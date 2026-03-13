Hyundai: Πρωτοστατεί στην προστασία των ωκεανών

Στη διάρκεια της συνεργασίας της Hyundai Motor με τη Healthy Seas έχουν απομακρυνθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 320 τόνοι θαλάσσιων απορριμμάτων, όπως αλιευτικά «δίχτυα-φαντάσματα» και διάφορα πλαστικά Κατάλληλα ανακτημένα δίχτυα ανακυκλώνονται σε νέα προϊόντα, προωθώντας την κυκλική οικονομία, όπως πατάκια δαπέδου από νήμα ECONYL για τα μοντέλα IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE και NEXO που διατίθενται στην ΕυρώπηΗ συνεργασία αυτή υλοποιεί ουσιαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των νέων γενιών



Η Hyundai Motor Company γιορτάζει την πέμπτη επέτειο της συνεργασίας της με το Ίδρυμα Healthy Seas, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων και την αποκατάσταση των ωκεάνιων οικοσυστημάτων.Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία βασίζεται στο όραμα της Hyundai Motor «Progress for Humanity» και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική Creating Shared Value (CSV), η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: «Γη», «Ελπίδα» και «Κινητικότητα». Οι δύο πρώτοι πυλώνες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συνεργασία της Hyundai με τη Healthy Seas, δημιουργώντας άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και προσφέροντας εκπαιδευτικές δράσεις που εμπνέουν τις νέες γενιές.

Η Healthy Seas εργάζεται για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, απομακρύνοντας εγκαταλελειμμένα αλιευτικά δίχτυα και άλλα επιβλαβή θαλάσσια απορρίμματα. Από την έναρξη της συνεργασίας το 2021, η πρωτοβουλία έχει επεκταθεί σε Ευρώπη, Κορέα και Ηνωμένες Πολιτείες.



