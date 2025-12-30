Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»

Τις δηλώσεις της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία μεταξύ άλλων είπε πως την προηγούμενη χρονιά δεν είχε εκείνη την επιμέλεια της εκπομπής της και δεν ήταν ενήμερη για το θέμα που έπαιξαν πριν μία διετία για το πώς αισθάνονται οι πρώην της Συνατσάκη όταν έμαθαν πως θα γίνει μητέρα, σχολίασε μέσα από τον αέρα της εκπομπής της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε την αντίρρησή της στα όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από NDP, Θωμάς Δασκαλάκης

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day θεώρησε λάθος της Κατερίνας να κάνει μία τέτοια αναφορά καθώς σύμφωνα με τη δική της γνώμη όταν είσαι παρουσιάστρια τέτοιου βεληνεκούς πρέπει να ξέρεις τι θα παίξει στον αέρα.

«Νομίζω ότι είναι η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι. Όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις. Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε κι ο Τσουρός στο σχόλιό του, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα” δήλωσε η Σταματίνα και πρόσθεσε:

Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, φωτογράφος: Παναγιώτης Κουφαλέξης

"Και η ίδια δεν μπλέκεται και σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής. Αλλά από κει και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς. Και λες, δηλαδή αν εμένα μια φορά η Μαίρη Παλιαλέξη δεν μου ‘χει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μ’ αρέσει, θα της πω “Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω”. Θέλω να δω. Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνέντευξη, συχνά θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή”.

Κατερίνα Καινούργιου και Σταματίνα Τσιμτσιλή/ φωτογραφία από NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέφερε επίσης πως η παρουσιάστρια της εκπομπής “ Super Kατερίνα” στενοχωρήθηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο έπρεπε με τη Μαίρη Συνατσάκη που εξήγησε πως την έκανε unfollow εξαιτίας αυτού του θέματος που είχε παίξει στην εκπομπή της, λόγω των ορμονών της που όπως είναι γνωστό στην εγκυμοσύνη “χτυπάνε κόκκινο”.

«Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη την έκαναν να να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ. Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια και των συναδέλφων και των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα» δήλωσε η Σταματίνα.

Η Συνατσάκη έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Να σας θυμίσουμε πως όλα ξεκίνησαν όταν η Μαίρη Συνατσάκη αποκάλυψε στον Fipster πως έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου επειδή είχε παρεξηγηθεί με ένα θέμα που έπαιξε το 2022 στην εκπομπή της, με τους ρεπόρτερ να ρωτούν τους πρώην της “πώς νιώθουν που η Μαίρη είναι έγκυος”.

Τότε η Κατερίνα απάντησε πως δεν έφταιγε εκείνη καθώς τότε όπως ισχυρίστηκε δεν είχε την επιμέλεια της εκπομπής της και είδε το θέμα απευθείας στον αέρα ενώ παράλληλα είπε πως θεωρεί χειρότερο αυτό που της κάνει η Μαίρη τώρα καθώς βρίσκεται σε μία πολύ ευαίσθητη φάση της ζωής της, αυτή της εγκυμοσύνης.

