνε μέρος στο Shopping Star που έκανε πασαρέλα χορεύοντας.

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Ξεκίνησε με break dance και η Ηλιάνα εκτός από τον χορό βρήκε εξαιρετικό και το σύνολό της.

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

 Λουσάτη εμφάνιση στο beach πάρτι προσπάθησε να είναι και η  Ευαγγελία  η οποία έβαλε  γυαλιστερό ρούχο και παρεό. 

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Και η 53χρονη όμως Αγγελική είχε ενθουσιάσει την Ηλιάνα ως “παρουσιάστρια σε διαγωνισμό ομορφιάς” με το εντυπωσιακό της φόρεμα. 

«Αγγελική μου, το φόρεμα που διάλεξες είναι καταπληκτικό! Έχει χρώμα, έχει λάμψη, υπέροχψο πατρόν που αγκαλιάζει τη σιλουέτα σου. Έχεις υπερβάλει λίγο στα κοσμήματα, αρχικά είναι λάθος, δε συνδυάζεται αυτό το κολιέ με αυτά τα σκουλαρίκια, ήθελες κάτι πιο απλό στα αυτιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η ειδικός της μόδας.

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

 «Με το στόμα ανοιχτό» έμεινε η fashion expert όταν είδε και τη Σοφία η οποία επίσης προσπάθησε να είναι λαμπερή ως παρουσιάστρια.

Η διαγωνιζόμενη επέλεξε λαμπερό φόρεμα, ωραία παπούτσια και τα μαλλιά της ήταν στην “πένα”.

«Ρούχα λαμπερό. Σου πηγαίνει τέλεια, σύγχρονο πατρόν. Ωραία και τα παπούτσια και τα μαλλιά που είναι κολλημένα. Το μόνο που μου λείπει από την εμφάνισή σου είναι το κραγιόν» σχολίασε η ειδικός της μόδας. 

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Στιλάτη το βράδυ της Ανάστασης φορώντας ένα υπέροχο ανοιξιάτικο σύνολο ήταν η Σταυρούλα η οποία αποκόμισε θετικές κριτικές από την Ηλιάνα. 

«Σταυρούλα μου πολύ ωραίο χρώμα, ανοιξιάτικο. Μου αρέσει και ο συνδυασμός που έκανες με το μαύρο τοπ και τα μαύρα αξεσουάρ. Αν και είναι βαριά η τσάντα συνδυάζεται με την όλη εμφάνιση. Το μακιγιάζ είναι καταπληκτικό και η προσπάθειά σου καλή» επεσήμανε η ειδικός της μόδας. 

Αέρινη στις διακοπές της έβαλε τα δυνατά της για να είναι η Κριστιάνα, και η Ηλιάνα χαρακτήρισε το σετ της “υπέροχο”.

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Την εμφάνισή της “απογείωσε” η ψάθινη τσάντα και τα κοσμήματα. 

«Υπέροχο το σετ, και καταπληκτικός ο συνδυασμός με την τσάντα την ψάθινη. Μου αρέσει το μακιγιάζ σου που είναι έντονο στα χείλη και δίνει τόνο στην εικόνα. Τέλεια τα μαλλιά σου πιασμένα. Θα άλλαζα μόνο τα κοσμήματα. Το κολιέ και τα σκουλαρίκια είναι και τα δύο πολύ ογκώδη. Κατά τ’ άλλα τα πήγες εξαιρετικά» σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. 

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

«Αποκαλυπτική με έξω την πλάτη» ήταν στο Shopping Star η Βιβέττα η οποία επέλεξε ένα φόρεμα-φωτιά! 

"Βιβέττα μου είσαι εξαιρετική, είσαι πανέμορφη, θεά, αποκαλυπτική με έξω την πλάτη, με ένα συγκλονιστικό φόρεμα, με ωραίο ασύμμετρο πατρόν! Μ' αρέσουν πάρα πολύ το μακιγιάζ σου, τα μαλλιά, τα σκουλαρίκια και η τσάντα, είναι όλα εξαιρετικά!».

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

 

Εξώπλατο φόρεμα έβαλε και η Φλορίνα της οποίας την προσπάθεια επιβράβευσε η Ηλιάνα.

Shopping Star: Εντυπωσιακά catwalks που θέλουμε συνέχεια να βλέπουμε

«Φλορίνα μου είσαι κούκλα και πολύ αποκαλυπτική. Μου αρέσουν πολύ και τα μαλλιά και το μακιγιάζ. Τα πέδιλα που επέλεξες είναι λίγο πιο κλασικά για τη δική σου εμφάνιση όμως ταιριάζει πολύ το χρυσό χρώμα» τόνισε. 

 

 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
SHOPPING STAR
 |
CATWALKS
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top