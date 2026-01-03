Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή της Γερμανού

Πώς ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο και πως εξαιτίας αυτού έχασε χρήματα και έπεσε ψυχολογικά, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις δημοφιλείς ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου ανάμεσα σ’ αυτές “Η Λίζα και η Άλλη”, “Η σωφερίνα”, “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα” και γάμος αλά ελληνικά, αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για αυτό τον εθισμό.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Ανδρέας Νικολαρέας

“Ο λόγος ήταν το ότι πόνεσα πάρα πολύ από αυτό. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτό. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά.

Γιατί κάθε φορά που ένας παίκτης πάει και χάνει την περιουσία του ή οτιδήποτε άλλο, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε, ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο κατά κάποιον τρόπο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα και το ξεπερνούσα. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το συνέχιζα” ανέφερε στην εφημερίδα On Time ο δημοφιλής ηθοποιός.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου συνεχίζει να παίζει στο θέατρο στην παράσταση ” ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ” μαζί με τους Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου, και Λεωνίδα Κακούρη.



