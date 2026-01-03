Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;

“Η εξάρτηση είναι ό, τι χειρότερο” σχολίασε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 19:16 Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του
03.01.26 , 18:38 Βενεζουέλα: «Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δηλώνει η Ματσάδο
03.01.26 , 18:00 BMW M4 GT3 EVO: Για τους...«παιχνιδιάρηδες»
03.01.26 , 17:46 Με έξι αγώνες το έπαθλο Mega Four 4x4 του 2026
03.01.26 , 17:33 Τουρκική πρόκληση κατά την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Αμοργού -Αστυπάλαιας
03.01.26 , 17:30 Ποιος Έλληνας ηθοποιός αποκάλυψε πως ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο;
03.01.26 , 16:34 Λυκουρέζος: «Η Τζένη είναι η αναπνοή μου»
03.01.26 , 16:31 Τραγωδία στην Καβάλα: Ψαράς βρέθηκε νεκρός στις εκβολές Στρυμόνα
03.01.26 , 16:20 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
03.01.26 , 14:52 Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
03.01.26 , 14:50 Ιανουάριος 2026: Ποιες θα είναι οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες
03.01.26 , 14:29 Τραγωδία στις Σέρρες: Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος πυροσβέστης
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Η Αθηνά Οικονομάκου με ροζ μπικίνι στην Αργεντινή
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Τσιμτσιλή: «Η Κατερίνα Καινούργιου δεν χρειαζόταν να το πει αυτό»
Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην εκπομπή της Γερμανού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πώς ήταν εξαρτημένος από τον τζόγο και πως εξαιτίας αυτού έχασε χρήματα και έπεσε ψυχολογικά, αποκάλυψε σε συνέντευξή του ο Γιώργος Κωνσταντίνου.


Η Βράβευση Του Γιώργου Κωνσταντίνου Στο AthensCon - Video

Ο δημοφιλής ηθοποιός τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από τις δημοφιλείς ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου ανάμεσα σ’ αυτές “Η Λίζα και η Άλλη”, “Η σωφερίνα”, “Η γυνή να φοβήται τον άνδρα” και γάμος αλά ελληνικά, αποκάλυψε και τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για αυτό τον εθισμό.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Ανδρέας Νικολαρέας 

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ Ανδρέας Νικολαρέας 

“Ο λόγος ήταν το ότι πόνεσα πάρα πολύ από αυτό. Ήθελα να το πω ανοιχτά, για να γίνει ένα καμπανάκι για τους νέους και να μην ξεκινήσουν κάτι τέτοιο. Να μην ασχοληθούν καθόλου με αυτό. Εγώ ήμουν εξαρτημένος. Η εξάρτηση είναι ό,τι χειρότερο. Έχασα και οικονομικά και ψυχικά.

Γιατί κάθε φορά που ένας παίκτης πάει και χάνει την περιουσία του ή οτιδήποτε άλλο, πέφτει σε βαθιά κατάθλιψη. Εκείνο που με έσωσε, ήταν αυτό το DNA που έχω, το οποίο κατά κάποιον τρόπο με αναισθητοποιούσε και κατάφερνα και το ξεπερνούσα. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που το συνέχιζα” ανέφερε στην εφημερίδα On Time ο δημοφιλής ηθοποιός.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου συνεχίζει να παίζει στο θέατρο στην παράσταση ” ΕΚΕΙΝΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ” μαζί με τους Δημήτρη Σταρόβα, Σοφία Μανωλάκου, και Λεωνίδα Κακούρη.


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top