Συνατσάκη - Στρατής:Οικογενειακή περιπέτεια υγείας με την κόρη τους, Ολίβια

Η Μαίρη Συνατσάκη αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πλευρά της καθημερινότητάς της, αποκαλύπτοντας την περιπέτεια υγείας που βιώνει η ίδια μαζί με την οικογένειά της.

Μέσα από τα νέα της vlog, η influencer καταγράφει τις στιγμές που διαδραματίζονται στο σπίτι της, δίνοντας μια ειλικρινή εικόνα της ζωής τους.

Όπως σημείωσε η ίδια: «Θυμάστε που βλόγκαρα την προηγούμενη εβδομάδα μου και μόνταρα τα ξημερώματα; Το βλογκ που ανέβηκε μόλις, ξεκινάει κάπως έτσι…» μια αναφορά στην προσπάθειά της να κρατήσει ζωντανή την επικοινωνία με το κοινό της μέσα από το καθημερινό περιεχόμενο.

Η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε ότι η ιδέα να καταγράψει ολόκληρη την εβδομάδα της είναι κάτι που δεν είχε κάνει από την πρώτη φάση της πανδημίας, όταν η καθημερινότητα είχε αλλάξει δραματικά λόγω των περιορισμών: «Γειά σας, και καλωσήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Είναι Δευτέρα 9 του Μάρτη, πάρα πολύ σημαντική ημέρα για εμάς, όλες μας και θα κάνω μια προσπάθεια να βλογκάρω όλη την εβδομάδα. Έχω να το κάνω αυτό… Ήταν Covid τελευταία φορά. Πρώτη φάση Covid 2020».

Ωστόσο, η πραγματικότητα που καταγράφει είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η ίδια αποκάλυψε: «Ε, λοιπόν… Στο σήμερα, έχουμε όλοι Covid. Οικογενειακώς». Με αυτή την εξομολόγηση, η Μαίρη Συνατσάκη μοιράζεται μια αληθινή εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει μαζί με τον Ίαν Στρατής και την κόρη τους Ολίβια, δείχνοντας πώς προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα με ψυχραιμία και αισιοδοξία.