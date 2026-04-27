Μαίρη Συνατσάκη: «Δε θέλουμε άλλο παιδί. Δεν έχω το ψυχικό περιθώριο να...»

Μαίρη Συνατσάκη: Εξήγησε τους λόγους που δε θέλει με τον σύντροφό της να αποκτήσουν δεύτερο παιδί/ Breakfast@Star

Η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε τους λόγους που η ίδια και ο σύντροφός της δε σκέφτονται να αποκτήσουν δεύτερο παιδί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του τραγουδοποιού για το θέμα, πριν από μερικές μέρες.

«Είναι απ' τα κομμάτια που είναι στο DNA μας, ξέρεις. Κατευθείαν λες “για να με ρωτάνε μάλλον θα πρέπει και να κάνω, αλλά εγώ δε θέλω να κάνω, άρα τώρα που θα πω ότι εγώ δε θέλω να κάνω μάλλον έχω κάνει κάτι λάθος σε σχέση με την κοινωνία”. Κάνεις όλους αυτούς τους συνειρμούς», είπε αρχικά στους δημοσιογράφους που τη ρώτησαν για τη δήλωση του συντρόφου της.

«Εμείς όμως όχι, ναι, δε θέλουμε άλλο παιδί, και ο χρόνος μας είναι έτσι δομημένος που δίνουμε το 100% μας στην Ολίβια. Κι εγώ προσωπικά, στην ηλικία κιόλας που είμαι, αισθάνομαι ότι, ξέρεις, δεν έχω το περιθώριο το ψυχικό να δοθώ σε ένα ακόμα πλάσμα, έτσι όπως θέλω εγώ», εξήγησε.

Ίαν Στρατής & Μαίρη Συνατσάκη με την κόρη τους, Ολίβια στο Παλλάς, τον Νοέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ίαν Στρατής είχε αποκαλύψει πριν από μερικές μέρες σε συνέντευξή του στο «Spill the tea» του Mad Tv ότι: «Δε θα ήθελα δεύτερο παιδί. Θα μείνουμε στο ένα! Γιατί είναι πολύ δύσκολες οι δουλειές μας, εμένα και της Μαίρης. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος πάει στο γραφείο, 9 με 5, και γυρίζει. Τα προγράμματα είναι περίεργα».

Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Ολίβια, τον Δεκέμβριο του 2022. Το κοριτσάκι τους είναι περίπου 3,5 ετών.

Συναντάκη για τις φίλες της, Αθηνά Οικονομάκου και Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η youtuber ρωτήθηκε και για τον επικείμενο γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα, αλλά και τη σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Ειδικότερα, σε ερώτηση αν της έχει ζητήσει η ηθοποιός να μην αναφέρει τίποτα για τον γάμο της, η Μαίρη Συνατσάκη απάντησε πως η Αθηνά Οικονομάκου γνωρίζει «a priori πως είμαι πραγματικά τάφος». Όσο για το αν έχει πάει μαζί της σε κάποια πρόβα νυφικού, είπε μόνο πως «πήγαμε στο γραφείο και την περιμέναμε να έρθει να μας πει πώς πήγε».

Όσον αφορά στην προσωπική ζωή της Ντορέττας Παπαδημητρίου, επιβεβαίωσε πως η φίλη της είναι ευτυχισμένη. «Οι φίλες μου είναι πολύ καλά και χαίρομαι πολύ».

«Καθίστε βρε παιδιά με τα ραψίματα, δεν προλαβαίνω τα καλέσματα», ήταν η αντίδραση της Μαίρης Συνατσάκη σε ερώτηση για το αν περιμένουμε γάμο και από την πλευρά της Ντορέττας Παπαδημητρίου.