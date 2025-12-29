H απάντηση της Καινούργιου για το unfollow της Συνατσάκη!

Τον λόγο που σταμάτησε να ακολουθεί στο Instagram την Κατερίνα Καινούργιου ,παρόλο που οι δυο τους έδειχναν να έχουν μία καλή τυπική σχέση, αποκάλυψε σε συνέντευξή της η Μαίρη Συνατσάκη.

Η παρουσιάστρια δήλωσε στην εκπομπή του Fipster πως όταν ήταν έγκυος στην κόρη της το 2022 είχε ενοχληθεί με τη συμπεριφορά της Κατερίνας Καινούργιου καθώς είχε δει να ρωτάνε δημοσιογράφοι τους πρώην της πως νιώθουν που εκείνη είναι έγκυος και προχώρησε τη ζωή της.

Όπως τόνισε η σύζυγος του Ίαν Στρατή, ένιωσε πολύ δυσάρεστα όταν το είδε όχι μόνο για τον τωρινό της σύζυγο αλλά και για τους πρώην συντρόφους της που ήρθαν σε δύσκολη θέση.

“Έκανα unfollow την Κατερίνα Καινούργιου γιατί ήμουν 6 μηνών έγκυος και είδα την Κατερίνα Καινούργιου και την τότε παρέα της να λέει “εμείς όμως πήγαμε το ρεπορτάζ ένα βήμα παραπέρα και βρήκαμε τους πρώην της να μας πουν τη γνώμη τους και πώς νιώθουν που είναι έγκυος η Μαίρη Συνατσάκη” δήλωσε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:



“Και είμαι εγώ στο καναπέ και βλέπω ό,τι πιο άβολο έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά. Και μάλιστα τελειώνει αυτό το ρεπορτάζ και το λέει και μόνη της η Κατερίνα “άβολο, αλλά ευγενικοί οι άνθρωποι απάντησαν”. Και είμαι σε φάση γιατί; Γιατί το έπαιξες; Γιατί το έκανες; Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους; Από πού και ως πού; Ξέρεις τι σχέση έχω μαζί τους; Ξέρεις τι έχει προηγηθεί; Από πού και ως πού να τον πετύχεις έξω από μια πρόβα και να τον φέρεις σε αυτή τη θέση; Και έγινε το unfollow».

Η απάντηση της Καινούργιου στη Συνατσάκη

“Eίχε δίκιο η Μαίρη. Θυμάμαι και γω πως όταν είδα αυτό το βίντεο έπαθα σοκ. Τότε δεν είχα εγώ την επιμέλεια της εκπομπής. Δεν έβλεπα τότε όλα τα βίντεο της εκπομπής. Το είδα στον αέρα και άσπρισα. Το είπα και στον αέρα της εκπομπής. Το λάθος έγινε και έδειξα πως ενοχλήθηκα. Το θέμα όμως είναι πως αυτό γιατί έγινε 3, 5 χρόνια μετά. Τώρα που είμαι και εγώ έγκυος και επειδή το έχεις περάσει ξέρεις πως είναι. Αυτό που έκανες ήταν χειρότερο. Είναι σε ευαίσθητη φάση και το ξέρεις” ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.





