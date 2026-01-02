Τούνη: Διαβάζει το γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της πριν πεθάνει

Έντονα συναισθηματικά φορτισμένη φαίνεται πως είναι η Ιωάννα Τούνη, η οποία έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα της, η οποία δε ζει πια. Την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου 2026, η διάσημη influencer - επιχειρηματίας ανήρτησε ένα βίντεο αφιερωμένο στη μητέρα της, που έφυγε από τη ζωή πριν από τρία περίπου χρόνια. Η αγαπημένη της μαμά έδινε μία δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Με αφορμή την έναρξη του 2026, η Ιωάννα Τούνη άνοιξε τη νέα της ατζέντα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βαθιά προσωπικό στιγμιότυπο. Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε δημόσια ένα γράμμα που της είχε γράψει η μητέρα της και το οποίο κολλάει σε κάθε της ατζέντα από την ημέρα που εκείνη έφυγε από τη ζωή.

Συγκεκριμένα, πριν από τέσσερα χρόνια, με αφορμή την Πρωτοχρονιά, η μητέρα της τής είχε γράψει στο χέρι ένα τρυφερό γράμμα γεμάτο αγάπη και ευχές για τη ζωή της και τη νέα χρονιά. Μετά τον θάνατό της, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να το πλαστικοποιήσει, ώστε να το έχει πάντα μαζί της, στην ατζέντα της ως πολύτιμη ανάμνηση.

«Σε άλλα νέα έχω ανοίξει την καινούργια μου ατζέντα και είμαι πολύ χαρούμενη. Στην ατζέντα μου θέλω να σου δείξω αυτό, Το οποίο έχει φτιάξει η μανούλα μου και το είχα πλαστικοποιήσει και το είχα στην ατζέντα που είχα πριν 4 χρόνια που έφυγε. Κάθε χρόνο το βάζω στην επόμενη ατζέντα μου.

Είναι η φάση που εγώ συγκινούμαι μόνη μου, μανουλίτσα μου. “Με πολλή πολλή αγάπη η μανούλα σου, καλή χρονιά και ευλογημένη να έχεις μωράκι μου, κάθε ευτυχία στη ζωή σου. Να σε φωτίζει ο θεός να κάνεις πάντα το καλό”. Είναι χαρμολύπη αυτό που νιώθω γιατί κάποιες φορές μου λείπει», είπε συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη.



Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα της Ιωάννας Τούνη πέθανε πριν από περίπου 4 χρόνια, μετά από μία δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η μητέρα της, Τάνια, η Ιωάννα είχε γράψει σε ανάρτησή της: «Και να θυμάστε. Προβλήματα είναι τα σοβαρά θέματα υγείας… Τα υπόλοιπα είναι προβληματισμοί, γκομενίσματα, και πολύς ελεύθερος χρόνος που δεν ξέρουμε τι να τον κάνουμε και μας φταίνε τα πάντα και οι πάντες! Η αυτοβελτίωση και η αγάπη για τον εαυτό μας θα επιλύσουν πολλά από τα μικρότερα προβλήματα που δημιουργούμε με το ξερό μας το κεφάλι!

Ξεκίνα από σήμερα, δουλεύοντας για τον εαυτό σου, οργανώνοντας την ημέρα σου ώστε να έχει χρόνο διαβάζοντας, έχοντας ασχολίες και χόμπι που γεμίζουν, εστιάζοντας σε λίγους και σημαντικούς ανθρώπους στην ζωή σου που σε αγαπάνε και αγαπάς πραγματικά. Και αυτούς που σε αγαπάνε και αγαπάς να τους το λες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και τίποτα για πάντα. Να χαίρεσαι κάθε μέρα γιατί δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά πίσω και να θυμάσαι πως δεν μπορείς να τους κάνεις όλους χαρούμενους, αλλά είναι στο χέρι σου και υποχρέωσή σου να κάνεις χαρούμενο τον εαυτό σου».



Η Ιωάννα Τούνη μας είχε δείξει τη μητέρα της σε τρυφερές στιγμές μαμάς - κόρης.