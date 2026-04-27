Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»

27.04.26 , 10:22 Γιώργος Λιάγκας: Απόδραση στην Τζια με τη Μαρία Αντωνά και τον γιο του
27.04.26 , 10:18 Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου
27.04.26 , 10:12 Γκέλια: «Κάθε χωρισμός είναι προσωπικός» Οι πρώτες δηλώσεις για το διαζύγιο
27.04.26 , 10:04 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
27.04.26 , 10:00 Η άνοιξη του stand-up comedy: 4 διάσημοι κωμικοί επισκέπτονται την Αθήνα
27.04.26 , 09:57 Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
27.04.26 , 09:47 Søren Torpegaard Lund: Η ηλικία, το Instagram & η συμμετοχή στην Eurovision
27.04.26 , 09:41 Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Χτίζω τον εαυτό μου ξανά»
27.04.26 , 09:36 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
27.04.26 , 09:12 Ρουμελιώτη - Κατσούλης: Οι πρώτες φωτογραφίες από το δωμάτιο του γιου τους
27.04.26 , 09:07 BMW Group: Η τεχνητή νοημοσύνη στις μπαταρίες ηλεκτρικών μοντέλων
27.04.26 , 09:03 Νέα Υόρκη: Με λαμπρότητα η παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο
27.04.26 , 09:03 Μάριος Τόκας: Τα τραγούδια, το βιογραφικό, η σύζυγος και τα παιδιά
27.04.26 , 08:54 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη
27.04.26 , 08:40 Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο ραντεβού με τον 27χρονο
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση στις αιτήσεις - Τι πρέπει να κάνετε
Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της
Ερωτευμένα ζευγάρια στην παράσταση «ASTORIA»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»
Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός: Σπάνια βραδινή έξοδος για το ζευγάρι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Μαίρη Συνατσάκη: Εξήγησε τους λόγους που δε θέλει με τον σύντροφό της να αποκτήσουν δεύτερο παιδί/ Breakfast@Star
  • Η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί άλλο παιδί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του συντρόφου της, Ίαν Στρατή.
  • Το ζευγάρι επικεντρώνεται στην κόρη τους, Ολίβια, που είναι 3,5 ετών, λόγω των απαιτητικών επαγγελματικών τους υποχρεώσεων.
  • Η Συνατσάκη αναφέρθηκε στις φίλες της, Αθηνά Οικονομάκου και Ντορέττα Παπαδημητρίου, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ευτυχισμένες.
  • Ανέφερε ότι η Οικονομάκου γνωρίζει ότι δεν αποκαλύπτει μυστικά και ότι είναι «πραγματικά τάφος».
  • Η Συνατσάκη σχολίασε με χιούμορ την πίεση από τα καλέσματα γάμων των φίλων της.

Η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε τους λόγους που η ίδια και ο σύντροφός της δε σκέφτονται να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του τραγουδοποιού για το θέμα, πριν από μερικές μέρες. 

Συνατσάκη: Περιπέτεια υγείας με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους, Ολίβια

«Είναι απ' τα κομμάτια που είναι στο DNA μας, ξέρεις. Κατευθείαν λες “για να με ρωτάνε μάλλον θα πρέπει και να κάνω, αλλά εγώ δε θέλω να κάνω, άρα τώρα που θα πω ότι εγώ δε θέλω να κάνω μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος σε σχέση με την κοινωνία”. Κάνεις όλους αυτούς τους συνειρμούς», είπε αρχικά στους δημοσιογράφους που τη ρώτησαν για τη δήλωση του συντρόφου της. 

«Εμείς όμως όχι, ναι, δε θέλουμε άλλο παιδί, και ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε το 100% μας στην Ολίβια. Κι εγώ προσωπικά, στην ηλικία κιόλας που είμαι, αισθάνομαι ότι, ξέρεις, δεν έχω το περιθώριο το ψυχικό να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θέλω εγώ», εξήγησε.  

Ίαν Στρατής & Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη τους, Ολίβια στο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ίαν Στρατής & Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη τους, Ολίβια στο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίαν Στρατής είχε αποκαλύψει πριν από μερικές μέρες σε συνέντευξή του στο «Spill the tea» του Mad Tv ότι: «Δε θα ήθελα δεύτερο παιδί. Θα μείνουμε στο ένα! Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι δουλειές μας, εμένα και της Μαίρης. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος πάει στο γραφείο, 9 με 5, και γυρίζει. Τα προγράμματα είναι περίεργα».

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Στο θέατρο με την κορούλα τους!

Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Ολίβια, τον Δεκέμβριο του 2022. Το κοριτσάκι τους είναι περίπου 3,5 ετών.  

Συναντάκη για τις φίλες της, Αθηνά Οικονομάκου και Ντορέττα Παπαδημητρίου 

Η youtuber ρωτήθηκε και για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και τη σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.  

Συνατσάκη για Οικονομάκου: «Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια»

Ειδικότερα, σε ερώτηση αν της έχει ζητήσει η ηθοποιός να μην αναφέρει τίποτα για τον γάμο της, η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε πως η Αθηνά Οικονομάκου γνωρίζει «a priori πως είμαι πραγματικά τάφος». Όσο για το αν έχει πάει μαζί της σε κάποια πρόβα νυφικού, είπε μόνο πως «πήγαμε στο γραφείο και την περιμέναμε να έρθει να μας πει πώς πήγε». 

 

 

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Ερωτευμένοι στον Επιτάφιο της Μυκόνου

Όσον αφορά στην προσωπική ζωή της Ντορέττας Παπαδημητρίου, επιβεβαίωσε πως η φίλη της είναι ευτυχισμένη. «Οι φίλες μου είναι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ».

 

 

«Καθίστε βρε παιδιά με τα ραψίματα, δεν προλαβαίνω τα καλέσματα», ήταν η αντίδραση της Μαίρης Συνατσάκη σε ερώτηση για το αν περιμένουμε γάμο και από την πλευρά της Ντορέττας Παπαδημητρίου. 

