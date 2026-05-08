Σε τεχνητό κώμα νοσηλεύεται η Μπόνι Τάιλερ, μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο κι επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της σε νοσοκομείο του Φάρο, στην Πορτογαλία.

Η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για διάτρηση εντέρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αρχικά η πορεία της κρίθηκε ελεγχόμενη, όμως στη συνέχεια παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές και οι γιατροί αποφάσισαν την εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η Μπόνι Τάιλερ στην σκηνή της Eurovision το 2013 /Φωτογραφία AP Images/Alastair Grant

Μπόνι Τάιλερ: Η ανακοίνωση του εκπροσώπου

Ο εκπρόσωπος της επιβεβαίωσε ότι η τραγουδίστρια τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της. Σε επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη ανέφερε: «Οι γιατροί έθεσαν τη Μπόνι σε τεχνητό κώμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της».

Σε άλλο μήνυμα του περιβάλλοντός της επισημάνθηκε ότι η καλλιτέχνιδα νοσηλεύεται στο Φάρο, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η ίδια πηγή ανέφερε

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί κατοικία, για επείγουσα επέμβαση στο έντερο. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν με αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Η Μπόνι Τάιλερ σε φωτογράφιση στο Λονδίνο το 1983, στο απόγειο της καριέρας της /Φωτογραφία AP Images/PAMPC PA

Η εικόνα της υγείας της

Το BBC News μετέδωσε ότι η τραγουδίστρια τέθηκε σε τεχνητό κώμα για να διευκολυνθεί η ανάρρωση του οργανισμού της μετά το σοβαρό χειρουργείο. Παράλληλα, το TMZ ανέφερε πως η Μπόνι Τάιλερ υπέφερε από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα, οι οποίοι οφείλονταν σε διάτρηση εντέρου.

Τοπικά μέσα στην Πορτογαλία ανέφεραν ότι η κατάστασή της επιδεινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ενώ η Correio da Manha υποστήριξε ότι πλέον αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα και ότι μεταφέρθηκε από μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι γιατροί που την παρακολουθούν φέρεται να εκτίμησαν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της τις επόμενες ώρες.

Ανησυχία και δημόσια έκκληση για ιδιωτικότητα

Η είδηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο, ενώ η οικογένεια κι η ομάδα διαχείρισής της ζήτησαν να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της αυτές τις δύσκολες ώρες. Παράλληλα, ευχαρίστησαν για τα μηνύματα συμπαράστασης που έχουν ήδη σταλεί.

Η Μπόνι Τάιλερ μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και βρισκόταν σε περίοδο προετοιμασίας για τη νέα της ευρωπαϊκή περιοδεία. Η ίδια είχε δηλώσει πρόσφατα πως «δε σκοπεύει να αποσυρθεί ποτέ» από τη σκηνή.